Adalet Bakanlığı, üst düzey Hizbullah üyesinin 1994 yılında Buenos Aires'teki Yahudi toplum merkezinin bombalanmasıyla ilgili terörizm suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı

Arjantin tarihindeki en kötü saldırı olan 1994 saldırısında 85 kişi ölmüş ve yaklaşık 300 kişi yaralanmıştı.

Adalet Bakanlığı'na göre Samuel Salman El Reda, belirlenmiş bir yabancı terör örgütüne maddi destek sağlamak; belirlenmiş bir yabancı terör örgütüne maddi destek sağlamak için komplo kurmak; belirlenmiş bir yabancı terör örgütünden askeri tipte eğitim alınmasına yardım ve yataklık etmek ve belirlenmiş bir yabancı terör örgütünden askeri tipte eğitim almak için komplo kurmak gibi terör suçlamalarıyla karşı karşıya.

Başsavcı Yardımcısı Matthew Olsen iddianameyi "bir mesaj" olarak nitelendirdi.

"Olsen bir basın açıklamasında şunları söyledi: "Yaklaşık otuz yıl önce, uzun süredir Hizbullah terör örgütü üyesi olan Samuel Salman El Reda'nın Buenos Aires'teki bir Yahudi cemaat merkezine düzenlenen ve 85 masum insanın ölümüne ve sayısız kişinin yaralanmasına neden olan iğrenç saldırının planlanmasına ve uygulanmasına yardımcı olduğu iddia ediliyor. "Bu iddianame terör eylemlerine girişenlere bir mesaj niteliğindedir: Adalet Bakanlığı'nın hafızası uzundur ve onları adalete teslim etme çabalarımızdan vazgeçmeyeceğiz."

Suçlamalar toplamda 55 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

İddianameye göre El Reda aynı zamanda Hizbullah'ın İslami Cihad Örgütü'nün (IJO) bir üyesi ve terör örgütünün "Lübnan dışında Hizbullah adına istihbarat, karşı istihbarat ve terörist faaliyetlerin planlanması ve koordinasyonundan sorumlu" bir uzantısı.

Mahkeme belgelerine göre El Reda, "Buenos Aires'te IJO saldırı planlama operasyonlarını yürüterek ve IJO operatörlerine bilgi aktararak 18 Temmuz 1994'te AMIA binasının bombalanmasının koordine edilmesine yardımcı oldu". Haber bülteninde El Reda'nın Güney Amerika, Asya ve Lübnan'da en az 1993 yılına kadar uzanan terör operasyonlarına da katıldığı belirtildi.

Adalet Bakanlığı, Kolombiya ve Lübnan vatandaşlığına sahip olan El Reda'nın "Lübnan'da bulunduğu ve firarda olduğu" için bir avukatı olup olmadığının belirsiz olduğunu söyledi.

FBI'ın New York Ortak Terörizm Görev Gücü El Reda'nın saldırıya karıştığı iddiasını soruşturuyor .

1994'teki bombalama olayını soruşturan Arjantinli bir savcı 2015 yılında öldürülmüştü. Savcının öldürülmesi 2017 yılında cinayet olarak nitelendirildi ve halen çözülemedi.

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Kaynak: edition.cnn.com