içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
SporHaberlerfutbol

Afgan Spor Müdürlüğü, Afgan genç milli futbolcunun ABD askeri uçağından düşen kurbanlardan biri olduğunu açıkladı

Afganistan Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü Perşembe sabahı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Afganistan'ın genç milli futbol takımında yer alan bir gencin Pazartesi günü ABD ordusuna ait C-17 uçağından düşen kurbanlardan biri olduğunu doğruladı.

 and  Michael Bootcampf
1 dakikada okunur
Afganistan Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından Facebook'ta yayınlanan bu görüntülerde....aussiedlerbote.de
Afganistan Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından Facebook'ta yayınlanan bu görüntülerde Zaki Anwari görülüyor..aussiedlerbote.de

Afgan Spor Müdürlüğü, Afgan genç milli futbolcunun ABD askeri uçağından düşen kurbanlardan biri olduğunu açıkladı

Açıklamada, "Milli takımın genç futbolcularından Zaki Anwari'nin korkunç bir olayda hayatını kaybettiği bilgisini büyük bir üzüntü ve esefle öğrenmiş bulunuyoruz" denildi.

Yazıda devamla, genç Anwari'nin "ülkesinden yüzlerce diğer genç gibi ülkeyi terk etmek için çabaladığı belirtildi. ABD askeri uçağından düşerek hayatını kaybetti" denildi.

Taliban 'ın Pazar günü Afganistan'ın başkenti Kabil'in kontrolünü ele geçirmesinden bir gün sonra, Pazartesi günü yüzlerce insan ülkeyi terk etmenin bir yolunu bulmak için çaresizce Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın pistine kaçtı.

C-17 uçağı piste yanaşırken, uçak hız kazandıkça birkaç kişi iniş takımlarına tutundu. Kısa bir süre sonra ortaya çıkan videoda C-17'nin Kabil üzerinde yükseldiği ve uçaktan en az iki cesedin düştüğü görülüyor.

Afganistan Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Anwari'nin "Amerika'da daha iyi bir gelecek" arayışıyla "uçarken yere düşen diğer birkaç yurttaş" arasında olduğu belirtildi.

"Onlar öldüler ve şehit oldular" denilen paylaşımda, "ruhu huzur içinde yatsın ve anısı hatırlansın" ifadeleri kullanıldı.

Yazıda Anwari'ye "cennette yüksek bir mevki verilmesi ve Tanrı'dan ailesine, arkadaşlarına ve spor yoldaşlarına sabır vermesi" için dua edildi.

Jawed Bahudurshah bu habere katkıda bulunmuştur.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

En sonuncu