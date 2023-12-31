ABD'de Florida ve Teksas'ta görülen sıtma vakaları endişe kaynağı mı? Tıbbi analistimiz görüş bildiriyor

Sıtma, her yıl dünya çapında yaklaşık 241 milyon enfeksiyona yol açan sivrisinek kaynaklı bir hastalıktır ve vakaların %95'i Dünya Sağlık Örgütü Afrika Bölgesi olarak bilinen Afrika'da görülmektedir. Hastalık ABD'de nispeten nadir görülüyor ve birçok okuyucunun soruları var.

Sıtma nedir ve belirtileri nelerdir? Gündelik temas yoluyla yayılabilir mi? Nasıl teşhis ve tedavi edilir? Sıtmayı önlemek için aşılar veya başka yollar var mı? Neden şimdi ABD'de vakalar görülüyor? Ve insanlar hastalığa yakalanabilecekleri konusunda ne kadar endişelenmelidir?

Bu sorularda bize yardımcı olması için CNN Medikal Analisti Dr. Leana Wen ile konuştum. Wen bir acil servis doktoru ve George Washington Üniversitesi Milken Enstitüsü Halk Sağlığı Okulu'nda sağlık politikası ve yönetimi profesörü. Daha önce Baltimore'un sağlık komiseri olarak görev yapmıştır.

CNN:Sıtma nedir ve belirtileri nelerdir?

Dr.Leana Wen : Sıtma, Anopheles sivrisineği tarafından yayılan bir parazitin neden olduğu ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir hastalıktır. Plasmodiidae olarak bilinen bir ailenin parçası olan beş ana sıtma paraziti türü vardır. Plasmodium falciparum, şiddetli ve ölümcül enfeksiyonlarla en çok ilişkilendirilen türdür ve Sahra altı Afrika ve Güney Asya'nın bazı bölgelerinde önemli ölümlere katkıda bulunur.

Plasmodium vivax, ABD'de yerel olarak edinilen vakalarda tespit edilen türdür ve P. falciparum'dan daha az şiddetli hastalığa neden olma eğiliminde olmasına rağmen, hala tıbbi bir acil durumdur ve derhal tedavi edilmelidir. Plasmodium vivax ayrıca karaciğerde kalabilir ve nükseden hastalığa neden olabilir, bu da hızlı tanı ve tedavi için bir başka nedendir.

Sıtmanın belirtileri hafiften aşırı şiddetliye kadar değişir. Bunlar arasında yüksek ateş, zonklayıcı baş ağrıları, titreme, kas ağrıları, yorgunluk, bulantı, kusma ve ishal yer alır. Bazı kişiler kırmızı kan hücrelerinin tahribatı nedeniyle anemik ve sarılıklı hale gelebilir, ciltleri ve gözleri sararabilir. Sıtma tedavi edilmezse nöbetlere, böbrek yetmezliğine, komaya ve ölüme yol açabilir.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2021 yılında dünya çapında yaklaşık 619.0000 kişi sıtmadan hayatını kaybetmiştir. Ölümlerin çoğu 5 yaşından küçük çocuklarda meydana gelmektedir. Ciddi sonuçlar açısından daha yüksek risk altında olan diğer kişiler arasında hamile bireyler ile HIV ve AIDS hastaları yer almaktadır.

CNN: Sıtma gündelik temas yoluyla yayılabilir mi?

Wen: Hayır. Sıtma bulaşıcı bir hastalık olsa da insandan insana bulaşmaz. Bu vektör kaynaklı bir hastalıktır, yani başka bir organizma - bu durumda Anophelesmosquito - aracılığıyla yayılır. Bu sivrisineğin sıtma bulaşmış birini ısırması ve ardından enfeksiyonu yaymak için başka bir kişiyi ısırması gerekir. Hastalığa yakalanmış biriyle aynı havayı soluyarak ya da aynı eşyaları paylaşarak sıtmaya yakalanamazsınız. Sıtma cinsel yolla bulaşmaz. Ancak sıtma, kan nakli ve enfekte bir kişiyle iğne paylaşımı yoluyla yayılabilir.

CNN: Sıtma nasıl teşhis ve tedavi edilir?

Wen: Sıtma, mikroskop altında Plazmodiumparazit varlığını arayan bir kan testi ile teşhis edilir. Hızlı teşhis önemlidir çünkü tedavinin başlamasına olanak tanır ve tedavi, hastalığın ağır seyretmesini önlemenin anahtarıdır. Buna ek olarak, sıtmanın tipik olarak yerel bulaşmanın olmadığı bölgelerde teşhis edilmesi, halk sağlığı yetkililerinin sıtmanın kökenini izlemesine ve daha fazla yayılmayı sınırlamak için adımlar atmasına olanak tanır.

Sıtmayı tedavi etmek için birden fazla ilaç mevcuttur. CDC yönergelerine uygun olarak, bu ilaçlar kişinin enfekte olduğu yerde tespit edilen Plasmodium türüne ve herhangi bir spesifik özelliğe göre uyarlanır. Örneğin, çocuklar veya hamile hastalar için farklı tedaviler olabilir. Şiddetli sıtma genellikle bir enjeksiyon ilacı ile tedavi edilirken, daha az şiddetli formlar ağızdan alınan bir hapla tedavi edilebilir. Bu antimalaryaller oldukça etkilidir ve mümkün olan en kısa sürede başlanmalıdır. CDC'nin bu uyarıyı yapmasının bir nedeni de budur; böylece klinisyenler olası sıtma vakalarına karşı tetikte olabilir ve hastaneler de teşhis ve tedavi yöntemlerini hazır bulundurabilirler.

CNN: Mevcut aşılar var mı?

Wen: 2021 yılında Dünya Sağlık Örgütü, ilk ve tek sıtma aşısının Sahra altı Afrika 'da ve orta ila yüksek düzeyde sıtma bulaşının olduğu dünyanın diğer bazı bölgelerinde yaygın olarak kullanılmasını önermeye başladı. DSÖ'ye göre RTS,S/AS01 veya Mosquirix olarak bilinen bu aşının şiddetli ve ölümcül sıtmayı yaklaşık %30 oranında azalttığı tespit edilmiştir.

CNN Sıtmayı önlemenin yolları nelerdir?

Wen: Sıtmanın endemik olduğu bölgelere seyahat edenlerin genellikle seyahatleri sırasında profilaktik veya önleyici ilaçlar almaları önerilir. Bazı ilaçlara seyahat başlamadan önce başlanması gerekebilirken, diğerleri seyahatten hemen önce alınabilir ve seyahat süresince devam ettirilebilir. Bu ilaçlar arasında klorokin, doksisiklin, atovaquone/proguaunil (Malarone) ve mefloquine bulunmaktadır. Aşının şu anda seyahat edenler için genellikle tavsiye edilmediğini unutmayın.

Sağlık uzmanlarının kemoprofilaksi olarak adlandırdığı, ilaçlarla önleme yöntemine ek olarak, insanlar DEET içeren böcek kovucu kullanarak, uzun kollu ve pantolon giyerek, cibinlik kullanarak ve diğer adımlarla sivrisinek ısırıklarını önlemeye çalışmalıdır. CDC, sivrisinek larvalarının üremesine yol açabilecek durgun suları temizlemek gibi çevrenizdeki sivrisinekleri kontrol etmek için mükemmel tavsiyelere sahiptir. Bu adımlar sadece sıtma riskini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda sivrisinek kaynaklı diğer hastalık riskini de azaltır.

CNN: ABD'deneden sıtma vakaları görülmeye başlandı?

Wen: Bu durum aslında yeni değil. Sıtma eskiden ABD'nin daha sıcak bölgelerinde endemikti. Hastalık, o zamandan beri CDC olan federal bir kurum tarafından başarılı bir şekilde ortadan kaldırıldı. O dönemde kullanılan yöntemler arasında gelişmiş sanitasyon, yaygın böcek ilacı kullanımı ve bulaşmayı kesintiye uğratan tıbbi tedaviler yer alıyordu.

ABD, dünyanın diğer bölgelerinde sıtmaya yakalanan yolcuları tedavi ederken, 2003 yılından bu yana yerel olarak bulaşan sıtma vakası görülmemiştir. Bu nüksün şimdi gerçekleşiyor olması kesinlikle endişe vericidir ve on yıllar önce kaydedilen ilerlemeyi tehdit etmektedir. Yeni vakaların nedenleri arasında artan seyahatlerin daha fazla sıtma vakası getirmesinin yanı sıra daha fazla Anophelesmos sivrisinek aktivitesini kolaylaştıran daha sıcak havalar da yer alabilir. Her halükarda klinisyenler, sıtma endemik bölgelere seyahat geçmişi olmayan hastalar da dahil olmak üzere olası sıtma vakalarına karşı tetikte olmalıdır.

CNN: İnsanlar sıtmaya yakalanabilecekleri konusunda ne kadar endişelenmelidir?

Wen: ABD sınırları içinde yaşayan ve sıtma endemik bölgelere seyahat etmeyen kişilerin sıtmaya yakalanma ihtimali son derece düşüktür. Şu anda Florida ve Teksas'ta toplam beş yerel sıtma vakası görülmüştür. Bu, halk sağlığı yetkililerinin ve klinisyenlerin tetikte olması için yeterlidir, ancak halk endişelenmemelidir. İnsanlar sıtmayı önlemek için aşı olmaya çalışmamalı ya da ilaç almamalıdır.

Elbette herkes çevresindeki sivrisinek popülasyonunu azaltmak için çalışmalı ve mümkün olduğunca sivrisinek ısırıklarını önlemelidir. Ve eğer insanlar dünyanın sıtmanın yerel olarak bulaştığı bölgelerine seyahat ediyorlarsa, muhtemelen önleyici ilaçlar da dahil olmak üzere uygun önleyici tedbirleri almalı ve geri döndüklerinde semptomlara karşı tetikte olmalıdırlar. Sıcak iklimlerde yaşayan ve açıklanamayan ateşi olan kişiler de sağlık hizmeti sağlayıcılarına başvurmalıdır.

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Kaynak: edition.cnn.com