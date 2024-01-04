Adalet Bakanlığı, LIV Golf ile ilgili olası antitröst ihlalleri nedeniyle PGA Tour'u soruşturuyor

Bir PGA Tour sözcüsü yaptığı açıklamada "Bu beklenmedik bir durum değildi" dedi. "Bunu 1994 yılında da yaşadık ve benzer bir sonuç alacağımızdan eminiz."

Adalet Bakanlığı ve LIV Golf yorum yapmayı reddetti.

Haziran ayında PGA Tour komisyon üyesi Jay Monahan, tartışmalı Suudi destekli LIV Golf Invitational Series 'de oynayan tüm golfçülerin askıya alındığını ve artık PGA Tour turnuvalarına katılamayacaklarını duyurdu.

LIV Golf geçtiğimiz ay bir açıklama yayınlayarak PGA'in hamlesini "kindarlık" olarak nitelendirdi.

Phil Mickelson, Dustin Johnson ve Brooks Koepka gibi birçok üst düzey golfçü, eski dünya 1 numarası Greg Norman tarafından yönetilen ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın başkanlık ettiği bir egemen varlık fonu olan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından desteklenen LIV'e katıldı.

Ayrılıkçı seri şimdiye kadar Londra'da ve Portland, Oregon yakınlarında olmak üzere iki turnuva düzenledi.

Haziran ayında Monahan, LIV'in PGA Tour'un başarısı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

"Eğer bu bir silahlanma yarışıysa ve buradaki tek silah dolar banknotlarıysa, PGA Tour rekabet edemez," dedi. "Bir Amerikan kurumu olan PGA Tour, golf oyununu satın almak için milyarlarca dolar harcayan yabancı bir monarşi ile rekabet edemez.

"İyi ve sağlıklı bir rekabeti memnuniyetle karşılarız. LIV Suudi Golf Ligi böyle bir şey değil. Bu mantıksız bir tehdit; yatırımın geri dönüşü ya da oyunun gerçek anlamda büyümesi ile ilgilenmeyen bir tehdit."

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Kaynak: edition.cnn.com