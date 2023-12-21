ABD Ryder Kupası'nı kazanan kaptan Steve Stricker ciddi bir hastalıktan sonra hayatta olduğu için kendini 'şanslı' hissediyor

Wisconsin.Golf'e konuşan 54 yaşındaki oyuncu, kalbinin etrafındaki iltihaplanmanın geçen yıl Kasım ayında iki kez hastanede yatmasına neden olduğunu açıkladı.

Stricker, düzensiz kalp atış hızı, yükselen beyaz kan hücresi sayısı ve azalan karaciğer sayısını içeren "gizemli rahatsızlığın" 25 kilo kaybetmesine neden olduğunu ve kendisini "lise birinci sınıf kilosuna" düşürdüğünü söyledi.

İlk olarak Kasım ayında hastaneye yatırıldı. UW Health Üniversite Hastanesi'nde geçirdiği 11 günün ardından Şükran Günü'nden bir gün önce taburcu edilen Stricker, ancak üç gün sonra yeniden hastaneye yatırıldı.

"Karaciğer değerlerim kötüleşmeye başladı. Beyaz kan hücre sayım çok yükselmişti. Bir şeyle savaşıyordum ama ne olduğunu bulamıyorlardı. Karaciğerim yokuş aşağı gidiyordu. Sarılık oldum. Sararmıştım ve Pepsi renginde çiş yapıyordum," diyor Stricker.

"Birkaç kez şöyle dedim: 'Neler oluyor? Her şey ters gidiyor' dedim. Hiç eğlenceli değildi. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bu yolun nereye gittiğini bilmiyorsunuz.

"Hiçbir zaman 'Oradan çıkamayacağım' gibi bir şey düşünmedim. Ama iki hafta boyunca yemek yemedim. Yemek için ne enerjim ne de iştahım vardı. Kalbim yüzünden ayağa kalkıp yürümekte bile zorlanıyordum. Odamdaki tuvalete birkaç adım attığımda nefes nefese kalıyordum. Bana söylediklerine göre oldukça hastaydım."

Şöyle ekledi: "85 yaşında bir adam gibi görünüyorum dostum. Derim sarkıyor."

Stricker o zamandan beri hastaneden taburcu edildi ancak hala katı yiyecekler yiyemediğini söylüyor.

Stricker, "Şanslıyım," dedi. "Her şeyin doğru yönde gittiğini hissediyorum. Sadece zamana ihtiyacım var."

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Şöyle ekledi: "Kalbim artık ritminde... Şükran Günü'nden Noel Arifesi'ne kadar ritminde gidip geliyordu. Tahtaya vuruyorum - ve daha az ilaç kullanıyorum. Kan testleriyle bulabildikleri iltihaplanma sayısı, iltihaplanmamın azaldığını söylüyor.

"Ve öyle olmalı çünkü kendimi daha iyi hissediyorum. Biraz yürüyebiliyorum. Biraz daha aktif olmaya ve biraz daha iyi bir tolerans geliştirmeye başladım. Yani her şey kesinlikle daha iyi."

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Kaynak: edition.cnn.com