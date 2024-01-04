ABD'de uçuş iptalleri geçen yıl son on yılın en düşük oranına geriledi

Ulaştırma Bakanlığı 2023 yılı için yayınladığı istatistiklere göre ABD'deki 16.3 milyon uçuş arasında toplam iptal oranı %1.2'nin altında kalarak "son on yılın en düşük oranına" işaret ediyor.

DOT'un rakamlarına göre 2022 yılı için aynı oran %2,3 ile son 10 yılın en yüksek ikinci iptal oranı. 2014 yılı %2,4 ile son on yılın en yüksek iptal oranına sahipti.

DOT, geçtiğimiz birkaç hafta boyunca tatil havayolu seyahatlerinin de 17 Aralık 2023 ile 1 Ocak 2024 tarihleri arasında sadece %0,8'lik bir iptal oranıyla "kayda değer ölçüde sorunsuz" geçtiğini söyledi ve "rekor sayıda" yolcu gördüğünü ekledi.

Bu oran, 2022'de benzer bir zaman diliminde uçucuların planlarını bozan büyük bir kış fırtınası nedeniyle %8,2 olan iptal oranından keskin bir düşüş.

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg yaptığı basın açıklamasında, "Ülkemizin havacılık güvenliği uzmanlarının yorulmak bilmeyen çalışmaları sayesinde, milyonlarca yolcu geçen yıl güvenli ve kesintisiz bir şekilde uçabildi" dedi.

Geçtiğimiz yıl havayolu şirketleri işe alımları artırdı. Covid-19 salgını ve küresel sokağa çıkma yasaklarının ardından seyahatlerin yeniden canlanmasıyla sektördeki istihdam son yirmi yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Mayıs 2023'te Biden yönetimi, havayollarının iptal veya gecikmelerle karşılaşan müşterilere tazminat ödemesini ve masraflarını karşılamasını zorunlu kılacak yeni bir kural önerisini de duyurdu.

Pembe rakamlara rağmen, hava trafik kontrolörlerinin süregelen eksikliği ve havayolları tarafından kullanılan eskiyen teknoloji de dahil olmak üzere ABD havacılığında sorunlar devam etmektedir.

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Kaynak: edition.cnn.com