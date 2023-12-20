Afgan Spor Müdürlüğü, Afgan genç milli futbolcunun ABD askeri uçağından düşen kurbanlardan biri olduğunu açıkladı

Açıklamada, "Milli takımın genç futbolcularından Zaki Anwari'nin korkunç bir olayda hayatını kaybettiği bilgisini büyük bir üzüntü ve esefle öğrenmiş bulunuyoruz" denildi.

Yazıda devamla, genç Anwari'nin "ülkesinden yüzlerce diğer genç gibi ülkeyi terk etmek için çabaladığı belirtildi. ABD askeri uçağından düşerek hayatını kaybetti" denildi.

Taliban 'ın Pazar günü Afganistan'ın başkenti Kabil'in kontrolünü ele geçirmesinden bir gün sonra, Pazartesi günü yüzlerce insan ülkeyi terk etmenin bir yolunu bulmak için çaresizce Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın pistine kaçtı.

C-17 uçağı piste yanaşırken, uçak hız kazandıkça birkaç kişi iniş takımlarına tutundu. Kısa bir süre sonra ortaya çıkan videoda C-17'nin Kabil üzerinde yükseldiği ve uçaktan en az iki cesedin düştüğü görülüyor.

Afganistan Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Anwari'nin "Amerika'da daha iyi bir gelecek" arayışıyla "uçarken yere düşen diğer birkaç yurttaş" arasında olduğu belirtildi.

"Onlar öldüler ve şehit oldular" denilen paylaşımda, "ruhu huzur içinde yatsın ve anısı hatırlansın" ifadeleri kullanıldı.

Yazıda Anwari'ye "cennette yüksek bir mevki verilmesi ve Tanrı'dan ailesine, arkadaşlarına ve spor yoldaşlarına sabır vermesi" için dua edildi.

Jawed Bahudurshah bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com