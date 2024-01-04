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SporHaberler

Adli tabip, eski NFL koşucusu Marion Barber'ın sıcak çarpmasından öldüğünü söyledi

Haziran ayında Teksas'taki evinde ölü bulunan Dallas Cowboys'un eski koşucusu Marion Barber III'ün, adli tabip raporuna göre sıcak çarpmasından öldüğü belirtildi.

 and  Ann Bradley
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Adli tabip, eski NFL koşucusu Marion Barber'ın sıcak çarpmasından öldüğünü söyledi

Collin County Adli Tıp Bürosuna göre Barber'ın ölüm şekli "kaza" olarak listelenmiştir.

1 Haziran'da polis, Barber'ın bulunduğu Dallas'ın hemen kuzeyindeki Frisco'da 38 yaşındaki Barber'ın kiraladığına inanılan bir apartman dairesinde bir refah endişesine yanıt verdi.

Barber NFL'de altısı Cowboys'ta olmak üzere yedi yıl geçirdikten sonra kariyerine Chicago Bears'ta son verdi. Minnesota Üniversitesi'nden 2005 yılında dördüncü turda Cowboys tarafından seçildi.

Cowboys ölümünün ardından yaptığı açıklamada "Marion her pozisyonda kazanma arzusuyla koşan, eski usul, sert bir futbol oyuncusuydu" dedi. "Oyuna tutkuyla bağlıydı, koçlarına ve takım arkadaşlarına karşı sevgi doluydu. Bu zor zamanda kalplerimiz Marion'un ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte."

CNN'den Jill Martin bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com

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