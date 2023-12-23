Adli tabip, eski NFL oyuncusu Mike Williams'ın diş kaynaklı sepsis nedeniyle öldüğünü söyledi

CNN'in daha önce bildirdiğine göre Williams 12 Eylül'de Tampa, Florida'da bir inşaat kazasının ardından hayatını kaybetti. Adli tabipliğe göre 36 yaşındaki Williams, 21 Ağustos'ta "ağır malzemelerin kafasına düşmesiyle" sonuçlanan bir iş kazası geçirdi.

Daha sonra bölgedeki bir hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Raporda, entübe edilmeden ve sakinleştirilmeden önce kalbinin durduğu belirtildi.

Adli tabibin ön raporuna göre ölüm nedeni "serebral apseli bakteriyel sepsis ve çoklu çürük ve tutulmuş diş köklerine bağlı nekrotizan doğum pnömonisi" olarak listelenmiştir. Adli tabibin ofisine göre kapsamlı bir otopsi raporu daha sonra açıklanacak.

Williams'ın ölüm şekli doğal ölüm olarak belirtildi. Kardiyovasküler hastalık da katkıda bulunan bir faktör olarak listelendi.

Hillsborough County Adli Tıp Ofisi sözcüsü Chris Wilkerson, Cumartesi sabahı CNN'e gönderdiği e-postada, "80'lerin ortalarına" kadar uzanan ilçe kayıtlarıyla, bunun dişle ilgili sepsise atfedilebilecek bilinen ilk ölüm olduğunu söyledi.

Williams, Tampa Bay Buccaneers tarafından 2010 NFL Draftının dördüncü turunda Syracuse Üniversitesi'nden seçildi. Buffalo, New York doğumlu olan Williams, 964 yarda ve 11 touchdown için 65 pas yakaladıktan sonra Associated Press Yılın Ofansif Çaylağı için ikinci seçildi. Çaylak yılında Buccaneers formasıyla 16 maçın tamamına çıktı.

Williams Tampa Bay'de dört sezon oynadıktan sonra memleketinin takımı Buffalo Bills onu takas etti. Bills ile bir sezon oynadı.

Williams kariyeri boyunca 63 NFL maçında 3.089 yarda ve 26 touchdown için 223 resepsiyon yaptı.

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Kaynak: edition.cnn.com