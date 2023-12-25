Acımasız Manchester City, Premier Lig'in en büyük takımı olma iddiasını çarpıcı bir hakimiyet dönemiyle ortaya koyuyor

Arsenal'in Cumartesi günü Nottingham Forest karşısında aldığı 1-0'lık şok mağlubiyet, Kuzey Londra ekibinin Pep Guardiola'nın takımını şampiyonluk yarışında geçme ihtimalini matematiksel olarak ortadan kaldırırken, Manchester City altı yıl içinde beşinci şampiyonluğunu elde etti - 1995/96'dan 2000/01'e kadar sadece Manchester United böyle bir başarıya ulaşmıştı.

Bu aynı zamanda City'nin üst üste üçüncü şampiyonluğuydu ve Alex Ferguson 'un iki kez kulübü hattrick şampiyonluğuna taşıdığı United'la birlikte üst üste üç şampiyonluk kazanan tek takım oldu.

Ancak bu şampiyonluğu daha da dikkat çekici kılan şey, City'nin FA Cup finaline ve Şampiyonlar Ligi finaline ulaşma başarısını da göstermiş olmasıdır. Gerçekten de City, Avrupa'nın en önemli kupa yarışmasının finaline şık bir şekilde ulaştı ve yarı finalde Real Madrid'i yenerek kulübün şimdiye kadar elde edemediği birkaç kupadan birini kazanmaya daha da yaklaştı.

Premier Lig'in tamamlanmasıyla birlikte City, sırasıyla Manchester United ve Inter Milan ile oynayacağı iki finale de ezici bir favori olarak giriyor ve 1998/99 sezonunda United'ın ardından İngiliz futbol tarihinde 'Treble'ı kazanan ikinci takım oluyor.

Teknik direktör Guardiola yönetimindeki City, 2016'dan bu yana 10 büyük kupa kazandı ve yıllar içinde 100 puana ulaşan ilk takım olmak, en büyük şampiyonluk farkını kaydetmek ve tek bir sezonda en çok galibiyet alan takım olmak gibi sayısız Premier Lig rekoruna imza attı.

Ancak tüm bu başarılara rağmen hiçbir City takımı tarih yazmaya bu kadar yaklaşamadı.

Bu sezon rakip taraftarların bile arkalarına yaslanıp City'nin sunduğu futbol ziyafetini hayranlıkla izlemek zorunda kaldıkları zamanlar oldu.

Ülkenin en iyi ikinci takımı olan ve sezon başındaki performanslarıyla taraftarlarına Ocak ayında sezon sonunda Premier Lig'i kazanmayı kutlayacaklarını düşündüren Arsenal bile 26 Nisan'da Etihad'da tamamen yıkıldı ve 4-1'lik galibiyet City için bir şampiyonluğu daha garantiledi.

En sevilen futbol klişesi 'erkekler erkeklere karşı' o akşam iki taraf arasındaki kalite farkının hakkını bile veremezdi.

Sezon sonu tablosu bu şampiyonluk zaferini kolay bir zafer gibi gösterse de, yılın büyük bir bölümünde durum kesinlikle böyle değildi.

İstatistik sitesi Opta'ya göre Arsenal sezonun 248 günü boyunca ligin zirvesinde yer aldı ki bu İngiltere tarihinde şampiyonluğu kazanamayan bir takım için en uzun süreydi.

Nisan ayı gibi kısa bir süre önce Arsenal Premier Lig'in zirvesinde sekiz puanlık bir üstünlüğe sahipti ancak genç ve tecrübesiz takımın baskıyla baş edememesi ve City'nin durmak bilmeyen parlaklığı bu avantajın kesin bir şekilde ortadan kalkması anlamına geliyordu. Bu şampiyonluk zaferinin bu kadar etkileyici olmasının nedeni de kısmen buydu.

Şüphesiz, her hafta City galibiyetinin kaçınılmazlığı - yeni transfer Erling Haaland 'ın doymak bilmeyen gol iştahının öncülüğünde - sonunda sürekli omzunun üzerinden kovalayan juggernaut'a bakan bir Arsenal takımına zarar verdi.

"Arsenal bizi sonuna kadar zorladı, harikaydılar, bu yüzden tüm övgüler onlara. İnanılmaz bir çıkış yakaladık, onlar birkaç aksaklık yaşadı, biz de bundan faydalandık ve geldiğimiz noktaya ulaşmayı başardık," diyor defans oyuncusu Kyle Walker City'nin internet sitesine.

"Bu elimizdeki oyuncularla ilgili. Son yıllarda çok şey başarmış bir grup oyuncuyuz ve belirlediğimiz standartların farkındayız."

City'nin Premier Lig'deki rakiplerini en çok endişelendirecek şey, Pep Guardiola ve oyuncularının hiçbir yumuşama belirtisi göstermemesi.

Takımın emektarları bile yakın zamanda güçlerini kaybetmekten çok uzak görünüyor; Kevin De Bruyne henüz 31 yaşında ve her zamanki gibi parlak, İlkay Gündoğan - geleceği belirsizliğini koruyor - Riyad Mahrez ve Walker sadece 32 yaşında ve Guardiola'nın planları için her zamanki gibi çok önemli olmaya devam ediyor.

Dikkat çekici bir şekilde, City'nin derinliği hakkında yapılan tüm konuşmalara rağmen, bu sezon Premier Lig'de hiçbir takım City'nin 23 oyuncusundan daha az oyuncu kullanmadı.

Bir de Guardiola'nın kendisi var; daha önce tükenmişliği gerekçe göstererek bir kulüpte dört sezondan fazla kalmayan Guardiola, Etihad'daki yedinci sezonunu bitirmek üzere ve Kasım ayı gibi kısa bir süre önce 2025'e kadar uzatılan bir sözleşme imzalayarak devam etmek için her zamanki gibi motive olmuş görünüyor.

Nitekim savunma oyuncusu Rúben Dias geçtiğimiz günlerde Guardiola'yı bu City takımının "ana parçası" olarak nitelendirdi.

Portekizli oyuncu ManCity.com'a verdiği demeçte "Elbette takım önemli ve sonuçta sahada oynayan oyuncular ama o kesinlikle her şeyin başı ve oyunu onun gözünden oynuyoruz" dedi.

"O her şeyi kazandı ve kazanmaya devam etmek istiyor. Bu açlık her sezon yeniden başlıyor - bu onun en büyük özelliği."

Dias ayrıca Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci ayağında Real Madrid'i yıkmalarını "mükemmele oldukça yakın" olarak tanımladı ve bu takım kesinlikle spor tarihindeki herhangi bir takım kadar mükemmele yakın.

Premier Lig soruşturması

Ancak rakip takım taraftarları için City'nin başarısı bir uyarı içeriyor.

Şubat ayında Premier Lig, Manchester City'yi ligin finans kurallarını 100'den fazla kez ihlal etmekle suçladı ve kulübü bağımsız bir komisyona sevk etti.

2008'de The Abu Dhabi United Group tarafından satın alınan City, 2009/10 sezonundan 2017/18 sezonuna kadar Premier Lig kurallarına uygun olarak doğru finansal bilgi vermemekle suçlanıyor.

Ligin el kitabına göre City, suçlu bulunması halinde ligden uzaklaştırılabilir, puan silme cezası alabilir ya da sınırsız para cezası ödemeye mahkum edilebilir.

City, Şubat ayında yaptığı açıklamada "iddia edilen bu ihlallerin yayınlanmasından şaşkınlık duyduğunu" ve "bu konunun bağımsız bir Komisyon tarafından incelenmesini memnuniyetle karşıladığını" belirtti.

Ancak Times'ın haberine göre, kulüp soruşturmanın yasallığına itiraz ediyor ve Premier Lig'in önde gelen avukatlarından Murray Rosen'in, odasının internet sitesine göre City'nin şampiyonluktaki rakibi Arsenal'in "üyesi" olmasını sorguluyor.

Premier Lig CNN'e konuyla ilgili yorum yapmayacağını söylerken, Rosen basının sorularını kabul etmediğini söyledi. CNN Sport Manchester City ile temasa geçti.

Belki de bir tesadüften fazlası değil ama City, Premier Lig tarafından bu ihlallerin duyurulmasından bu yana 23 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı ve tarihi bir 'Treble'ın eşiğine geldi.

Ya da belki de bu gerçekten de kulübü harekete geçiren bir faktördü.

Ancak City'nin saha dışındaki geleceği belirsizliğini korurken - spor avukatı Nick De Marco Şubat ayında BBC'ye davanın çözümünün dört yıla kadar sürebileceğini söyledi - saha içinde City her zamanki gibi yerleşmiş durumda ve bu hakimiyet dönemini devam ettirmek için en iyi konumda.

Dünyanın dört bir yanındaki taraftarların, saha dışı finansal dolandırıcılık iddiaları göz önüne alındığında, saha içi hakimiyeti ve gösteriyi tam olarak takdir edip etmeyeceği ise tamamen başka bir soru.

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Kaynak: edition.cnn.com