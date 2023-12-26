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AFCON: Mali ve Tunus arasındaki maç, hakemin bitiş düdüğünü çok erken çalması nedeniyle kaos içinde sona erdi

Çarşamba günü Tunus ve Mali arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası maçı, hakemin bitiş düdüğünü çok erken çalmasının ardından kaos içinde sona erdi.

 and  Yaroslav Smith
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Tunus'un antrenörü Mondher Kbaier F Grubu maçı sırasında el kol hareketleri yapıyor..aussiedlerbote.de
Tunus'un antrenörü Mondher Kbaier F Grubu maçı sırasında el kol hareketleri yapıyor..aussiedlerbote.de

AFCON: Mali ve Tunus arasındaki maç, hakemin bitiş düdüğünü çok erken çalması nedeniyle kaos içinde sona erdi

Zambiyalı hakem Janny Sikazwe 85. dakikadan sonra önce maçı bitirdi, ardından oyunu devam ettirmeye karar verdi. Ardından maçı bitirmek için düdüğünü tekrar çaldı, bu kez 90 dakikanın dolmasına saniyeler kala.

Tunuslu teknik ekip ve oyuncular öfkelendi ve Sikazwe ile yüzleşmek için sahaya hücum etti.

Tunus antrenörü Mondher Kebaier AFCON web sitesine yaptığı açıklamada "Hakem 85. dakikadaki düdüğü 89. dakikada çaldı, bu ay gibi bir şey" dedi.

Maç, her iki takımın da penaltı kazanmasıyla tartışmalara sahne olmuştu - Ibrahima Kone Mali adına gol atarken Tunus kaçırdı - ve son aşamalarda Carthage Eagles'dan El Bilal Toure'ye de kırmızı kart gösterildi, hakem VAR tarafından gözden geçirilmesi istenmesine rağmen ilk kararına bağlı kalmaya karar verdi.

Gecikmelere rağmen uzatma süresi eklenmedi.

Her iki takım da sonunda sahayı terk etti ancak Malililer daha sonra geri dönerek son birkaç dakikayı oynamaya hazır göründüler.

Ancak Tunus sahaya dönmedi ve Mali daha sonra kutlama yaparak sahayı terk etti.

Kebaier Tunus'un 1-0'lık yenilgisinin ardından "Konsantrasyonumuzu bozdu," diye ekledi. "Devam etmek istemedik çünkü oyuncular çoktan banyolarını yapmış, konsantrasyonlarını kaybetmiş ve bu korkunç durum karşısında demoralize olmuşlardı. "

Turnuvayı düzenleyen Afrika Futbol Konfederasyonu CNN'in yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Mali'nin 1-0'lık galibiyeti onları F Grubunun zirvesine taşıdı.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

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