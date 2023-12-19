ABD savaş gemileri Kızıldeniz'de Husi insansız hava araçlarını nasıl düşürüyor ve bundan sonra neler olabilir?

Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Pazartesi günü Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde faaliyet gösteren ticari gemileri korumaya odaklanan ABD liderliğindeki yeni bir operasyonu duyurmasının ardından, ABD'nin Gazze işgalinin ardından İsrail'e giden ticari gemileri hedef aldıklarını söyleyen Husilerle çatışmaları artabilir.

ABD donanmasının son eylemleri ve ABD'nin yeni koruma girişiminin duyurulmasıyla birlikte CNN, donanma uzmanlarına savaş gemilerinin tehditlerle nasıl başa çıktıklarını ve gelecekte ne gibi sorunlarla karşılaşabileceklerini sordu.

ABD Donanması, gemilerinin Husi saldırılarına karşı hangi silah sistemlerini kullandığını açıklamadı, ancak uzmanlar bir ABD destroyerinin emrinde bir dizi silah sistemi olduğunu söyledi.

Uzmanlar bunların arasında karadan havaya füzeler, destroyerin 5 inçlik ana silahından çıkan patlayıcı mermiler ve yakın mesafe silah sistemlerinin bulunduğunu söyledi. Ayrıca ABD gemilerinin insansız hava araçları ile kıyıdaki kontrolörleri arasındaki bağlantıyı kesebilecek elektronik harp yeteneklerine sahip olduğunu söylediler.

Uzmanlar, ABD destroyer kaptanları hangi sistemleri kullanırsa kullansın, görev büyüdükçe maliyet, envanter ve etkinlik konularında karar vermek zorunda kalacaklarını söyledi.

"Dronlar daha yavaş ve daha ucuz füzelerle ya da hatta geminin topuyla vurulabilir. Daha hızlı füzeler ise daha sofistike önleme füzeleriyle engellenmelidir," diyor Singapur'daki S. Rajaratman Uluslararası Çalışmalar Okulu'nda kıdemli araştırmacı olan John Bradford.

Hayati kanaldaki gemi saldırıları küresel ekonomiye zarar veriyor

İran destekli Husi güçleri 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'de düzenlediği saldırılardan bu yana bölgedeki ABD çıkarlarına ve İsrail'e karşı çok sayıda saldırı düzenlerken, bölgede İsrail-Hamas savaşının genişleyebileceğine dair korkular artmaya devam ediyor.

Grup, İsrail'e Gazze saldırısını durdurması için baskı yaparken İsrail'e giden herhangi bir geminin "meşru bir hedef" olduğunu söyledi. Ticari gemilere insansız hava aracı ve füze saldırıları düzenlediler ve hatta bir gemiyi kaçırmak için helikopterle komando indirmeyi denediler.

Dünyanın en büyük konteyner taşımacılığı şirketleri, dünyanın ticaret arterlerinden birinden geçişi durdurdu; uzmanlar bunun tedarik zincirlerini tıkayabileceğini ve navlun maliyetlerini artırabileceğini söylüyor.

MSC, Maersk, CMA CGM ve Hapag-Lloyd geçtiğimiz günlerde güvenlik kaygıları nedeniyle Süveyş Kanalı'ndan uzak duracaklarını açıkladılar. Petrol devi BP de aynı yolu izleyerek Pazartesi günü petrol ve gaz fiyatlarının yüksel mesine yol açtı.

Eski CIA direktörü David Petraeus "CNN This Morning "e verdiği demeçte "Deniz taşımacılığı söz konusu olduğunda burası dünyanın en önemli arterlerinden biri" dedi ve Afrika'da mal taşımanın zaman ve maliyetinin önemli olacağını sözlerine ekledi. "Bunun küresel ekonomi üzerinde gerçek bir etkisi olacaktır."

ABD Donanması'nın ana varlığı - güdümlü füze destroyeri

Saldırılarla birlikte ABD Donanması, zor durumda kalan ticari gemilerin yardımına koşacağını açıkladı.

Deniz taşımacılığına yönelik saldırılara karşı koymak üzere Kızıldeniz'de görev yapan başlıca ABD varlığı, Cumartesi günü 14 Husi insansız hava aracını düşüren USS Carney gibi Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeridir. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'ndeki (CSIS) Füze Savunma Projesi'ne göre, şarjöründeki füzeler arasında şunlar yer alıyor:- Atmosferin üstündeki balistik füzeleri, diğer düşük yörüngeli füzeleri vurabilen ve 370 kilometreye kadar menzili olan diğer gemileri hedef alabilen gelişmiş bir silah olan Standart Füze-6 (SM-6). Bunların her birinin maliyeti 4 milyon dolardan fazladır.

- CSIS'e göre SM-6'dan daha az gelişmiş olan Standart Füze-2 (SM-2), versiyonuna bağlı olarak 185 ila 370 kilometrelik daha küçük bir menzile sahiptir. Her birinin maliyeti yaklaşık 2,5 milyon dolardır.

- CSIS'e göre Evrimleşmiş Deniz Serçesi Füzesi (ESSM), gemi savar seyir füzelerini ve insansız hava araçları ya da helikopterler gibi düşük hızlı tehditleri 50 kilometreye kadar menzilde vurmak üzere tasarlanmıştır. Her birinin maliyeti 1 milyon dolardan fazla.

Uzmanlar ABD'nin şu ana kadar Husi tehditlerine karşı SM-2 ve/veya ESSM füzelerini kullandığını düşünüyor.

Pahalı mühimmatlar ve maliyet-fayda oranı

Ancak uzmanlar, 100.000 doların altında birim fiyatlarla çok sayıda üretilip konuşlandırılabilen insansız hava araçlarıyla karşı karşıya oldukları için, uzun süreli bir kampanyanın sonunda ABD kaynaklarını tüketebileceğini söylüyor.

Londra'daki King's College'da savaş ve strateji profesörü olan Alessio Patalano, "Bunlar ortalama maliyeti yaklaşık 2 milyon dolar olan gelişmiş hava önleme kabiliyetleridir - bu da insansız hava araçlarının önlenmesini ... uygun maliyetli hale getirmez" dedi.

Uzmanlar, Husi güçlerinin İran tarafından finanse edildiğini ve eğitildiğini, dolayısıyla uzun süreli bir savaş için kaynaklara sahip olduklarını belirtiyor.

Uzmanlara göre bu aynı zamanda ABD'nin ticari gemileri korumak için ne kadar ileri gidebileceği sorusunu da beraberinde getiriyor.

Eski bir ABD Donanması kaptanı ve ABD Pasifik Komutanlığı'nın Hawaii'deki Ortak İstihbarat Merkezi'nin eski operasyon direktörü Carl Schuster, bir ABD destroyerinin Phalanx yakın silah sisteminin (dakikada 4.500 mermi atabilen Gatling silahları) savaş gemisinin bir mil yakınına kadar gelen drone veya füze tehditleriyle başa çıkabileceğini söyledi.

Bu nispeten düşük maliyetli bir savunma. Ancak insansız hava araçları bu kadar yaklaşırsa, bu son savunma hattıdır ve ıskalanması ABD'nin hayatına mal olabilir.

Bradford, "Tek bir füze ya da tek bir insansız hava aracı bir ABD savaş gemisini batırmaz, ancak insanları öldürebilir ve/veya geminin limanda onarım için geri çekilmesini gerektirecek hasara yol açabilir" dedi.

Savaş gemilerinin savunmasına karşı tüccarların korunması

Ve Phalanx sistemi, ABD destroyerinin izlediği, savaş gemisinden kilometrelerce uzakta seyreden ticari gemileri koruyamaz.

Londra'daki Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nde deniz gücü araştırma görevlisi olan Sidharth Kaushal, "Geniş alan hava savunması sağlamak için (kendini korumanın aksine) gemiler öncelikle hava savunma füzelerine güveniyor" dedi.

Kaushal, ABD savaş gemilerindeki uçaksavar önleme füzelerinin güvertedeki dikey fırlatma sistemi (VLS) hücrelerinden ateşlendiğini söyledi.

Kaushal'a göre her bir hücre çeşitli silahlar içerebiliyor (tam sayılar gizli) ancak herhangi bir gemideki sayı sınırlı.

Kuzey Carolina'daki Campbell Üniversitesi'nde denizcilik uzmanı ve profesör olan Salvatore Mercogliano'ya göre Husiler art arda düzenledikleri saldırılarla bir geminin envanterini tüketebilirlerse, savaş gemisi gözetim altında tuttuğu ticari gemileri korumak için mühimmat sıkıntısı çekebilir.

Mercogliano, "Donanmalar Husilerin şu anda attıklarını vurmak için iyi bir donanıma sahip olsa da, korku kapsam ve ölçeğin artması ve eskortların ticari gemiciliği korumak için bir savunma seviyesini koruyamamasıdır" dedi.

Uzmanlar Husilerin henüz Rusya'nın Ukrayna'da defalarca uyguladığına benzer, aynı anda düzinelerce tehdidi içerebilecek gerçek bir insansız hava aracı sürüsü saldırısı denemediğini belirtiyor.

Mercogliano, "Bir sürü, tek bir savaş gemisinin kapasitesini zorlayabilir ama daha da önemlisi, silahların onları geçip ticari gemileri vurması anlamına gelebilir" dedi.

Mercogliano, ABD savaş gemilerinin bölgedeki füze envanterini nasıl yenileyeceği sorusuyla da karşı karşıya olduğunu söyledi.

"Silahların yeniden doldurulabileceği tek yer Cibuti'de (Afrika Boynuzu'ndaki bir ABD üssü) ve orası da çatışmalara yakın" dedi.

ABD müttefik yardımı arıyor

Patalano, ticari gemileri koruyan savaş gemilerinin sayısını arttırmaya yönelik ABD öncülüğündeki operasyonun savunma çabalarına yardımcı olacağını söyledi.

Salı günü diğer 42 ülkenin temsilcileriyle birlikte Kızıldeniz deniz güvenliğini ele alan sanal bir bakanlar toplantısında konuşan Savunma Bakanı Austin, "Husilerin bu pervasız saldırıları ciddi bir uluslararası sorun... ve sağlam bir uluslararası yanıt gerektiriyor" dedi.

"Bu saldırılar ticaretin serbest akışını tehdit ediyor ve masum denizcileri tehlikeye atıyor. Bu saldırılara son verilmelidir," diye ekledi.

Bir gün önce Austin, Kızıldeniz'de Birleşik Krallık, Bahreyn, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya'nın da dahil olduğu çok uluslu bir operasyon olan Refah Muhafızı Operasyonu'nun kurulduğunu duyurdu.

Patalano, "Görünüşe göre daha fazla gemi birbirini destekleyecek pozisyonda (olacak), bu da fiili olarak bölgedeki zorluklarla başa çıkmak için mevcut yeteneklerin yelpazesini ve hacmini genişletecek" dedi.

Gelişen savaş alanında olası tehditler

Müttefiklerle işbirliğinin artması bu konuda yardımcı olabilirken, uzmanlar gemisavar seyir ya da balistik füzelerin konuşlandırılmasının yeni bir zorluk yaratabileceğini belirtiyor.

Gemisavar seyir füzeleri "alçaktan gelerek bir geminin gövdesine su hattının üzerinden nüfuz edebilir. Bunlar Falkland Savaşı sırasında birkaç İngiliz gemisini batıran ve 1987'de USS Stark'ı (Basra Körfezi'nde) vuran türden silahlardır" diyor Mercogliano.

Balistik füzeler daha da büyük bir tehlike oluşturabilir" dedi.

"Silahın ve yükünün son hızı bir savaş gemisine ya da ticari gemiye ciddi hasar verebilir" diyen Mercogliano, bu füzeleri vurmak için SM-6 gibi ABD'nin en iyi önleyicilerine ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

Mercogliano savaş alanının durağan olmadığını ve Husilerin ne konuşlandıracakları konusunda söyleyecek bir şeyleri olacağını söyledi.

"Husiler donanmaların bu saldırılara nasıl karşılık verdiğini izliyor ve görüyorlar" dedi.

Ve uzmanlar ABD'nin bir noktada saldırıya geçmesi gerektiğine karar verebileceğini söylüyor.

"Başka bir hareket tarzı daha var ki o da kaynağında vurmak. Bu, vurguyu yetenekleri havadayken durdurmaktan, ilk etapta kullanılmalarını önlemek için onları kaynağında vurmaya kaydıracaktır," dedi Patalano.

Schuster ise "Bir seçenek ve imkan verildiğinde okçuları saf dışı bırakmak, okları engellemekten her zaman daha ucuzdur" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com