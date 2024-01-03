AFCON: Ölümcül stadyum kazasına ilişkin rapor, can kaybına yol açan kapıyı kimin kapattığına odaklanacak

Pazartesi günü Kamerun ve Komor Adaları arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası (AFCON) maçı sırasında meydana gelen olayda en az sekiz kişi öldü, 38 kişi de yaralandı.

Taraftarlar Kamerun'un 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan 16. tur maçını izlemeye çalışırken stadyumun güney girişinde ezilme meydana geldi.

CAF Başkanı Patrice Motsepe Salı günü düzenlediği basın toplantısında, "[Kapı] açık olsaydı, [seyirciler] içeri girebilirdi ama kapı açıklanamaz nedenlerle kapatıldı," dedi.

"Eğer o kapı olması gerektiği gibi açık olsaydı bu can kaybı yaşanmazdı."

Motsepe ayrıca bir AFCON turnuvasında böyle bir olayın "bir daha asla yaşanmayacağı" sözünü verdi ve "öngörülmesi gereken şeyler vardı" dedi.

Şöyle dedi: "İnsanların bir stadyumda yaralanmasına ya da hayatlarını kaybetmesine neden olabilecek koşullarda sıfır tolerans, mutlak sıfır tolerans vardır.

Basın toplantısında ayrıca Pazar günü Olembe Stadyumunda oynanması gereken AFCON çeyrek finalinin, CAF'ın icra komitesinin onayına tabi olarak Yaoundé'deki Ahmadou Ahidjo Stadyumuna taşınacağı doğrulandı.

Kamerun hükümetinden yapılan açıklamada ezilmede 31 kişinin hafif, yedi kişinin ise ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ciddiyeti duygu ve şaşkınlık uyandıran bu trajedi karşısında Devlet Başkanı [Paul Biya], kötü etkilenen ailelere en üzücü taziyelerini ve tüm ulusun derin şefkatini gönderdiği yaralılara acil şifalar dileklerini iletiyor" denildi.

Ölenler Yaoundé Acil Durum Merkezine götürülürken, yaralılar Yaoundé'deki dört sağlık tesisi arasında paylaştırıldı.

Futbolun küresel yönetim organı FIFA Salı günü yaptığı açıklamada "hayatını kaybeden kurbanların ailelerine ve arkadaşlarına en derin taziyelerini" iletti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Küresel futbol camiasının düşünceleri ve duaları bu zor anda kurbanlarla, bu olayda yaralananlarla ve hem CAF hem de Kamerun Futbol Federasyonu'nun tüm personeliyle birliktedir."

Pazartesi günkü olay başkentte yaşanan bir başka trajediden bir gün sonra meydana geldi.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre Pazar günü erken saatlerde bir gece kulübünde çıkan yangında en az 16 kişi hayatını kaybetti. Sekiz kişi de ağır yaralandı ve yoğun bakımda tutuluyor.

Olay yerinde düzenlenen basın toplantısında Yaoundé Merkez Hastanesi müdürü birkaç kişinin durumunun kritik olduğunu söyledi.

Kamerun İletişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, havai fişeklerden kaynaklanan patlamalar Liv Gece Kulübü'nün tavanının alev almasına neden oldu ve iki güçlü patlamayla sonuçlanarak mekanda bulunanlar arasında paniğe yol açtı.

Hükümet açıklamasında, Biya'nın olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlatılması talimatı verdiği ve kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

CNN'den Joel Kouam Kamerun'dan bildirirken Mitchell McCluskey Atlanta'dan yazdı. CNN'den Niamh Kennedy, Nimi Princewill ve Schams Elwazer bu habere katkıda bulunmuştur.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com