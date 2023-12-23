AFL yıldızı Jamarra Ugle-Hagan, önceki maçta ırkçı sataşmalara maruz kaldıktan sonra ikonik ırkçılık karşıtı hareketi yeniden yarattı

Western Bulldogs'ta oynayan 20 yaşındaki oyuncu Perşembe günü Brisbane Lions'a karşı ilk golünü attıktan sonra tişörtünü kaldırdı ve derisini işaret etti.

Bu hareket, yerli oyuncu Nicky Winmar'ın 1993'te yaptığı ve AFL'nin ırkçılıkla mücadelesinde bir dönüm noktası olarak görülen hareketi yansıtıyordu.

1995 yılında Winmar'ın ikonik görüntüsünün tartışma yaratmasının ardından lig 'Irkçılık: Avustralya Ulusal Müzesi'ne göre, lig 'Irkçılık: Oyun Bitti' başlıklı bir eğitim kampanyası başlattı ve hakemlere ırkçı tacizleri bildirmeye başlamalarını söyledi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü St Kilda ile oynanan maç sırasında bir taraftar Ugle-Hagan'a ırkçı sözler söyledi.

Her iki takım da olayı kınadı ve failleri tespit etmek için AFL Dürüstlük Departmanı ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

Perşembe günü Ugle-Hagan kariyerinin en iyi performanslarından birini sergileyerek Brisbane Lions karşısında galibiyeti beş golle tamamladı.

Maç bitiminde takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Perşembe günkü maçın ardından saha içinde verdiği röportajda duygusal bir ifade kullanan Ugle-Hagan, "Bir duruş sergilemek, varlığımı göstermek istedim," dedi.

"Açıkçası, geçen hafta sonu olanlar oldukça zor bir dönemdi.

"Bu yüzden sahaya çıktım ve diğer yerli çocuklar gibi futbol oynamaya çalışan bir çocuk olduğumu kanıtladım."

Winmar'ın 17 Nisan 1993'te bir maç sırasında rakip takım taraftarlarının ırkçı tacizlerine maruz kaldıktan sonra formasını kaldırıp derisini işaret etmesinin üzerinden neredeyse otuz yıl geçti.

Winmar Cuma günü yaptığı açıklamada, Ugle-Hagan'ın duruşundan dolayı kendisiyle "gurur duyduğunu" ve "yeni nesillerin benim duruşumu pekiştirme zamanının geldiğini" söyledi.

Winmar, "Hala buradayım, hala konuyla ilgileniyorum ama 30 yıl oldu, bu büyük bir bayrak yarışı gibi, bayrağı devretme zamanı geldi," dedi.

"Farkındalığın artmasıyla işler daha iyiye gidiyor ve çocuklar artık okullarda sporda ve toplumda ırkçılık konusunda eğitiliyor, bu harika.

"Hala olumsuz tutumlarını kontrol edemeyen birkaç kişi var, tek yapabileceğimiz birbirimizi desteklemeye ve bunu dile getirmeye devam etmek."

AFL Pazar günü Ugle-Hagan'ı destekleyen bir açıklama yayınladı ve "futbol toplumundaki herhangi bir kişinin ırkçı bir şekilde karalanmasını" kınadı.

"Irkçılık affedilemez ve asla kabul edilemez" diye ekledi.

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Kaynak: edition.cnn.com