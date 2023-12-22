ABD'nin seçkin üniversiteleri kontrol edemedikleri bir siyasi krizle karşı karşıya

Önce, en iyi üç üniversitenin rektörleri, Yahudilere karşı soykırım çağrısı yapmanın üniversitelerinin davranış kurallarını ihlal edip etmediği gibi çok açık bir soru hakkında kongredeki bir oturumda ikircikli davrandılar.

Şimdi ise Harvard'ın lideri Claudine Gay, öğrencilere uygulanan akademik standartların fildişi kulenin tepesindekileri de kapsayıp kapsamadığı sorusunu gündeme getiren bir intihal tartışmasına karışmış durumda. İddiaların ardı arkası kesilmeyince, geçen hafta 2000'li yıllarda yazdığı iki akademik makale için düzeltme yayınladıktan sonra, geçmiş çalışmaları için ek düzeltmeler talep ediyor. Bu arada GOP liderliğindeki bir Temsilciler Meclisi komitesi, Harvard'a yönelik mevcut bir soruşturmayı intihal iddialarını da kapsayacak şekilde genişletiyor.

Bu iki tartışma, Trump da dahil olmak üzere Cumhuriyetçilerin üniversiteleri - mahkemeler, Washington'daki profesyonel bürokrasi ve medya ile ortak olarak - siyasi kazanç için karalayabilecekleri elit kurumlar olarak gördükleri bir anın altını çiziyor. Bu söylem, Trump'ın 2024 seçimlerinden sonra Beyaz Saray'a geri dönmeyi hedeflediği şu günlerde GOP'un popülist düzen karşıtı mesajlarında önemli bir rol oynuyor.

Sağcıların ülkenin en ünlü üniversitelerine yönelik saldırılarında açık siyasi motivasyonlar söz konusu olsa da, tartışmalar aynı zamanda yükseköğretimde sıkıntılı bir dönemde ortaya çıkıyor. Elit üniversiteler de solun siyasi doktrinleri tarafından kirletildikleri ve üniversitelerin yeni nesilleri hazırlamaktan ziyade radikal ideolojinin kuluçka merkezi haline geldikleri iddialarıyla karşı karşıya.

Gay ile ilgili yeni tartışma, en yüksek yönetim organı olan Harvard Corporation'ın antisemitizm tartışması nedeniyle kovulması taleplerini daha geçen hafta reddettiği üniversitesi için daha kötü bir zamana denk gelemezdi.

Akademi, tanımı gereği nüanslarla uğraşır. Üniversiteler geleneksel olarak, ifade ve sorgulama özgürlüğüne duyulan ihtiyacı korumak amacıyla, pek çok kişinin kabul edilemez bulduğu fikirler de dahil olmak üzere, fikirlerin sınırlarının zorlandığı yerler olmuştur. Ancak, dengenin bozulduğuna ve yıllarca cinsiyet, ırk ve sınıf temelinde ayrımcılık yapan kurumlarda reform yapmak için gerekli eylemlerin kendi radikalleştirici sosyal devrimleri tarafından tüketildiğine dair artan bir his var.

Örneğin, Gay ve Pennsylvania Üniversitesi ve MIT'den meslektaşları için, akademinin nadide havası dışındaki çoğu Amerikalının tanımlayabileceği net bir antisemitizm kınaması yapmak o kadar da zor olmamalıydı.

Üniversite liderleri öğrencileriyle aynı sorumluluğu taşıyor mu?

Harvard'dan bir sözcü Perşembe günü CNN 'e yaptığı açıklamada Gay'in 1997 tarihli tezini güncelleyerek "yetersiz atıf" örneklerini düzelteceğini söyledi. İlk olarak Harvard Crimson tarafından bildirilen yeni düzeltmeler, Gay'in 2000'li yıllarda yazdığı bilimsel makaleler için geçen hafta yayınladığı önceki iki güncellemeyi takip ediyor.

CNN tarafından Çarşamba günü yayınlanan bir inceleme, Gay'in daha önce talep ettiği düzeltmelerin, tezi de dahil olmak üzere önceki akademik çalışmalarından daha net intihal örneklerini bile ele almadığını tespit etmişti. Gay hakkındaki intihal suçlamaları ilk olarak muhafazakâr aktivistler tarafından yayılmış ve daha sonra muhafazakâr bir yayın olan Washington Free Beacon tarafından haberleştirilmiştir.

Ivy League kurumları yeni Trump popülist sağı için favori bir hedeftir ve Cumhuriyetçi Parti'nin son yıllarda kendi elitist köklerinden uzaklaşarak geçirdiği evrimi yansıtmaktadır. Gay'in son sıkıntıları Capitol Hill'deki Cumhuriyetçiler için yeni bir açılım oldu bile.

Temsilciler Meclisi Eğitim ve İşgücü Komitesi'ne başkanlık eden Kuzey Carolina'lı Cumhuriyetçi Virginia Foxx bu hafta yaptığı açıklamada kampüs antisemitizmine ilişkin mevcut soruşturmayı intihal iddialarını da kapsayacak şekilde genişlettiğini söyledi. "Herhangi bir üniversitede üst düzey bir okul yetkilisinin intihal iddiasında bulunması endişe yaratır ama Harvard herhangi bir üniversite değil. Kendisini ülkenin en iyi eğitim kurumlarından biri olarak tanımlıyor" diyen Foxx, Harvard Corporation'ın kıdemli üyesi Penny Pritzker'e bir mektup yazdı.

Trump'ın hevesli bir savunucusu olan Foxx için bu hesaplaşma, ABD'nin en üst düzey kurumlarından birine saldırarak MAGA'nın en güzel noktasını yakalamasını sağlayacak. Foxx, sağ kesimden pek çok kişinin Amerikan değerlerine karşıt olarak gördüğü çeşitlilik ve kapsayıcılık programlarının standart taşıyıcısı olarak görülen Harvard başkanına baskı uyguluyor.

Sivil haklar avukatı Sherrilyn Ifill Perşembe günü soruşturmayı "şok edici ve tehlikeli" olarak nitelendirdi ve Kongre üyelerinin zamanlarını neden bir sınır tasarısını ya da Ukrayna'ya yardımı geçirmek yerine Harvard'ı araştırmakla geçirdiklerini sorguladı. "Özel kurumların bağımsızlığına meydan okuduğunuzda, demokrasimizin temel bir unsuruna meydan okumuş olursunuz. Tetikte olmalıyız" diyen Ifill, CNN'den Brianna Keilar'a "The Source" programında konuştu.

"Eğer Harvard kendi soruşturmasını yapmak istiyorsa, bunu yapmakta özgürdür. Ancak Kongre üyelerinin siyasi puan toplamak ve Siyah bir başkanı hedef almak için özel bir kurumun özel işlerine karışmaya karar vermeleri son derece tehlikelidir" diye ekledi.

Yale ve Harvard mezunu olan Florida Valisi Ron DeSantis, Gay'in son tartışması konusunda nispeten sessiz kaldı. Ancak elit kurumlara karşı mücadele etmeyi görev süresinin ve kampanyasının temel taşı haline getirdi. "Özgür Olma Cesareti" adlı otobiyografisinde, Ohio ve Pennsylvania'daki işçi sınıfı topluluklarında, her iki okulda da karşılaştığından daha fazla bilgelik tespit ettiğini yazdı; buralarda "yetkili ve kadrolu profesörler, konumlarının kendini beğenmişliğinden emin, ancak önemsediklerini iddia ettikleri de dahil olmak üzere çoğu Amerikalının hayatından tamamen habersiz, hükümdarlar gibi hüküm sürüyorlardı."

DeSantis'in yorumları siyasi mitolojisini güçlendirmek için kendine hizmet eden girişimler olabilir ya da siyasi yükselişini sağlayan eğitimine karşı samimi bir tepkiyi ima ediyor olabilir - ya da her ikisi de olabilir. Ancak DeSantis aynı zamanda Trump dönemi GOP'unda, örneğin Covid-19 acil durumu sırasında hükümetin en üst düzey bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci'nin şeytanlaştırılmasında da görülen güçlü bir damara dokunuyor.

Ancak intihal iddiaları ve Harvard'ın bunları ele alış biçimi, üniversitenin - burs standartlarının garantörü ve timsali olan - rektörünü bir lisans öğrencisine uyguladığı standartlara tabi tutup tutmadığına dair soruları da meşrulaştırıyor. Foxx şöyle yazdı: "Eğer bir üniversite akademik olarak dürüst olmayan davranışlarda bulunan öğretim üyelerini sorumlu tutmayıp görmezden geliyorsa, misyonunu ve eğitiminin değerini ucuzlatmış olur." "Öğrenciler bilinen standartlar çerçevesinde adil bir şekilde değerlendirilmelidir - ve öğretim üyelerinin de böyle olduğunu görmeye hakları vardır."

Antisemitizm tartışması üst düzey akademik rektörlere yönelik eleştirileri muhafazakârların ötesine taşıdı

Önümüzdeki yıl başkanlık seçimleri kızıştıkça üniversiteler üzerindeki baskı da artacak gibi görünüyor. Ancak Gay ve diğer iki üniversite rektörünün bu ayın başlarında Temsilciler Meclisi Eğitim Komitesi'nin bir oturumuna katılması, özellikle sosyal medya çağında elit kurumların ve liderlerinin Amerikan toplumuyla nasıl hızla temassız görünebileceğinin altını çizen ufuk açıcı bir an olma tehdidi taşıyor.

En yüksek profilli sorgulama, Harvard mezunu olan ve daha ılımlı Cumhuriyetçiliğini bir kenara bırakarak Trumpizm'in sözcülüğüne soyunan New York Temsilcisi Elise Stefanik tarafından gerçekleştirildi.

Stefanik Gay'e, MIT Başkanı Sally Kornbluth'a ve dönemin Pennsylvania Üniversitesi Başkanı Liz Magill'e Yahudilere yönelik soykırım çağrılarının kendi kurumlarının davranış kurallarını ihlal edip etmediğini sordu.

Gay, bu tür konuşmaları Harvard'ın değerlerine karşı kişisel olarak tiksindirici ve saldırgan bulduğunu söyledi, ancak "konuşma, zorbalık, taciz veya sindirmeye karşı politikalar da dahil olmak üzere politikalarımızı ihlal eden davranışlara dönüştüğünde, harekete geçeriz" diye ekledi. Hamas'ın İsrail'e yönelik terör saldırılarının ardından antisemitizmin şok edici yükselişi göz önünde bulundurulduğunda bu cevap akademik ve aşırı teknik olarak değerlendirildi. Pek çok Amerikalı soykırım çağrısının başlı başına iğrenç bir davranış olduğuna inanıyor. Gay daha sonra Harvard Crimson'a verdiği demeçte "Kelimeler önemlidir" diyerek sözlerinden dolayı özür diledi.

Magill'in cevapları Gay'inkilerden daha da kaçamaklı göründü ve Stefanik'in siyah-beyaz politik sorgulama çizgisini açıkça akademik bir küçümsemeye dönüştü. Magill daha sonra sözlerine açıklık getirdi ancak özür dilemedi ve siyasi bir fırtınanın ortasında ve Pennsylvania Üniversitesi mezunlarının ve bağışçılarının baskısı altında istifa etti.

Gay ve meslektaşlarının bazı savunucuları durumun göründüğünden daha karmaşık olduğunu, zira Stefanik'in tanıklardan özellikle savaşın patlak vermesinden bu yana Filistin yanlısı göstericiler ve diğerleri tarafından kullanılan "intifadayı küreselleştirmek" ifadesi hakkında yorum yapmalarını istediğini savundu. Arapça'da "silkinmek" anlamına gelen intifada kelimesi, 1987 ve 2000 yıllarında Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde İsrail yönetimine karşı yıllarca süren iki halk ayaklanmasına atıfta bulunuyor. Bu terminoloji Yahudilere yönelik soykırıma değil İsrail hükümetinin politikalarına karşı direnişe atıfta bulunmak için kullanılmıştır.

Ancak bu ifadenin, örgütün İsrail içindeki sivillere yönelik korkunç terör saldırılarının ardından bazı Hamas yanlısı protestocular tarafından kullanıldığı durumlar da olmuştur.

Dolayısıyla, üniversite rektörleri sözleriyle ifade özgürlüğünün temel ilkesini koruyor olsalar da, soykırımı savunan ve bu yönde hareket eden kişiler arasında yaptıkları ayrım duyarsız, saçma ve ahlaki açıdan kısır kaldı.

Bu karşılaşma, Trump'a verdiği destek onu Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi konferansının başkanı olarak liderliğin en üst kademelerine yükselten Stefanik için büyük bir siyasi zafer oldu. Maryland'den Demokrat Temsilci Jamie Raskin gibi onu eleştirenlerin, eski başkanın Holokost inkârcısı Nick Fuentes ve uzun süredir antisemitik söylemlerle suçlanan Ye olarak bilinen Kanye West ile buluşmasını neden kınamadığını sormalarına neden oldu.

Ancak bu olay, her şeyden çok, Amerika'nın önde gelen üniversitelerinin karşı karşıya olduğu kamusal krizi ve sadece toplumun geri kalanından izole olmakla kalmayıp, siyasi ikirciklilikle kendi entelektüel misyonlarını da tehdit ettikleri yönündeki suçlamaları özetliyordu.

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Kaynak: edition.cnn.com