ABD'li yıldız futbolcunun annesi, erkek milli takımı baş antrenörü Gregg Berhalter hakkındaki iddiayı bildirdiğini söyledi

Reyna, Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu (USSF) sportif direktörü Earnie Stewart'a olayı 11 Aralık'ta 2022 Katar Dünya Kupası sırasında anlattığını söyledi.

ESPN ve Fox Sports tarafından elde edilen bir açıklamada Reyna şunları söyledi: "Earnie'ye, Gregg aynı yaşta çok daha kötü bir şey yaptığı için af dilemiş ve af almışken, oynama süresi konusunda olgunca davranmadığı için özür dileyen Gio'nun hala çamurda sürüklenmesinin özellikle adaletsiz olduğunu düşündüğümü söyledim."

Reyna, oğlu Gio'nun Berhalter ile yaşadığı son tartışmaya atıfta bulunuyordu.

Henüz 20 yaşındayken Borussia Dortmund formasıyla çıktığı neredeyse 100 maçla USMNT kadrosundaki en başarılı genç oyunculardan biri olan Gio Reyna, Katar'da beklenmedik bir şekilde sınırlı bir rol oynadı ve oyuna hiç başlamadı, sadece iki kez yedek soyundu.

Birçok habere göre Berhalter turnuva öncesinde Reyna'nın çabalarından hayal kırıklığına uğradı ve onu turnuva ortasında eve göndermeyi düşündü.

Salı günü USMNT, Berhalter'i uygunsuz davranış iddiasıyla soruşturmak üzere bir hukuk ekibi tuttuğunu duyurdu.

Berhalter Salı günü Twitter hesabı üzerinden baş antrenör ve eşi Rosalind tarafından imzalanan bir açıklama yayınladı. Berhalter, Danielle Reyna'nın US Soccer'a bildirdiğini söylediği 1991 yılındaki şiddet anını anlattı.

Berhalter o zamanki kız arkadaşını, şimdiki karısını tekmelediğini söyledi. Bunu "bugüne kadar pişmanlık duyduğu" "utanç verici bir an" olarak tanımladı.

Katar'da ABD takımını yöneten futbol antrenörü, 2022 Katar Dünya Kupası sırasında birisinin US Soccer ile temasa geçerek "beni alaşağı etmekle" tehdit ettiğini söyledi. Berhalter ortak açıklamada Danielle Reyna'nın adını vermedi.

Berhalter ortak açıklamada "İnsanlar hata yapabilir ve bunlardan ders çıkarabilir; insanlar hataları için affedilebilirler" dedi. "Neyse ki Rosalind beni affetti.

"Bu açıklamanın amacı şeffaflık sağlamak ve bir gencin verdiği tek bir kötü kararın onu hayatının geri kalanı boyunca tanımlamak zorunda olmadığını pekiştirmektir. Bundan saklanmayacağız. O zaman da yapmadık, şimdi de yapmayacağız."

Berhalter kendisinin ve eşinin suçlamalarla ilgili devam eden soruşturmada işbirliği yaptıklarını söyledi.

Açıklama, "Bizi neyin şekillendirdiğini ve son 31 yılda bundan ne kadar büyüdüğümüzü ve öğrendiğimizi paylaşmak için bu fırsatı kucaklıyoruz" şeklinde sona erdi.

US Soccer, geçtiğimiz ay erkekler programında "tam bir inceleme" başlattığını açıkladı.

Çarşamba günü Stewart, organizasyon programını gözden geçirirken Anthony Hudson'ın geçici erkek milli takım baş antrenörü olarak görev yapacağını duyurdu.

Berhalter'in US Soccer'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Berhalter bu göreve Aralık 2018'de atanmıştı.

Çarşamba günü US Soccer şu açıklamayı yaptı: "Geçmişte, bir Dünya Kupası'nın ardından tüm programın son dört yılının geleneksel olarak gözden geçirilmesi, herhangi bir yıl sonu sözleşmesinin sona ermesinden çok önce, yaz aylarında başlardı.

"Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Kasım-Aralık aylarına denk gelmesi, Federasyonun baş antrenörün sözleşmesinin sona ermesinden önce uygun bir değerlendirme yapması için gereken süreyi önemli ölçüde azalttı."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com