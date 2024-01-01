AFCON: Güçsüz Komorlar Kamerun karşısına tanınmış bir kalecisi olmadan çıkacak

Afrika'nın en küçük dördüncü ülkesi olan ve FIFA dünya sıralamasında 132. sırada yer alan küçük ada ülkesi, son grup aşaması maçında ağır sıklet Gana'yı 3-2 mağlup ederek 16. turdaki yerini aldı.

Komorlar'ın bu tarihi galibiyetin ödülü, kıtanın bir başka devi olan AFCON ev sahibi Kamerun ile bir randevu olacak ve eğer bu zaten yeterince zor gelmediyse, bunu tanınmış bir kaleci olmadan yapmak zorunda kalacak.

İlk tercih edilen kaleci Salim Ben Boina'nın sakatlanmasıyla birlikte Komorlar'ın iki yedek kalecisi Ali Ahamada ve Moyadh Ousseni, Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından izole edilmek zorunda kaldı.

Ahamada'nın Cumartesi günü yapılan testin negatif çıkmasının ardından oynayabileceğine dair bir umut vardı ancak Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) protokolleri, oyuncuların pozitif bir testin ardından başka bir test yaptırmadan önce en az beş gün beklemesi gerektiğini öngörüyor.

CAF'tan CNN'e yapılan açıklamada, "15 Ekim 2021 tarihinde takımlara gönderilen Tıbbi Protokol ve CAF'ın tıbbi protokolleri uyarınca, Bay Ahamada 24 Ocak 2022'deki maç için seçilemeyecek" denildi.

Bu, kendisi de tecrit edilmek zorunda kalan Komor baş antrenörü Amir Abdou'nun Pazartesi günkü maç için kaleye geçecek bir dış saha oyuncusu seçmek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Bu, ilk AFCON'una katılmaya hak kazanarak ve ardından eleme aşamalarına ulaşarak tarihe geçen Komorlar için talihsiz bir durum.

İşleri daha da zorlaştırmak için, Komorlar kaleye kimi koymaya karar verirse versin, turnuvanın en golcü oyuncusu Vincent Aboubakar ile karşılaşmak gibi ürkütücü bir ihtimalle karşı karşıya kalacak.

Aboubakar ev sahibi ülke adına şu ana kadar üç maçta beş gol attı ve takımın tılsımı ve kaptanı olarak rolünü başarıyla yerine getiriyor.

O halde Komorlar'ın geçici kalecisi olarak hangi oyuncu seçilirse seçilsin baskı altında kalmayacak.

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Kaynak: edition.cnn.com