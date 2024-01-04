ABD'li yetkili, ABD'nin Irak saldırısında İranlı vekil grup üyesini hedef aldığını söyledi

Yetkili, hedefin Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren İran'a bağlı Harakat al-Nujaba'nın bir üyesi olduğunu ve ABD'nin saldırıdan önce onu bir süredir izlediğini söyledi.

ABD'li ikinci bir savunma yetkilisi ise şunları söyledi: "ABD, Irak ve Suriye'deki kuvvetlerimizin karşı karşıya olduğu tehditlere karşı onları korumak için harekete geçmeye devam ediyor."

Yetkili, Irak'ın başkenti Bağdat'taki saldırının hedefi taşıdığına inanılan bir araca karşı yapıldığını söyledi. ABD, hedefin öldürülüp öldürülmediğini ve saldırı sırasında aracın içinde ya da yakınında başkalarının olup olmadığını belirlemek için hala bir savaş hasarı değerlendirmesi yapıyor.

Saldırı başkentte gerçekleştirildiği için Irak hükümetinin saldırıdan önce bilgilendirilip bilgilendirilmediği şu aşamada belirsiz. Irak hükümeti, ABD'nin kendi sınırları içinde gerçekleştirdiği saldırıları Irak'ın egemenliğinin ihlali olarak nitelendirerek kınadı.

ABD, Irak hükümetini bölgedeki ABD güçlerini korumak için daha fazlasını yapmaya ve ABD ve koalisyon güçlerine karşı saldırı düzenleyenlerin peşine düşmeye çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı Mart 2019'da HAN ve lideri Akram 'Abbas al-Kabi'nin Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler olarak tanımlandığını duyurdu.

Duyuruya göre HAN, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Hamaney'e bağlılık yemini etmiş, Irak merkezli bir İran vekil milis gücüdür.

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Kaynak: edition.cnn.com