Af Örgütü raporu, Katar'daki güvenlik görevlilerinin 'zorla çalıştırmaya varan' koşullara maruz kaldığını söylüyor

Uluslararası Af Örgütü tarafından Perşembe günü yayınlanan bir rapora göre, bu yılki Dünya Kupası ile ilgili projelerde çalışanlar da dahil olmak üzere Katar'daki güvenlik görevlileri "zorla çalıştırmaya varan" çalışma koşullarına maruz kalıyor.

Tamamı göçmen işçi olan 34 mevcut ve eski güvenlik görevlisiyle yapılan görüşmelere dayanan raporda, sekiz farklı özel şirketin çalışanlarının düzenli olarak haftanın yedi günü, günde 12 saat çalışmaya zorlandıkları ve bazen bir gün bile izin kullanmadan yıllarca çalıştıkları iddia ediliyor.

Bu durum, düzenli çalışma saatlerinin günde sekiz saati aşmaması ve işçilerin düzenli bir hafta sonu dinlenme gününe sahip olması gerektiğini belirten Katar yasalarına rağmen gerçekleşmektedir.

Uluslararası Af Örgütü Ekonomik ve Sosyal Adalet Direktörü Stephen Cockburn, "Konuştuğumuz güvenlik görevlilerinin birçoğu işverenlerinin yasaları ihlal ettiğini biliyordu, ancak onlara karşı koyacak güçleri olmadığını düşünüyorlardı" dedi.

"Fiziksel ve duygusal olarak tükenmiş olan işçiler, mali cezalar ya da daha kötüsü sözleşmelerinin feshedilmesi veya sınır dışı edilme tehdidi altında göreve gitmeye devam ettiler."

Dünya Kupası'nın organizasyonundan sorumlu olan Katar Teslimat ve Miras Yüksek Komitesi (SC) Perşembe günü yaptığı açıklamada, "resmi FIFA Dünya Kupası projelerinde çalışan tüm işçilerin sağlık, güvenlik ve emniyetini korumayı taahhüt ettiğini" söyledi.

Ancak Af Örgütü raporu, SC ve dünya futbolunun yönetim organı FIFA'nın Dünya Kupası için özel şirketlerle sözleşme yapmadan önce "yeterli durum tespiti" yapmadığını iddia ediyor.

Raporda görüşülen ve misillemeden korunmak için Af Örgütü tarafından isimleri verilmeyen işçiler, zorunlu dinlenme günlerinden mahrum bırakıldıklarını ve üniformalarını düzgün giymemek veya tuvalet molası için görev yerlerinden ayrılmak gibi bariz ihlaller nedeniyle maddi olarak cezalandırıldıklarını söylediler.

Raporda ayrıca, işçilerin yoğun sıcaklarda, iddialara göre barınak ya da içme suyu olmadan dışarıda nasıl görevlendirildikleri, kaldıkları yerlerin nasıl aşırı kalabalık ve sağlıksız olduğu ve çalışanların nasıl ırksal klişelere maruz kaldıkları ayrıntılı olarak anlatıldı.

Raporda bir işçinin "Sen Afrikalısın, 12 saat çalışabilirsin çünkü güçlüsün" dediği aktarılıyor.

Dünya Kupası 21 Kasım'da Katar'da yeni inşa edilen sekiz stadyumda yapılacak maçlarla başlıyor.

Af Örgütü'nün son raporunda detaylandırılan bulgular daha önce görülmemiş şeyler değil. Geçtiğimiz on yıl içinde çeşitli insan hakları örgütleri Katar'daki stadyum inşaatı ve altyapı projelerinde çalışan binlerce işçinin emek sömürüsüne ve insan hakları ihlallerine maruz kaldığını iddia etmişti.

Katarlı yetkililer işçi hakları ihlalleri suçlamalarına şiddetle karşı çıktılar ve ülke son zamanlarda kafala olarak bilinen devlet sponsorluğu sistemini ortadan kaldırmak ve göçmen ve ev işçileri için geçerli olan aylık 275 dolarlık ayrımcı olmayan bir asgari ücret getirmek de dahil olmak üzere işgücü yapısını reforme etmek için politikalar uyguladı.

Af Örgütü'nün raporuna yanıt veren SC, "projelerimizdeki işçilerin korunmasını ve haklarının gözetilmesini sağlamak için mümkün olan her türlü önlemi aldığını" söyledi.

Ayrıca, 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 2021 FIFA Arap Kupası sırasında üç şirketin "bir dizi alanda" İşçi Refahı Standartlarına uymadığının tespit edildiğini söyledi.

SC yaptığı açıklamada, "Bu ihlaller tamamen kabul edilemezdi ve yüklenicileri daha fazla soruşturma ve cezai işlem için Çalışma Bakanlığı'na bildirmeden önce, FIFA Dünya Kupası da dahil olmak üzere gelecekteki projelerde çalışmalarını önlemek için bir izleme listesine veya kara listeye yerleştirmek de dahil olmak üzere bir dizi önlemin uygulanmasına yol açtı" dedi.

Bugüne kadar 391 yüklenicinin Çalışma Bakanlığı'na bildirildiği ve 50'sinin Çalışma Bakanlığı tarafından SC projelerinde görevlendirilmesinin engellendiği belirtildi.

CNN'e gönderilen bir açıklamada FIFA, "2022 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlanması ve tesliminde yer alan şirketler tarafından işçilerin istismar edilmesini kabul etmediğini" söyledi.

Dünya Kupası için hizmet sağlayan şantiyeler ve şirketler için "sözleşme öncesi ve sonrası denetim ve yaptırımlardan oluşan sağlam bir sistemin" uygulamaya konulduğu belirtildi.

FIFA'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Birçok hizmet şirketinin iyi düzeyde bağlılık ve işbirliği sergilediğini görüyoruz ve program şimdiden binlerce işçi için somut faydalar sağlamaya başladı."

"Aynı zamanda, FIFA Dünya Kupası standartlarına uyma taahhüdünü göstermeyen şirketlerle çalışmayı reddediyoruz ve Çalışma Bakanlığı ile işbirliği içinde bu tür şirketlere karşı güçlü önlemler almaktan çekinmiyoruz."

CNN'den Amanda Davies haberciliğe katkıda bulundu.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com