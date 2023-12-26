ABD'nin güney sınırındaki pek çok göçmen aile için geri dönmek bir seçenek değil

Noel arifesinde düzinelerce göçmen, göçmenlik makamları tarafından şartlı tahliye edildikten sonra sığınma evine gelmişti. Barınakta yeni gelenler için yer olmadığı için bazıları dışarıda bekliyordu.

38 yaşındaki Silvia del Carmen Flores, kucağında 3 yaşındaki oğlu Nikson ve yanında 16 yaşındaki kızı Yolani ile kaldırımda oturuyordu. Flores CNN'e sığınma talebinde bulunduktan sonra şartlı tahliye edildiklerini ve daha büyük bir barınakta kalabileceklerinin söylendiği San Antonio'ya gitmek için bir araç bulmayı umduklarını söyledi.

Flores, memleketleri Honduras'tan yolculuklarının 12 Aralık'ta başladığını söyledi. Guatemala ve Meksika üzerinden otobüs ve taksilerle seyahat ettikten sonra Meksika'nın Monterrey şehrine ulaşmışlar. Flores, ellerindeki son parayla Eagle Pass sınırının karşısındaki Piedras Negras'a giden bir uçağa bindiklerini söyledi. Orada, Rio Grande'de suyun bel hizasında olduğu bir noktada sınırı geçtiler.

Flores, ailenin maddi durumu nedeniyle bir süredir Honduras'tan ayrılmayı düşündüğünü söyledi. İki ay önce Yolani kaçırılmış ve Flores onu geri almak için para ödemek zorunda kalmış. Flores bu olaydan sonra gitmekten başka çaresi kalmadığını düşündüğünü söyledi.

Dokuzuncu sınıfa giden Yolani ailesinin geleceğinden emin değil ama "Honduras'a geri dönmek istemiyorum. Orada çok fazla yolsuzluk, suç ve bunun gibi şeyler var."

Flores ailesi, son birkaç hafta içinde Eagle Pass'a gelen on binlerce göçmen arasında yer alıyor. Sınır geçişlerindeki bu yeni artış, zaten bunalmış olan bir dizi ABD kurumunu zorladı.

Bir İç Güvenlik yetkilisi bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, federal yetkililerin Aralık ayında ABD'nin güney sınırı boyunca yedi günlük ortalama 9.600'den fazla göçmenle karşılaştığını bildirdi. Bu sayı şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakamlar arasında yer alıyor. Yedi günlük ortalama 28 Kasım'da 6.800 civarında göçmenle karşılaşıldığı bildirilmişti.

Kolombiya'nın Medellin kentinden gelen 33 yaşındaki ev işçisi Marcelly Giraldo, CNN'e verdiği demeçte ülkesindeki fırsat eksikliğinin kendisini ABD'de daha iyi bir yaşam aramaya ittiğini söyledi. Giraldo'ya göre asıl motivasyon kaynağı, kız kardeşiyle birlikte geride bırakmak zorunda kaldığı ve sığınma talebi onaylandıktan sonra ABD'ye getirmeyi umduğu kızı.

Giraldo, Darien Gap olarak bilinen Panama ormanında dört gün yürüdüğünü ve burada cesetler gördüğünü söyledi. Guatemala'da hırsızlar tarafından soyunmaya zorlandığını söyledi.

"Beni otobüsün içinde soyunmaya zorladılar. Para istiyorlardı. Bazen insanların kıyafetlerinin altında para sakladıklarına inanıyorlar," diyor Giraldo.

CNN'e konuşan göçmenlerin çoğu, ABD göçmenlik yasasında yasal statü elde etmeyi geçici olarak kolaylaştıran bir tür yasal hüküm olduğuna inanıyor gibiydi.

"(Göçmenlere) ülkeye girme hakkı tanıdıklarını duyduğumda bu yolculuğu yapmaya karar verdim. Aksi takdirde bunu asla yapmazdım. Bu riski asla almazdım," diyor Giraldo.

Göçmenler, sığınma talebinde bulunma nedenlerini -özellikle meşru belgelerle- bir göçmenlik hakimi önünde kanıtlamak zorundadır. Bunun yapılmaması halinde muhtemelen sınır dışı edilme söz konusu olacaktır.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma'nın komiserlik görevini yürüten üst düzey yetkilisi Troy Miller geçen hafta yaptığı açıklamada, birçok göçmenin "genellikle ulus ötesi suç örgütleri tarafından yanlış yönlendirildiğini ve mağdur edildiğini" söyledi. Bu kaçakçılar göçmenleri pervasızca tehlikeye atıyor: sınırın uzak noktalarında, trenlerin tepelerinde ya da Rio Grande'nin sularında."

Küba'dan gelen 30 yaşındaki hemşire Milaidis Duarte Felipe, 27 Ekim'de kız kardeşi ve küçük yeğeniyle birlikte ülkesinden ayrıldığını söyledi. Duarte Felipe CNN'e yaptığı açıklamada, hükümet aleyhinde konuştuğu için siyasi zulümden kaçarken 7 yaşındaki oğlunu geride bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Duarte Felipe Küba'dan Dominik Cumhuriyeti'ne, oradan da Managua, Nikaragua'ya uçtuklarını söyledi. Nikaragua'nın başkentinden Honduras sınırına kadar taksiyle, oradan da Guatemala üzerinden otobüsle seyahat ettikten sonra Meksika ile Guatemala arasındaki sınırı belirleyen Suchiate Nehri'ni bir sal üzerinde geçtiler.

"Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken kaçırıldık. Kaçıranlar para istiyordu ve ailemiz istedikleri miktarı ödedi. Mexico City'ye vardıktan sonra bir otobüsteyken soyulduk. Telefonlarımızı aldılar ama evraklarımızı alamadılar çünkü onları çok iyi saklamıştık," diyor Duarte Felipe.

Şimdilik ABD'de olmanın harika bir Noel hediyesi olduğunu, özellikle de Noel arifesinde ülkeye vardığını ve Houston'da yaşayan akrabaları tarafından Eagle Pass'tan alındığını söyledi.

"(Noel'i) ailemle birlikte geçireceğim. Özgür bir ülkede yaşayacağım. En azından... Bilmiyorum. Eskiden yaşadığım yerin aksine, vatandaşların haklarına saygı duyulan özgür bir ülkede yaşayacağım," dedi Duarte Felipe.

Kendisine sığınma hakkı verilir verilmez oğlunu ABD'ye getirmeyi planladığını söyledi.

"O benim tek çocuğum," dedi gözyaşları içinde.

CNN'den Maxime Tamsett ve Raja Razek bu habere katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com