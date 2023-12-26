AC Milan: Avrupa futbolunun en gelişmiş takımı için Serie A şampiyonluk mücadelesi hız kazanıyor

Milan Cumartesi günü Torino'yu 2-0 mağlup ederek Rossoneri'nin Serie A 'nın zirvesindeki liderliğini sürdürürken, ikinci sıradaki Internazionale Pazar günü Roma ile berabere kaldı.

Milan, 17 maçın ardından - neredeyse sezonun yarısı - 40 puana sahip; şehirdeki rakipleri Inter'in üç puan önünde ve Juventus'tan 10 puan daha fazla, ancak son şampiyon Pazar günü Sassuolo ile oynayacağı maç öncesinde Serie A liderinden iki maç daha az oynadı.

Ancak Milan'ın etkileyici lig formu - bu sezon sadece bir lig maçı kaybetti - kulübün taraftarlarına takımın 19. Scudetto'yu kazanacağı yıl olabileceğine dair güven veriyor.

Önde gelen bir spor veri şirketinin bu ayın başında yayınladığı rapora göre Milan son 12 ayda Avrupa'nın en çok gelişme gösteren takımı oldu.

Gracenote raporunda, "AC Milan, Gracenote ve Hypercube'un Euro Club Index futbol sıralamasına göre Avrupa'daki diğer tüm takımlardan daha fazla gelişme gösterdi" denildi.

Euro Club Index, dört yıllık bir dönemdeki rekabet sonuçlarına dayanmakta ve son sonuçlara vurgu yapmaktadır.

Takımlar her maç oynandığında rakiplerinden puan kazanır ya da kaybeder. Kazanılan ya da kaybedilen puanların sayısı iki kulübün birbirinden ne kadar uzakta olduğuna bağlıdır.

Gracenote raporunda, "AC Milan, geçen yıl bu zamana kıyasla Euro Kulüp Endeksini 500 puanın üzerinde artıran tek takımdır" denildi. "Geçtiğimiz yıl AC Milan, 2732'den 3263'e 531 puanlık bir artışla Euro Kulüp Endeksini en çok artıran takım oldu."

"Milan'ın bu gelişimi, bir yıl önce Avrupa'nın en iyi 47. takımı iken şimdi 20. sıraya yükseldiği anlamına geliyor."

OKU: 17 yaşındaki oyuncu İngiliz futbolunu golleri ve gülümsemesiyle aydınlatıyor

Zlatan geri dönüyor

İlk yarıda Rafael Leaol ve Franck Kessie'nin penaltıdan attığı goller Milan'a Torino karşısında galibiyeti getirirken, Rossoneri Zlatan Ibrahimovic'i n sakatlıktan dönmesiyle daha da güçlendi.

Milan'ın bu sezon ligde 10 gol atan 39 yaşındaki yetenekli oyuncusu, Cumartesi günkü galibiyette ikinci yarıda yedek olarak oyuna dahil oldu. Milan için son olarak 22 Kasım'da oynamıştı.

Milan teknik direktörü Stefano Pioli gazetecilere yaptığı açıklamada "Önemli olan kas probleminin geride kalmış olması, şimdi geri dönüş yolunu bulmasına yardımcı olmamız gerekecek çünkü uzun süredir sahalardan uzaktı" dedi. "O çok güçlü bir oyuncu, tüm takım için büyük bir uyarıcı."

Milan'ın Serie A'daki tek yenilgisi 6 Ocak'ta, Juventus'un Rossoneri'nin Mart ayından bu yana ligdeki 27 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırmasıyla geldi.

Pioli, "Juve yenilgisinden sonra böyle bir tepki bekliyordum çünkü biz (genç ama) güçlü bir takımız" dedi.

Son on yılda Milan sık sık ligi orta sıralarda bitirdi ve 2011'den bu yana büyük bir kupa kazanamadı.

Milan en son 2013-14 sezonunda Şampiyonlar Ligi 'nde mücadele etti.

Juventus bu sezon üst üste 10. Serie A şampiyonluğunu elde etmek için mücadele ediyor.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com