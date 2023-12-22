ABD, Suudi Arabistan'a saldırı silahları satışındaki kısıtlamaları hafifletmeye hazırlanıyor

Başkan Joe Biden, yönetiminin ilk günlerinde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile İran destekli Husiler arasında Yemen'de yaşanan ve aktivist gruplara göre 2021 yılı sonu itibariyle 100.000'den fazla insanın ölümüne neden olan acımasız savaşın ortasında, ABD'nin Suudi Arabistan'a hassas güdümlü mühimmat gibi saldırı silahlarının satışını dondurdu.

Mart 2022'de Suudi Arabistan ve Husiler ABD ve BM arabuluculuğunda bir ateşkes imzaladı ve bu ateşkes büyük ölçüde devam etti. CNN'e konuşan ABD'li bir yetkili, ABD'nin Suudi Arabistan'a, krallığın Yemen'deki savaştaki rolü sona erdiğinde belirli silah sınıflarının dondurulmasının sona ereceğini açıkça belirttiğini söyledi.

Yetkili, "Yemen'de yaklaşık iki yıldır devam eden bu sessizlik dönemi daha önce görülmemiş bir şey ve ABD diplomasisi ile Suudi Arabistan'ın Husiler, Ummanlılar ve diğerleriyle kurduğu yapıcı ilişkilere atfedilebilir" dedi. "Suudiler anlaşmanın kendilerine düşen kısmını yerine getirdiler, biz de kendi payımıza düşeni yerine getirmeye hazırız ve Kongre'ye gerekli bildirim ve istişarelerde bulunarak bu vakaları normal düzenine döndürmeye hazırız."

Eski Başkan Barack Obama, Suudi Arabistan'ın Yemen'de bir cenaze törenine düzenlediği ve 155 kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından 2016 yılında ABD'nin Suudi Arabistan'a hassas güdümlü askeri teknoloji satışını yasaklamış, ancak bu yasak Mart 2017'de Trump yönetimi tarafından kaldırılmıştı.

CNN'in 2018 yılında yaptığı bir araştırmada Suudi Arabistan tarafından kullanılan ve Yemen'de onlarca çocuğun ölümüne neden olan 500 kiloluk bir bombanın ABD tarafından sağlandığının ortaya çıkması, Suudilerin o dönemde ABD tarafından sağlanan mühimmatı nasıl kullandıklarına dair yeni soruları gündeme getirmiş ve ABD'li milletvekillerinin ABD'nin Suudi Arabistan'a yaptığı silah satışlarına daha fazla kısıtlama ve denetim getirilmesi yönündeki çağrılarını yenilemiştir.

Yönetimin politikasını resmi olarak ne zaman değiştireceği belli değil ve yetkililer bir kararın yakın olmadığını söyledi. Ancak konu hakkında bilgi sahibi bir kongre yardımcısının CNN'e verdiği bilgiye göre Suudi yetkililer geçtiğimiz haftalarda ABD'li milletvekillerinden, yönetimin satışları dondurma kararını geri almasının ardından krallığa saldırı amaçlı silah satışını onaylamalarını istedi.

Suudi Arabistan'ın bu talebi, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın ve özellikle de Suudi Arabistan'ın bölgedeki başlıca düşmanı olan İran'ın desteklediği milis grupların bölgede yarattığı gerilimin arttığı bir dönemde geldi. Yemen'deki Husiler Kızıldeniz'de ticari gemilere saldırmaya başlayarak çok uluslu bir müdahaleye yol açarken, İran destekli milisler de 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki ABD ve koalisyon askeri üslerine 100'den fazla saldırı düzenledi.

ABD'nin silah kısıtlamalarını yakında hafifletebileceğini ilk olarak New York Times bildirmişti.

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Kaynak: edition.cnn.com