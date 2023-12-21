Afrika'nın en yüksek binası açılmaya hazırlanıyor ve çoğunlukla kadınlar tarafından tasarlandı

745 feet (227 metre) yüksekliğinde 55 katlı bir bina olan Leonardo, 1973'ten bu yana Johannesburg siluetine hakim olan bir önceki rekor sahibi Carlton Centre'dan sadece 15 feet daha uzun.

Güney Afrikalı Co-Arc International Architects firması tarafından tasarlanan Leonardo, ofis alanları, mağazalar, daireler ve otel odalarının bir karışımını içeriyor. Mimarlar dış cephe kaplaması için süper güçlü bir malzeme olan ince Dekton levhalar kullanmayı tercih etti.

İnşaatı yöneten mimarlar ekibi kadınlardan oluşuyordu ve 11 pozisyondan dokuzu kadınlar tarafından yürütülüyordu. Doğu Cape'teki Güney Afrika Mimarlar Enstitüsü, ülkedeki kayıtlı mimarların yalnızca %21'inin kadın olduğunu tahmin ediyor ve bu alışılmadık gerçek, projenin sonlarına doğru çekilen bir fotoğrafa kadar fark edilmedi.

Kasım 2017'den itibaren şantiyedeki inşaatı denetleyen 27 yaşındaki mimar Malika Walele, görevinde karşılaştığı zorluklar hakkında CNN'e konuştu: "Özellikle kadın olmak, genç olmak ve beyaz olmamak, bu inşaat ortamında karşılaştığınız pek çok zorluk var.

"Kadınların bu tür bir ortamda bulunamayacağına dair bir önyargı olduğunu düşünüyorum."

Proje süresince, büyük çoğunluğu erkek olan yaklaşık 2.000 işçiyle temasa geçti. Cinsiyetçilikle karşılaştığını söylüyor ama insanların önyargılarını yıkmaya yardımcı olduğuna inanıyor.

"Kendimi kanıtlamak için gerçekten çok çalışmam gerekti. Bu biraz kişilik ister. Gerçekten öne çıkmam ve konuşmam gerekiyordu - erkekler tarafından duyulduğumdan emin olmalıydım."

Co-Arc International Architects direktörü Patrick McInerney, Leonardo'nun kıtadaki mimarlık ve kalkınma için bir "umut ışığı" olmasını umduğunu söyledi.

Kenya'nın Nairobi kentindeki Pinnacle ve Fas'ın Rabat kenti yakınlarındaki Mohammed VI Tower'a atıfta bulunarak, "Şu anda Afrika'daki en yüksek [bina] olmak oldukça ilginç, çünkü henüz tamamladığımız binayı çok aşan başka binaların da inşa edildiğini biliyoruz" dedi.

"Sanırım bir dereceye kadar binanın başarısının yıldızlara ulaşmanın ve onları elde etmenin mümkün olduğunu göstereceğini umuyoruz."

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Kaynak: edition.cnn.com