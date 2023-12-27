ABD'nin mevcut fonları tükenirken Biden yönetimi 250 milyon dolarlık Ukrayna askeri yardım paketini açıkladı

Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, "Bu paket, Ukrayna için daha önce yönlendirilen geri çekilmeler kapsamında 250 milyon dolara kadar silah ve ekipman sağlamaktadır" dedi. "Bugünkü pakette sağlanan kabiliyetler arasında hava savunma mühimmatları, diğer hava savunma sistemi bileşenleri, yüksek hareket kabiliyetli topçu roket sistemleri için ilave mühimmat, 155 mm ve 105 mm topçu mühimmatı, zırh karşıtı mühimmat ve 15 milyondan fazla mermi bulunmaktadır."

Geçen hafta Biden yönetimi bu yıl içinde açıklayacağı bir Ukrayna güvenlik paketi daha olduğunu ancak bunun ABD'nin milletvekillerinin onayı olmadan sağlayabileceği son paket olacağını söyledi. Savunma Bakanlığı denetçisi Mike McCord Kongre'ye gönderdiği bir mektupta "bu fonlar kullanılmaya başlandığında, Bakanlık olarak Ukrayna'ya güvenlik yardımı için kullanabileceğimiz fonlar tükenmiş olacak" dedi.

Bu paket, ABD'nin Kongre'den ek fon almadan Ukrayna'ya silah sağlama kabiliyetinin sınırına işaret ediyor. Biden yönetimi Kongre'den Ukrayna için 60 milyar dolardan fazla yardım içeren bir ek paket talep etti. Ancak müzakereciler, herhangi bir anlaşmanın parçası olarak Cumhuriyetçilerin temel talepleri olan sınır güvenliği ve göç politikası konusunda bir uzlaşma bulmaya çalışırken mevzuat şu anda durmuş durumda.

Yönetim, Ukrayna'ya yardım sağlama kabiliyetinin hızla azaldığı ve Pentagon'u elinde kalan az miktardaki parayı daha küçük yardım paketlerine yaymaya zorladığı konusunda defalarca uyarıda bulundu.

Blinken, "Ukrayna'nın kendini savunmasına ve geleceğini güvence altına almasına yardımcı olarak ulusal güvenlik çıkarlarımızı ilerletmek için Kongre'nin mümkün olan en kısa sürede hızlı bir şekilde harekete geçmesi zorunludur" dedi.

Bu ayın başlarında ABD, yönetimin geçmişte gönderebildiği çok daha büyük yardım paketlerine kıyasla nispeten küçük olan 200 milyon ve 175 milyon dolar değerinde güvenlik paketleri açıkladı. ABD, Rusya'nın işgalinin başladığı Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya 46 milyar dolardan fazla askeri yardım gönderdi.

Çarşamba günü açıklanan bu yardım paketi, doğrudan ABD stoklarından çekilen ve Ukrayna'ya hızlı bir şekilde sevk edilebilen Başkanlık Geri Çekilme Yetkisi kapsamına giriyor. ABD, Savunma Bakanlığı'nın Kiev'e silah satın almak için silah üreticileriyle sözleşme yapmasına olanak tanıyan diğer önemli yardım şekli olan Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi'ni çoktan tüketti.

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Kaynak: edition.cnn.com