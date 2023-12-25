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ABD'li genç golfçü Angel Yin, 'Kazanacak oyuna sahip olduğumu hissediyorum' diyor

Angel Yin turda en uzun süre kalan sürücülerden biri

2017 genç kızın ilk tam LPGA sezonuydu

Kadınlar oyunu "gittikçe uzayacak"

Bu durum genç Amerikalının topa hemen 150 metre vurmasını ve ardından oldukça akıllıca bir karar vermesini engellemedi.

Annesi Michelle Liu'ya "Hayatımın geri kalanında bunu yapacağım" diyen Yin, uzun süredir piyano öğreneceği yönündeki umutlarını da boşa çıkarmış oldu.

Aradan on üç yıl geçtikten sonra, Solheim Kupası'nı kazanmış olan bu taze yüzlü genç kız ne kadar da minnettar olmalı.

CNN'in Living Golf programına konuşan Yin, "Annemin altı yaşındaki bir çocuğu neden dinlediğini bilmiyorum ama o gün dinledi," dedi. "Küçüklüğümden beri profesyonel bir golfçü olacağımı biliyordum."

Erken gelişmiş yetenek

Yin, LPGA Tour'daki ilk tam yılında rutin olarak topa 300 yardanın üzerinde vuruyor, bazen 350 yardalık işarete doğru patlayan vuruşlar yapıyor.

Büyük potansiyeli ve gücü küçük yaşlardan beri kendini belli ediyor.

Yin 2010 yılında, 12. doğum gününden bir ay sonra iki Kaliforniya Eyaleti Kadınlar Amatör Şampiyonası'ndan ilkini kazandı - aynı yıl ABD Kadınlar Amatör Şampiyonası'nda sahadaki en genç sporcu oldu.

Şu anda ANA Inspiration olarak bilinen 2013 Kraft Nabisco Şampiyonası'nda, 14 yaşında sürüş mesafesi açısından tüm alanda ikinci sırada yer aldı.

Ekim ayında 19 yaşına giren Yin'in 2017'deki sürüş ortalaması 272 yardanın biraz üzerinde - sadece Lexi Thompson (273 yard), Joanna Klatten (278 yard) ve Maude-Aimee Leblanc (279 yard) daha yüksek bir ortalamaya sahip.

Oyunun en üst kademesine hızlı bir yükseliş oldu, ancak Monterey Park, California'dan gelen kız daha yeni başlıyor.

"Profesyonel olmaya karar verdikten sonra gergin değildim, sadece her şeyden çok heyecanlıydım!" diyor.

"LPGA dünyanın en iyilerinin en iyisi. Rekabeti seviyorum, sizi geliştiriyor. Genel olarak bir insan olarak büyüdüm - hem de çok. Bu kızlardan bir şeyler öğrenmek, onlarla konuşmak, onlarla seyahat etmek."

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LPGA Tour'da şimdiden beş kez ilk 10'a giren Yin, en iyilerle birlikte oyununun "daha az özensiz ve daha uyumlu" hale geldiğini düşünüyor, ancak hataya yer olmadığını da kabul ediyor.

"Burada hata yapamazsınız" diyor. "Gerçekten yapamazsınız.

"Kısa oyunum iyiydi ama hala yeterince sıkı değil. Her zaman çok uzun vurduğum için bu konuda daha iyi olmalıyım."

Yin, son zamanlarda kimsenin suyu taşıyamadığı sola doğru eğimli bir beşinci par oynadığını anlatıyor.

"O gün çok heyecanlandım ve topu suya çengelledim ama yine de birdie yaptım," diye hatırlıyor. "Bir hata yaptığımda, mesafem sayesinde bunu telafi edebiliyorum."

'Yorucu' program

Yin, "yolda geçen haftaları" profesyonelliğe adım atmasının en zor kısmı olarak nitelendiriyor ve tüm yıl boyunca iki haftadan fazla evde kalmadığını belirtiyor.

"Her hafta farklı bir otel, farklı bir yer, zaman değişikliği - çok yorucu!" diyor. "Fazla uyuyamıyorsunuz ama çalışmaya devam etmek zorundasınız."

Ancak bu yoğun program, ufkunu genişletme fırsatını da beraberinde getiriyor.

Yin, LPGA'nın Asya'da daha fazla etkinliğe ev sahipliği yapma hamlesinden - "Asya Salınımı" olarak adlandırılan 2017'de üç turnuvayı içeriyordu - keyif aldı ve ileride "daha fazla kültür almayı" umuyor.

Kadın golfünün "gittikçe daha uzun" olacağını düşünüyor ve gelecek yıl "haftada iki kez televizyonda oynayarak" dünyada ilk 20'ye girmeyi hedefliyor.

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Ancak Yin'in arkasına yaslanıp başardığını düşünecek türden biri olduğunu sanmayın.

"Biraz nefes alıp veriyorsunuz," diyor başarılarına dönüp baktığında. "Ama hemen geri dönmek zorundasınız. Hâlâ ulaşamadığım pek çok hedefim var.

"Oyuna hakim olduğumu hissediyorum ama kazanmak için pek çok parçayı - büyük parçaları değil, küçük parçaları - kaçırıyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com