ABD'de ortalama yaşam süresi uzadıkça, beslenme yetersizliği genellikle göz ardı edilen bir faktör haline geliyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin verilerine göre, 2022 yılında 21.000'den fazla insan yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti - bu rakam son beş yılda iki kattan fazla arttı. Ayrıca 2021 ve 2022 yılları arasında ölüm oranlarında görülen %20'lik artış, beslenme yetersizliğini 2022 yılı için yaşam beklentisi tahminlerini olumsuz etkileyen ilk beş faktör arasına sokmuştur.

Kötü beslenme en çok yaşlı Amerikalılar için ölümcüldür; CDC verilerine göre 2022 yılında beslenme yetersizliğine atfedilen ölümlerin yarısından fazlası 85 yaş ve üzeri kişiler arasındadır. Ancak ölümler neredeyse tüm yaş gruplarında artmıştır.

Tipik olarak, yaşam beklentisi tahminlerindeki değişikliklere en fazla katkıda bulunan ölüm nedenleri, daha genç insanları etkileyenler - örneğin 2022'de konjenital malformasyonlar da önemli bir faktördü - veya çok sayıda insanı etkileyenlerdir. Covid-19 kaynaklı ölümlerin azalması, 2022'de beklenen yaşam süresini bir yıldan fazla artıran temel faktör olmuştur.

Beslenme yetersizliğinin beklenen yaşam süresi tahminleri üzerindeki etkisi nispeten küçük olsa da, uzmanlar bu bulgunun göz ardı edilmemesi gerektiğini ve yetersiz beslenmenin olumsuz etkisinin muhtemelen hafife alındığını söylüyor.

İyi beslenme, vücut sistemlerinin çalışmasını sağlamak için büyük miktarlarda ihtiyaç duyulan karbonhidratlar ve proteinler gibi makro besinlerin yanı sıra hayati mikro besinlerin veya vitamin ve minerallerin sağlıklı bir dengesini içerir.

"Protein eksikliği birçok vücut sisteminizin potansiyel olarak kapanmaya başlamasına neden olabilir. Diğer taraftan, mikro besinlerimizin beslediği sistemlerin çoğu dayanıklılığa yol açan şeylerdir. Dolayısıyla, çeşitli mikro besinler azaldığında, tüm bu sistemler tehlikeye girmeye başlar. Bu da sonunda ölüme ya da işlev bozukluğuna yol açabilir," diyor Oregon Eyalet Üniversitesi'nde vitaminlerin ve temel minerallerin sağlıktaki rolüne odaklanan bir araştırma merkezi olan Linus Pauling Enstitüsü'nün direktörü Emily Ho.

"Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başlıca ölüm nedenlerine baktığımızda - enfeksiyon, kanser, kardiyovasküler hastalık - besin eksikliklerinin hepsi bu hastalık süreçlerini de hızlandırabilir. Dolayısıyla yetersiz beslenmenin muhtemelen düşündüğümüzden daha büyük bir etken olduğuna kuvvetle inanıyorum" dedi.

Örneğin, yetersiz beslenen bir kişinin Covid-19 enfeksiyonuyla mücadele etmesi daha zordur. Vücut sistemleri düzgün çalışmak için ihtiyaç duydukları yakıta sahip olmadığında, yenik düşme riski artar. Beslenme yetersizlikleri en çok yaşlı yetişkinler arasında yaygındır ve bu da Covid-19'dan kaynaklanan daha yüksek ölüm oranlarını etkilemiş olabilir.

Ho, "Yaşlandıkça bağışıklığımız azalmaya başlıyor - sadece yaş nedeniyle değil, aynı zamanda sürece gerçekten katkıda bulunabilecek besin eksiklikleri nedeniyle de" dedi.

Uzmanlar, yaşlı yetişkinlerin çeşitli nedenlerle beslenme eksikliklerine daha duyarlı olduğunu söylüyor.

"İştahlarını etkileyen kronik hastalıkları olan birçok yaşlı yetişkin var - konjestif kalp yetmezliği, kanser, Alzheimer hastalığı gibi şeyler. Yaşlı yetişkinler arasında yaygın olan sindirim hastalıkları da vücutlarının besinleri nasıl emdiğini etkileyebilir," diyor Ulusal Yaşlanma Konseyi Sağlıklı Yaşlanma Merkezi'nin kıdemli direktörü Kathleen Cameron.

Birçoğu sosyal olarak da izole olmuş durumda. "Kendileri için yemek pişirmek istemiyorlar ve besleyici gıdalar satın almak için markete gidecek ulaşım araçlarına erişimleri olmayabilir."

ABD'de yaşlanan yetişkinlerin sağlığına ilişkin bu endişeler uzun süredir devam ediyor ve beslenme yetersizliğinden kaynaklanan ölümler pandemiden çok önce de artıyordu - ancak pandemi muhtemelen birçok faktörü daha da kötüleştirdi.

Ulusal Yaşlanma Konseyi Başkanı ve CEO'su Ramsey Alwin, "Her gün bir milyon yaşlı yetişkinin kapısından içeri girdiği 10.000 yaşlı merkezi var" dedi. "Bazı kıdemli merkezlerimizi ziyaret ettiğimizde, toplu yemeklerin katılım açısından sadece %50 oranında geri kaldığını duyduk çünkü insanlar, özellikle bu solunum mevsiminde, dışarı çıkmak ve bu grup ortamlarında bulunmak konusunda hala temkinli davranıyorlar. Sanırım hala bunun bir kısmını çözmeye çalışıyoruz."

Ayrıca, Ulusal Yaşlanma Konseyi'ne göre, federal hükümetin beslenme yardımı programı olan SNAP'a uygun olan yaşlı yetişkinlerin yarısından fazlası aslında kayıtlı değil.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı ile ABD Tarım Bakanlığı, beslenme kılavuzlarını her beş yılda bir güncellemek ve yayınlamak için birlikte çalışmaktadır. Son görüşmeler, yaşlılar için özel ihtiyaçlar ve en sağlıklı denge etrafında tartışmaları içeriyor.

CNN Health'in haftalık bültenini alın

CNN Sağlık ekibindenherSalıDr. Sanjay Gupta ile The Results Are In'i almak için buradan kaydolun.

Yetersiz beslenmeden muzdarip bir kişi her zaman basmakalıp bir şekilde zayıf ve sıska değildir.

"ABD'de genellikle aynı kişide aşırı beslenme ve yetersiz beslenme görülür ki bu biraz da bize özgü bir durumdur. Obeziteye yol açan boş kalorilerle aşırı beslenme olabilir, ancak sahip oldukları diyetin kalitesi düşüktür, bu nedenle mikro besin içeriğine baktığınızda yetersiz beslenirler," dedi Ho. "Dolayısıyla, bir israf sendromu ile başvurmasanız bile vücut sistemleri tehlikeye giriyor."

Uzmanlar, birinci basamak hekimlerinin yıllık sağlık ziyaretleri sırasında kullanabilecekleri basit bir beslenme tarama değerlendirmesinin yardımcı olabileceğini söylüyor.

Ho, günlük multivitamin almanın da "iyi bir sigorta" olduğunu söyledi. "Sağlıklı beslenmeye çalışan insanlar bile bazen bu eksikliklerden bazılarına sahip olabiliyor."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com