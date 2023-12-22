ABD'de tedaviye dirençli ilk saçkıran vakası New York'taki hastalarda görüldü

Vakaların ayrıntıları Şubat ayında CDC'ye bildirildi ve Perşembe günü yayınlanan bir raporda paylaşıldı. New York'ta yaşayan ve akraba olmayan iki kadında ilk olarak 2021 ve 2022 yıllarında semptomlar görülmüştür. Hastalardan birinin uluslararası seyahat geçmişinin bulunmaması, ABD'de bir miktar toplum yayılımı olduğunu düşündürmektedir.

Adına rağmen saçkırana bir solucan değil, 40 mantar türünden biri neden olur. Bu vakada enfeksiyonlara yakın zamanda keşfedilen bir mantar olan Trichophyton indotineae neden olmuştur.

Vakalar ilk olarak Güney Asya'daki hastalarda yoğunlaşmıştı, ancak şimdi Avrupa'daki ülkelerde de bulundu. Bunlar bilinen ilk ABD vakalarıdır.

Saçkıran çeşitli şekillerde görülebilir ancak genellikle normal görünümlü cildin etrafında halka oluşturan yüzeysel bir deri döküntüsüne neden olur. Oldukça rahatsız edici ve kaşıntılı bir döküntüdür.

İlk hastanın durumunda, 28 yaşındaki kadın 2021 yazında döküntüye yakalanmış gibi görünüyordu. Aralık ayında bir dermatoloğa giden kadın, uluslararası seyahatte bulunmadığını ve benzer bir döküntüye sahip birine maruz kalmadığını söyledi.

Raporda kadının boynunda, karnında, kasık bölgesinde ve kalçalarında "geniş halka şeklinde, pullu, kaşıntılı plaklar" olduğu belirtiliyor. Doktorlar kadına Ocak 2022'de almaya başladığı bir oral tedavi uyguladı.

Yaygın bir antifungal olan terbinafinin iki haftalık tedavisinden sonra döküntüler düzelmeyince, doktorlar ona genellikle ağız ve boğazdaki mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan sıvı bir ilaç olan itrakonazol verdi. İlaç işe yaramış gibi görünüyordu ve kadın ilacı dört hafta kullandıktan sonra enfeksiyon temizlendi. Saçkıran enfeksiyonları geri dönebildiği için doktorlar hala onu izliyor.

47 yaşında bir kadın olan ikinci hasta, 2022 yazında Bangladeş'i ziyaret ederken uyluklarında ve kalçalarında döküntü geliştirdi. Oradaki doktorlar hastayı topikal antifungal ve steroid kremlerle tedavi etti ancak döküntüler geçmedi. Bangladeş'teki diğer birkaç aile üyesinde de benzer döküntüler gelişti.

Sonbaharda, kadın ABD'ye geri döndüğünde, yardım için üç kez acil servise gitti. Doktorlar ona tipik olarak saçkıran için kullanılan çeşitli kremler ve tedaviler verdi, ancak Aralık ayına kadar dermatologlar herhangi bir iyileşme olmadığını belirtti.

Ayrıca oral terbinafin verildi, ancak semptomları düzelmedi. Genellikle ayak mantarı ve kafa derisindeki mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olan griseofulvin'in dört haftalık bir kürü ile tedavi edildikten sonra işler daha iyi hale geldi, ancak doktorlar diğer tedavi seçeneklerini araştırıyor. Kendisiyle birlikte yaşayan oğlu ve kocası da benzer enfeksiyonlar açısından değerlendiriliyor.

Los Angeles'taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nde pediatrik enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan Dr. Priya Soni, doktorların halk sağlığı departmanının yardımıyla türleri tespit edebilmelerinin etkileyici olduğunu söyledi.

Hastalardan birinin, vakaların görüldüğü herhangi bir bölgeye seyahat öyküsü olmadığı için, bunun mantar türlerinde bazı epidemiyolojik değişiklikler olduğuna dair gerçek bir işaret olduğunu söyledi.

Her iki yeni vakayla da ilgisi olmayan Soni, "Daha önce belirttiğimizden biraz daha yaygın olabilir, bu nedenle doktorlar ve diğer sağlayıcılar için, daha sıcak ve nemli yaz aylarına girerken bu türden daha fazla görebileceğimizin farkında olmamızın önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. "Bence küreselleşme ve yaz boyunca göreceğimiz seyahatlerle birlikte, bu aylar geçtikçe daha fazla görebileceğimiz bir şey olabilir."

Rapor, sağlık kuruluşlarını bu enfeksiyonlara karşı tetikte olmaya teşvik ediyor. Soni, döküntüsü olan birinin yaklaşık dört haftalık tedaviden sonra terbinafine yanıt vermemesinin muhtemelen bir kırmızı bayrak olacağını söyledi.

CDC, sağlık hizmeti sağlayıcılarını, bir döküntü ilk basamak tedavilere yanıt vermezse, vakaların daha fazla test edilebilmesi için eyalet veya yerel halk sağlığı departmanlarıyla iletişime geçmeye çağırmaktadır; çoğu klinik laboratuvar tarafından kullanılan test tekniklerinin tipik olarak bu saçkıran vakalarını diğer türler olarak yanlış tanımladığını belirtmektedir.

İtrakonazol, ilk basamak tedaviler işe yaramadığında işe yarıyor gibi görünse de, emilmesi zor olabilir ve diğer ilaçlarla her zaman iyi etkileşime girmez. Ayrıca işe yaraması 12 haftaya kadar sürebilir.

Raporda, "Antimikrobiyal yönetim çabaları, reçeteli ve reçetesiz antifungal ilaçların ve kortikosteroidlerin yanlış ve aşırı kullanımını en aza indirmek için gereklidir" deniyor.

CDC ayrıca doktorları saçkıranın yayılmasını nasıl önleyecekleri konusunda hastalarını eğitmeye teşvik ediyor.

Soni, insanlara saçkıranı olan kişilerle kıyafetlerini, taraklarını veya şapkalarını paylaşmamalarını ve saçkıranı olan kişilerle yakın temastan kaçınmalarını tavsiye edeceğini söyledi.

Mantarlar sıcak ve nemli ortamları sevdiğinden, duş aldıktan sonra çorap ve ayakkabılarınızı giyerken ayaklarınızı iyice kurulayın.

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Mantar enfeksiyonu ciltten cilde yayıldığı için iyi bir el hijyeni de yardımcı olabilir. Mantar toprakta bulunabilir, bu nedenle bahçeyle uğraştıktan veya toprağı kazdıktan sonra eldiven giymek veya elleri iyice yıkamak önemlidir.

İnsanlar bir çiftlik hayvanını, hatta enfeksiyonu olan bir köpek ya da kediyi sevdikten sonra saçkırana yakalanabilir.

Soni, "Her türlü saçkıran, sıcak ve nemli havalarda, özellikle de soyunma odalarında, kapalı havuzlarda, bu tür yerlerde gerçekten gelişir" dedi.

Dünyanın giderek daha sıcak ve nemli hale gelmesiyle birlikte, bilim insanları muhtemelen bu tür mantar enfeksiyonlarını daha fazla göreceğimizi söylüyor. Elbette endişe, daha da fazlasının temel tedavilere dirençli olması olacaktır.

Soni, "Daha yaygın antifungallerimizden bazılarına karşı içsel olarak dirençli yeni türler gördüğümüzde biraz sorun yaşıyoruz" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com