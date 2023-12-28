Adli tıp raporuna göre Rio'daki Taylor Swift konserine katılan kişi sıcaktan bunalarak öldü

23 yaşındaki öğrenci Ana Clara Benevides Machado, rekor kıran sıcak hava dalgasının yaşandığı 17 Kasım'da bir Swift konserinden hemen önce hayatını kaybetti.

Adli tıp raporu, Machado'nun aşırı ortam ısısına maruz kaldığını ve bunun da sekiz ila 18 saat arasında sürebilen yaygın ısı maruziyetine neden olduğunu detaylandırıyor. Sonunda da kardiyorespiratuar arrest nedeniyle ölmüştür.

Rapor CNN Brasil tarafından elde edilmiştir. CNN adli tıp raporunun gerçekliğini bağımsız olarak teyit edememektedir.

Rapora göre Machado alkol ya da uyuşturucu kullanmamıştı ve önceden herhangi bir rahatsızlığı yoktu.

Machado'nun ölümünün ertesi günü, etkinliği düzenleyen Time 4 Fun şirketi bir açıklama yayınlayarak Machado'nun ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve Machado'nun hastaneye götürülmeden önce olay yerinde sağlık görevlileri tarafından desteklendiğini, ancak bir saat sonra hayatını kaybettiğini belirtti.

Rio de Janeiro eyalet polisi tıbbi bilgileri kamuoyuna açıklamıyor, ancak bir polis sözcüsü CNN'e soruşturma ilerledikçe etkinlik organizatörlerinin sorgulanmak üzere çağrılacağını söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com