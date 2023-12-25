Acımasız Nadal Thiem'i yenerek 12. Fransa Açık'ı kazanarak rekor kırdı

Nadal, gençliğinden beri sahibi olduğu kortta yorgun Dominic Thiem'i 6-3 5-7 6-1 6-1 yenerek aynı grand slam'i 12 kez kazanan ilk oyuncu oldu. Paris'te aynı Thiem'i yenerek Margaret Court'un bir yıl önce Avustralya Açık'ta elde ettiği başarının bir adım önüne geçti.

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Yani "Kilin Kralı" terimi artık 18 kez grand slam şampiyonu olan oyuncunun hakkını vermiyor.

En sevdiği futbol takımı Real Madrid, sık sık satın aldıkları ve görünüşte bu dünyanın dışında olan oyuncuları tanımlamak için "Galacticos "u tercih ediyor.

33 yaşındaki oyuncu toprak zeminde başka bir tenis gezegeninden geliyor.

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Samimi bir Nadal iki hafta boyunca, bir gün birisinin gelip burada kazandığı kupa sayısını geçeceğini hissettiğini söyledi.

Bu imkânsız görünüyor. Bu, hiçbir çağda hiçbir yüzeyde hiçbir tenisçinin erişemediği bir ustalık.

"Bir grand slam kazanmak kolay değildir. 12 Fransa şampiyonluğu kazanmak ise inanılır gibi değil," diye tweet atan Rod Laver, Nadal'a Coupe des Mousquetaires ödülünü takdim etti. Laver takvim yılı grand slam'ini iki kez kazanmayı başarmıştı.

Nadal Fransa Açık'ta 93-2'ye yükseldi ve hiç final kaybetmedi. Ya da beş sete kadar bile yenilmedi.

Thiem ve diğer oyuncular, bir başka diz sakatlığı geçiren Nadal'ın toprak kort turnuvasına kendi standartlarına göre kötü başlamasıyla moral bulmuş olmalılar.

Nisan ayındaki Barcelona Açık'ta, açılış turundaki galibiyetinde kortta alışılmadık bir şekilde negatif olmasının ardından ciddi bir vicdan muhasebesi yaptığını itiraf etti.

"Barselona'daki ilk turdan sonra, bir odada birkaç saat yalnız kalabildim ve neler olup bittiğini, ne yapmam gerektiğini düşündüm," dedi. "Ve karar vermem gereken birkaç konu vardı, değil mi? Olasılıklardan biri bir süreliğine durmak ve vücudumu toparlamaktı.

"Diğeri ise önümüzdeki birkaç hafta oynamak için tavrımı ve zihniyetimi büyük ölçüde değiştirmekti."

İkincisini seçti ve geçen ay Roma finalinde Novak Djokovic'i yenerek önemli bir destek aldı. Roland Garros daha büyük bir ünlem işaretiydi.

Federer'den iki yıl sonra

Nadal, Cuma günü oynadıkları yarı finalde kolaylıkla geçtiği Roger Federer'in iki grand slam şampiyonluğuna ilk kez yaklaştı.

Eğer 37 yaşındaki İsviçreli Federer başka bir grand slam kazanamazsa, Nadal Roland Garros'ta daha fazla zafer kazanarak 20'ye ulaşabilir. Ancak daha önce de söylediği gibi, Federer'e eşit olma konusunda takıntılı değil.

"Bu konuda çok endişeli değilim, değil mi?" dedi Nadal.

"Komşunuzun sizden daha büyük bir evi, daha büyük bir televizyonu ya da daha iyi bir bahçesi var diye sürekli hüsrana uğrayamazsınız. Hayatı bu şekilde görmüyorum."

Talihsiz Thiem, Nadal'ı ısınma turlarında yendikten sonra Fransa Açık'ta üst üste üçüncü kez kaybetti.

Dolayısıyla Nadal'ı üç sette yenmeye çalışmakla beş sette yenmeye çalışmak arasındaki farkı ilk elden biliyor.

Son iki setin skorları ne olursa olsun, Thiem'in dört setin üçünde başa baş bir mücadele sergilemesi onun için bir övünç kaynağı.

Thiem yağmur nedeniyle turnuvayı dört gün üst üste oynayarak bitirdi ki bu da kuranın alt yarısı için büyük bir dezavantajdı.

Yarı final ve final arasında normal bir gün izinli olsaydı ne olurdu kim bilir.

Thiem'in koçu Nicolas Massu, organizatörlerden oyun alanını eşitlemek için finali Pazartesi gününe ertelemelerini istedi ancak kendisine "hiç şansları olmadığı" söylendi.

Gerçekten de Cumartesi günü Nadal için mükemmel bir gündü. Thiem, hava koşullarından etkilenen yarı finallerinin tamamlanmasında dünya 1 numarası Djokovic'e karşı üç saat boyunca yoğun bir mücadele verdi ve kazandı.

Kuşkusuz Nadal, Thiem'i Fransa Açık'ta Nadal'ı raydan çıkaran iki oyuncudan biri ve solak tenisçinin tüm zamanlardaki en zorlu rakibi olan Djokovic'e tercih ederdi.

Thiem'den büyük çaba

Ve özellikle de zayıflamış bir Thiem.

Akranları arasında çok sevilen Thiem asla mazeret üretmez ama Cumartesi günkü heyecanın etkilerini hissettiğini itiraf etti.

"Bu bir grand slam finaliydi, bu yüzden maçta yorgun hissetmedim," dedi. "Ama aynı zamanda, dünkü gibi bir maç, Novak'ı iki gün boyunca tüm kesintilerle yenmek, hem vücutta hem de zihinde izler bırakıyor. Bu %100 böyledir."

Geçen yıl Amerika Açık'ta Nadal'ı beş setlik bir destana taşıyan Thiem, Cumartesi günü adrenalinin spin ustasına karşı mücadele etme çabalarına yardımcı olacağını söyledi.

Bu sadece bir dövüş konuşması değildi.

Harika bir hız ve güç kombinasyonuna sahip olan Thiem, aralıklı güneş altında oynanan ilk sette, Mallorcanlı oyuncuyu etkisiz hale getirmek için takdire şayan bir şekilde topları kovaladı ve savunma lobları yaptı.

İlk setteki performansı Djokovic ile olan mücadelesine dair hiçbir ipucu vermedi.

Thiem 2018 finalinde erken bir kırılmayla geride kalmıştı ancak bu sefer 25 yaşındaki oyuncu güçlü forehand'i sayesinde 3-2 için ilk kırılmayı yaptı.

Senaryoda olmayan şey ise bir sonraki oyunda kırılmaktı.

Bu iki oyun momentumu değiştirdi ama daha da önemlisi gelecekti.

10 dakikalık uzun bir oyunda Nadal bir kırılma puanı kurtararak durumu 4-3'e getirdi.

Sarsılan Thiem servisi düşürdü, Nadal'ın Thiem'in güzel bir drop shot'ını kovalaması ve ardından kendi drop shot winner'ıyla cevap vermesi oyuna damgasını vurdu.

İlk setin anahtarı

Nadal Fransa Açık'ta ilk seti kazanırken 84-0'lık bir seri yakalamıştı, bu da Thiem için büyük bir sorun anlamına geliyordu.

Philippe Chatrier'deki taraftarlar sırayla "Rafa, Rafa" ve "Dominic, Dominic" tezahüratları yaptı ve bir başka parlak setle ödüllendirildiler.

İlk seti 55 dakikada kaybetmekten yılmayan Thiem'in seviyesi düşmedi.

Thiem 12. oyunda iki kırılma noktası yaratana kadar her iki oyuncu da rahat bir şekilde kırılma noktası görmedi.

Ve Nadal backhandini uzun gönderdiğinde, Roland Garros'taki dört düellolarında ilk setini aldı.

Bunu devam ettirebilecek miydi? Dahası, Nadal karşılık verecek miydi?

Cevap çabuk geldi.

Uzun bir tuvalet molasının ardından Nadal ilk 11 sayıya fırtına gibi girdi ve refleks bir forehand pasıyla çift break avantajı yakaladı.

Seyirciler buna bayıldı ve Nadal da birden fazla yumruk salladı.

Thiem, "İlk iki setten sonra seviyemi biraz düşürdüm" ve ardından Nadal "üzerime bastı" dedi.

Nadal artık toparlanmıştı ve Avusturyalı oyuncunun baş parmağını kaldırmasını sağlayan çarpıcı bir backhand drop voleybolu düzenledi. Genellikle güçlü yer vuruşlarının arkasından yaklaşarak 27 net puanın 23'ünü kazandı.

Thiem, "Neredeyse herkes size onun oyunumuzun en iyi voleybolcularından biri olduğunu söyleyecektir," dedi ve şakayla karışık "çünkü en son yedi yıl önce bir voleybol kaçırmıştı," diye ekledi.

Üçüncü maçı 10 winner ve iki zorlanmadan hata ile tamamladı.

Bu noktada son birkaç günün yorgunluğunun nihayet Thiem'i yakaladığı hissediliyordu ancak dördüncü set bir formalite değildi.

Nadal ilk oyunda alametifarikası olan bir forehand winner ile bir kırılma puanı kurtardı, kırdı ve 3-0 öne geçmek için iki kırılma puanı daha kurtardı.

Bir düşünür

Birçokları için Nadal'ın gücü ve dayanıklılığı göze çarpıyor. Ancak o aynı zamanda bir düşünür.

30-40'taki ilk kırılma noktasında, Thiem'in backhand'ine iyi bir servis vurdu ve dönüş fileye gitti. İkincisinde yönünü değiştirdi ve forehand hatasına yol açacak bir hızla ortaya indi.

Nadal üç saatin sonunda Thiem'in bir başka dönüşü daha uzağa gidince finali garantiledi.

Thiem'le kucaklaşmadan önce sırt üstü toprağa gömüldü. İkisi arasında sağlıklı bir saygı var.

Birbiri ardına açılan pastanelerle dolu bir şehirde Nadal, 2020'de bir düzine Fransa Açık şampiyonluğu için çalışıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com