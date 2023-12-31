ABD'li basketbolcu Sonny Weems Çin'de taraftarlar tarafından ırkçı tacize uğradı

Sosyal medyada dolaşan bir videoda taraftarların Çin Basketbol Birliği'nde Guangdong Southern Tigers forması giyen 35 yaşındaki Weems'e defalarca "N" ve "Çin'den defol" diye bağırdıkları duyuluyor.

Olay, Southern Tigers'ın geçtiğimiz Perşembe günü Liaoning Flying Leopards'a karşı oynadığı maçın ardından meydana geldi. Maç sırasında Weems ve Çinli oyuncu Han Dejun arasında kavga çıktı ve her iki oyuncu da oyundan atıldı.

Videoda Weems takım otobüsünden takımın geri kalanıyla birlikte çıkarken görülüyor, bu sırada bir taraftar kalabalığının ırkçı hakaretler savurduğu duyuluyor. Weems'in kalabalığı görmezden geldiği görülüyor.

CBA Cuma günü yaptığı açıklamada "ayrımcı söz ve eylemlere karşı sıfır toleranslı bir tutum" sergilediğini belirtti ve taraftarlara gönderdiği açık mektupta "medeni olmayan davranışlar" ve "kaba sözler" sarf etmemelerini istedi.

Mektupta, "Saha içinde ya da dışında, taraftarlar maçı medeni bir şekilde izlemeli, birbirlerine saygı göstermeli ve takımın itibarını zedeleyecek hiçbir şey yapmamalıdır" denildi.

Her iki takım da taraftarların davranışlarını kınarken, Flying Leopards bu sözlerin Guangdong takımına ciddi zarar verdiğini, ligin ve taraftarların imajını zedelediğini söyledi.

Takımın açıklamasında "Rakibe saygı her oyuncunun sahip olması gereken temel bir niteliktir ve aynı zamanda nitelikli bir taraftar için de temel bir gerekliliktir" denildi.

CNN Weems'e ulaştı ancak hemen bir yanıt alamadı. Weems ayrıca Twitter ya da Instagram hesaplarından tacizle ilgili bir yorumda bulunmadı ancak Weibo'da gökkuşağı renklerinde kalp emojileri paylaştı.

Tayvanlı-Amerikalı oyuncu Jeremy Lin Weems'e sosyal medya üzerinden destek verdi ve Weibo sayfasına şunları yazdı "Weems'in uğradığı hakaret gerçekten saygısızcaydı, bu kelime kelimelere dökemeyeceğim kadar çok acı, adaletsizlik ve nefret taşıyordu."

Weems'in Weibo profiline hayranları da destek mesajları bıraktı. "Barış ve Sevgi. Her zaman arkanda olacağız" derken, bir diğeri de şunları yazdı: "Üzgünüm. Şimdi iyi misin? Seni her zaman destekliyoruz ve burada seninle kalacağız."

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Weems, 2008 draftında Chicago Bulls tarafından seçildi ve ardından çok seyahat ettiği kariyeri boyunca NBA'de birkaç sezon geçirdi. Güney Kaplanlarına 2018 yılında katıldı ve son üç şampiyonluğu kazanmalarına yardımcı oldu.

Irkçılık olayı, Çin'in Pekin'de Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmasından üç hafta önce meydana geldi.

Pazartesi günü, şu anda CBA başkanı olan eski NBA yıldızı Yao Ming, sporun toplumlar arasında köprüler kurmasının öneminden bahsetti.

Gazetecilere verdiği demeçte "Köprülerde trafik olması kaçınılmazdır - bu yüzden bazen çarpışmalar görürüz" dedi. "Bazı sorunları çözmek biraz zaman alabilir ... Ancak biz köprüleri sağlam tutmak istiyoruz."

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Kaynak: edition.cnn.com