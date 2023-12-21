ABD'nin İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların ve Gazze'ye insani yardımın askıya alınmasına ilişkin BM oylaması konusunda ciddi endişeleri var

Bu kaygılar giderilmediği takdirde üç kez ertelenen karar tasarısı sürüncemede kalmaya devam edebilir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinden biri olan ABD'nin vetosu kararın geçmeyeceği anlamına geliyor.

ABD'nin BM Misyonu sözcüsü Nate Evans, "Bu kararın amacı Gazze'ye insani yardımın ulaşmasını kolaylaştırmak ve genişletilmesine yardımcı olmaktır ve bu amacı gözden kaçıramayız" dedi. "Taslak halindeki bu Kararın, BM'yi uygulanamaz bir izleme mekanizması oluşturmaya yönlendirerek insani yardımların ulaştırılmasını yavaşlatabileceğine dair ciddi ve yaygın endişeler var. Herhangi bir Kararın sahadaki duruma yardımcı olmasını ve zarar vermemesini sağlamalıyız."

Karar tasarısının Perşembe günü yapılacak olası oylamasına ilişkin zamanlama henüz açıklanmadı.

Diplomatik bir kaynak daha önce CNN'e taslak üzerindeki müzakerelerde kilit sorunların "çatışmaların durdurulması" dili ve BM'nin "Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin yetkisi altında gerekli personel ve ekipmana sahip bir izleme mekanizması kurması" çağrısı olduğunu söylemişti.

Başkan Joe Biden Çarşamba günü öğleden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada "Şu anda BM'de bir kararın ana hatlarını müzakere ediyoruz... üzerinde mutabık kalabileceğimiz bir karar." dedi.

Bu hafta daha önce yaşanan gecikmeler, ABD'nin İsrail'in Gazze'de devam eden askeri harekâtına bir karşı çıkış olarak görülebilecek bir karar tasarısına imza atma konusundaki çekingenliği üzerinde yoğunlaşmıştı.

Diplomatlar bazı ifadelerin değiştirilmesiyle Amerika'nın desteğini kazanabileceklerini ya da en azından çekimser oy kullanarak kararın geçmesini sağlayabileceklerini umuyorlardı.

Ancak İsrail'in en güçlü müttefiki olan ABD, 7 Ekim'de 1,200'den fazla kişinin ölümüne neden olan Hamas saldırısını defalarca kınamış olsa da, İsrail'in tepkisi nedeniyle Gazze'de artan sivil ölümleri, Biden da dahil olmak üzere üst düzey ABD yetkililerini İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Hamas'a karşı savaşını sürdürürken masum hayatları korumak için daha anlamlı adımlar atmaya teşvik etti.

Hamas kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'na göre 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 20.000 Filistinli öldürüldü.

Bu hafta başındaki Güvenlik Konseyi toplantısında BM Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood sivillerin ve gazetecilerin korunması ve hayati önem taşıyan insani yardımların sivillere ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin şiddetine ilişkin endişelerini de dile getiren Wood, ABD'nin karar tasarısına nasıl oy vereceği konusunda bir imada bulunmadı.

ABD daha önce BM Güvenlik Konseyi'nde alınan önlemleri veto etmiş ve BM Genel Kurulu'nda ateşkes çağrısına karşı oy kullanmıştı.

Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Güvenlik Konseyi'nde ateşkes çağrılarını defalarca engelleyen ABD'ye karşı savaşın yıkıma uğrattığı Gazze'de derhal ateşkes talep eden bir oylama yaptı.

Genel Kurul oylaması siyasi açıdan önemli ve ahlaki bir ağırlığa sahip olarak görülse de Güvenlik Konseyi kararının aksine bağlayıcı değildir.

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Kaynak: edition.cnn.com