ABD ve Venezuela, Maduro'nun müttefikinin serbest bırakılması karşılığında 10 Amerikalının - ve hükümlü 'Şişko Leonard'ın - serbest bırakılması konusunda anlaştı

Anlaşma, ABD Donanma tarihindeki en büyük yolsuzluk skandalını düzenleyen ve "Şişko Leonard" olarak bilinen eski askeri müteahhit Leonard Francis'in iadesini de içerecek.

Anlaşma, iki ülke arasında aylardır süren üst düzey müzakerelerin ardından ABD ile Venezüella arasındaki ilişkilerde önemli bir çözülmeye işaret ediyor. Bu yumuşama, Biden yönetiminin güney sınırında büyük ölçüde Venezuelalı göçmenlerin neden olduğu ve federal kaynakları uçurumun kenarına getiren kötüleşen bir durumla mücadele ettiği sırada geldi.

CNN, Venezuela'da haksız yere alıkonulduğu resmen ilan edilen üç Amerikalıdan haberdar: Eyvin Hernandez, Jerrel Kenemore ve Joseph Cristella. Orada tutuklu olduğu bilinen en az üç Amerikalı daha var: Airan Berry, Luke Denman ve Savoi Wright.

Çarşamba öğleden sonra Milwaukee'deki pistte gazetecilere anlaşmanın durumu hakkında bilgi veren Başkan Joe Biden, "İyi görünüyor ve Maduro şu ana kadar özgür bir seçim için verdiği sözü tutuyor gibi görünüyor. Henüz her şey bitmiş değil, önümüzde uzun bir yol var. Ama şu ana kadar iyi görünüyor."

Üst düzey bir yönetim yetkilisi "Şişko Leonard" Francis'in federal bir gözaltı merkezine iade edileceğini söyledi. Malezya vatandaşı olan Francis 2013 yılında tutuklanmış, suçunu kabul etmiş ve ev hapsinde cezasını çekmeyi beklerken ayak bileğindeki takip bileziğini çıkararak Venezuela'ya kaçmıştı.

Yetkili, "Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüşü, işlediği suçlardan ve adaletten kaçma girişiminden tamamen sorumlu tutulmasını sağlayacaktır" dedi.

Buna karşılık Biden, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun finansörü olduğu iddia edilen Alex Saab'ın affedilmesi için yetkililerin "zor" olarak nitelendirdiği bir karar verdi.

Üst düzey bir yönetim yetkilisi şunları söyledi: "Bu takası yapabilmek için Başkan'ın Venezuelalı muhataplarının aktif olarak talep ettiği bir şeyi sunmak gibi son derece zor bir karar vermesi gerekti ve kara para aklama suçundan yargılanmayı bekleyen Alex Saab'ın affedilmesi ve Venezuela'ya dönmesine izin verilmesi kararını verdi."

ABD, Saab'ın Maduro ve müttefiklerinin Venezüella halkından yüz milyonlarca dolar çalmasına ve aynı zamanda gıdayı bir sosyal kontrol biçimi olarak kullanmasına olanak tanıyan devlet destekli bir gıda programını içeren bir yolsuzluk ağının arkasında olduğunu iddia etmişti.

Anlaşma kapsamında Venezüella'nın 20 siyasi mahkûmun yanı sıra bu ayın başlarında tutuklanan Venezüellalı bir sivil toplum örgütünün kurucusu ve Maduro'nun siyasi muhaliflerinden Roberto Abdul'u da serbest bırakması bekleniyor.

Yönetim, siyasi mahkumların serbest bırakılmasının gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde daha demokratik bir Venezüella'ya yol açacağını umduklarını söyledi.

Ekim ayında ABD, Maduro yönetimindeki Venezüella'nın seçimlerin önünü açacak adımlar atmasının ardından bu ülkeye yönelik bazı yaptırımları hafifletmeyi kabul etmişti.

Üst düzey bir yönetim yetkilisi, "Bugün için umduğumuz eylemleri başarıyla tamamlayabilirsek, Venezuela'da daha demokratik bir yol görmek için iyi bir konumda olacağımızı umuyoruz" dedi.

Ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan ve üst düzey yardımcısı Jon Finer, Venezüella hükümetiyle Mayıs 2023'te başlayan ve yetkililerin "çok olumlu bir sonuç" olarak nitelendirdiği aylarca süren müzakerelerde yer aldı.

Biden'a görüşmelerle ilgili düzenli olarak danışıldı ve "Venezuela temsilcileriyle doğrudan müzakereler başladığından beri bu sürecin her adımından haberdar edildi." Başkanlık Rehine İşleri Özel Temsilcisi Roger Carstens Amerikalı tutuklularla görüşmek üzere Venezüella'ya çok sayıda ziyaret gerçekleştirdi. ABD geçen yıl iki esir takasıyla Venezüella'da tutuklu bulunan diğer dokuz Amerikalının serbest bırakılmasını sağlamıştı.

Yönetim ayrıca kısa bir süre önce İsrail-Hamas savaşında geçici bir ateşkese aracılık eden Katar'ın Venezüella ile yapılan anlaşmadaki rolünü de övdü.

Üst düzey bir yönetim yetkilisi "Aylardır Maduro yetkilileri ile ABD'li yetkililer arasında 2024'te rekabetçi bir seçime giden yolu açmayı ve haksız yere tutuklanan Amerikalıların iadesini amaçlayan görüşmeleri kolaylaştırdılar" dedi. "Bu çabalar için oldukça minnettarız."

Çarşamba günkü anlaşmaya rağmen, üst düzey bir yönetim yetkilisine göre Maduro hala ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzluk da dahil olmak üzere bir dizi suçlamayla karşı karşıya.

Venezüella ile yoğunlaştırılmış müzakereler, son aylarda ABD ile daha dostane bir ilişkiyi daha öncelikli hale getiren jeopolitik değişimlerin ortasında gerçekleşti.

ABD'nin Venezüella'nın geniş petrol rezervlerine erişimini kolaylaştırması, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin küresel petrol arzını azalttığı bir döneme denk geldi. Ve bu yılın başlarında, her ay on binlerce Venezuelalı göçmen ABD'ye geçerek sınır şehirlerinin ve New York gibi kentsel yerleşim bölgelerinin kaynaklarını zorlarken, Caracas ABD'den evlerine gönderilen Venezuelalıların uçuşlarını kabul etmeyi kabul etti.

Venezüella'nın 2024 başkanlık seçimleri ve ABD'li tutukluların serbest bırakılmasına ilişkin taahhütleri ABD'nin desteğinde kilit rol oynadı.

Ekim ayında Venezüella, Barbados anlaşması olarak adlandırılan ve seçim kayıtlarının yurtdışında yaşayan daha fazla Venezüellalıyı kapsayacak şekilde güncellenmesini ve gelecek yıl seçim sandığına uluslararası gözlemcilerin dahil edilmesi taahhüdünü içeren anlaşma ile daha şeffaf bir başkanlık seçimine yönelik adımları resmileştirdi.

Ertesi gün ABD, Venezüella'nın petrol ve gaz sektöründeki faaliyetleri ve bazı ticaret yasaklarıyla ilgili yaptırımları askıya aldı.

Aynı ay Venezuela muhalefeti, Maduro'yu yükselen enflasyon ve gıda kıtlığını denetlemekle suçlayan merkez sağ eski milletvekili Maria Corina Machado'nun etrafında toplanarak ülkenin 11 yıl sonraki ilk ön seçiminde nadir görülen bir ivme gösterdi.

Yine de Venezuela hükümeti Machado'nun kamu görevinden diskalifiye edilmesi için harekete geçti.

Venezüella hükümeti ayrıca Ekim ayındaki muhalefet ön seçiminin planlanmasına yardımcı olan Abdul ve diğer 13 muhalefet liderini bu ayın başlarında vatana ihanet ve yolsuzlukla suçlamıştı.

Maduro'nun yakın bir müttefiki olan Saab, rejimin yolsuz para kazanma çabalarının öncüsü olarak görülüyordu. ABD'nin suçlamalarıyla ilgili olarak 2020 yılında Venezuela'dan İran'a giderken uçağı yakıt ikmali için durduğunda Cape Verde'nin Sal adasında gözaltına alındı.

Ertesi yıl Cape Verde'deki ev hapsinden CNN'e yaptığı açıklamada, ABD'nin kendisine yönelttiği suçlamaları reddetti ve tutuklanmasını bir "kaçırılma" ve "son derece ciddi bir diplomatik çatışma" olarak nitelendirdi. Ekim 2021'de ABD'ye iade edildi ve halen Florida'da yargılanmayı bekliyor. Saab'ın bir avukatı, bildirilen takas hakkında yorum yapmayı reddetti.

CNN'den Jennifer Hansler ve Alex Marquardt bu habere katkıda bulunmuştur.

