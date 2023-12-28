Adalet Bakanlığı Teksas'ın yeni göçmenlik yasasının Anayasa'yı ihlal ettiğini söyledi

CNN tarafından ele geçirilen mektup, Başkan Joe Biden ile Abbott arasında ABD-Meksika sınırının idaresi konusunda yaşanan son gerilime işaret ediyor.

Bu ayın başlarında Cumhuriyetçi Abbott, Senato Yasa Tasarısı 4 olarak bilinen ve yerel kolluk kuvvetlerine göçmenleri tutuklama yetkisi veren ve hakimlere insanları ABD'den çıkarma emri verme yetkisi tanıyan önlemi imzaladı. Beyaz Saray yasayı "inanılmaz derecede aşırı" olarak nitelendirerek eleştirdi. Yasanın Mart ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Başsavcı baş yardımcısı Brian Boynton Perşembe günü Abbott'a gönderdiği mektupta "Teksas'ın yasayı uygulamaktan kaçınmayı kabul etmemesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin SB 4'ün uygulanmasını engellemek için dava açma niyetinde olduğunu" söyledi.

Boynton, federal hükümetin "sınırı güvence altına almaya ... kararlı" olduğunu ancak Teksas yasasının "bu hedeflere aykırı" olduğunu yazdı.

ABD-Meksika sınırında devam eden göçmen akını, yerel ve federal kaynaklar üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Perşembe günkü yasal tehdit, Adalet Bakanlığı'nın bu yılın başlarında Rio Grande'de yüzer bariyerler kullanması nedeniyle Teksas'a karşı açtığı davanın ardından geldi. Bu dava halen mahkemelerde devam etmektedir.

Göçmenlik yasasının uygulanması federal bir sorumluluktur ve Teksas'taki önlemin karşıtları bunun anayasaya aykırı olduğunu savunmaktadır.

Yasa, Teksas'ta eyalet nüfusunun %40'ını oluşturan Latin toplumunda korku dalgalarına yol açtı. Aralarında Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin de bulunduğu sivil haklar grupları yasanın engellenmesi için dava açtı.

Adalet Bakanlığı'nın dava açma tehdidi, bu hafta ABD'li ve Meksikalı üst düzey yetkililer arasında yapılan üst düzey görüşmelerin hemen ardından geldi

Her iki ülkeden yetkililer görüşmeleri verimli olarak nitelendirirken, Meksikalı yetkililerin görüşmelere devam etmek üzere önümüzdeki ay Washington'u ziyaret etmesi bekleniyor .

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Kaynak: edition.cnn.com