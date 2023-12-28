Peşmerge Tümgeneral Sirwan Barzani

ABD neden Irak'ta kalmalı?

IŞİD, saldırmaya hazır azılı teröristleri ile birçok kıtada varlığını sürdüren büyük bir küresel güvenlik tehdidi olmaya devam etmektedir. Afganistan'da gördüğümüz gibi, İslamcı aşırıcılığa karşı mücadele doğrusal değildir. Normal bir ateşkes ve barış görüşmeleri olmayacak. Bu uzun bir savaş. Son yıllarda IŞİD'e karşı mücadele, Irak ve Suriye'de şehirleri ve geniş alanları kontrol eden sözde halifeliğe sahip bir terör grubuyla mücadeleden, uzak sığınaklardaki bir isyanla mücadeleye dönüştü.

Başkan Joe Biden geçen ay ABD'nin Irak'taki muharebe misyonunu yıl sonuna kadar tamamlayacağının sinyalini verdi. Ancak Amerikan güçleri burada, gerektiğinde savaşa yardım edebilecek bir konumda olmadan, IŞİD tehdidi katlanarak büyüyecektir - sadece bu ülkede değil, potansiyel olarak tüm dünyada.

İslamcı aşırıcılık, uluslar ötesi bir dini-politik ideolojiye bağlı küresel bir harekettir. IŞİD gibi aşırılık yanlısı grupların yarattığı tehdit 11 Eylül ile başlamadı ve ABD ve Batılı müttefiklerinin Afganistan'da olduğu gibi Irak'tan da aniden çekilmesiyle sona ermeyecek. Orta Doğu'daki toprak kayıplarına karşılık olarak IŞİD, El Kaide ile birlikte Afrika'ya, özellikle de Sahel bölgesine zaman ve enerji harcamaya başlamıştır. Ancak IŞİD'in erişim alanını genişletme çabalarına rağmen, tarihi önemi ve propagandalarındaki önemi göz önüne alındığında Orta Doğu'nun örgüt için bir öncelik olmaya devam etmesini bekleyebiliriz.

IŞİD şimdiden bölgede intikam hırsıyla geri dönüyor. Kuvvetlerimiz Irak'ta yakalanmaktan kaçmayı başarmış 7,000'den fazla İslam Devleti savaşçısı olduğuna inanıyor. Bu nefret dolu emektarların her biri, internet üzerinden üye kazanma imkanı sayesinde çok daha fazlasını uzaktan radikalleştirme potansiyeline sahip ve bunu telefonları ya da internet üzerinden yapabiliyorlar, yani uzaklık sizi onlardan korumuyor.

Pandemi sırasında IŞİD kendini yeniden örgütledi ve o zamandan beri Irak'ta sivillere, orduya ve güvenlik güçlerine karşı giderek daha sık terör saldırıları düzenledi. Geçtiğimiz yıl Viyana ve Dresden'de düzenlenen saldırılar, örgütün hala yurtdışında acımasız terör eylemlerine ilham verme ve başlatma kapasitesine sahip olduğunu gösterdi. Örgüte bağlı gruplar geçtiğimiz yıl Nijerya, Nijer, Filipinler ve diğer ülkelerde saldırılar düzenledi; benzer ideolojiye bağlı yalnız kurt cihatçılar Nice ve başka yerlerde masum vatandaşları öldürdü.

Başkan Biden ABD'nin bölgede Amerikan güçlerinin kalmasını isteyen müttefikleri olduğunu biliyor. Anavatanımızı güvence altına almak için savaşacağız ve ne gerekiyorsa yapacağız. Ancak IŞİD'e karşı mücadeleyi yerel güçlere bırakmak hala büyük bir kumar. Peşmerge 2014 yılında Irak ordusunun IŞİD'i bölgede kontrol altına alamamasının ardından petrol sahalarını korumak için Kerkük'teki operasyonu devralmak zorunda kalmıştı.

Biden yönetiminin IŞİD'i yenmek için Peşmerge operasyonlarını destekleme yönündeki Amerikan politikasını sürdürmesi hayati önem taşımaktadır. Başkan Biden bölgesel istikrarın önemini biliyor - Obama yönetimi sırasında başkan yardımcısı olarak Irak'ı ziyaret etti ve kariyeri boyunca bunu pek çok kez yaptı. Biden, ABD'nin IŞİD'e karşı başlattığı ilk askeri operasyonlarda da yer almıştı.

Dönemin Başkanı Donald Trump 2019'da ABD güçlerini Suriye'den aniden çekme niyetini açıkladığında, Biden bunun Suriyeli Kürt müttefiklerini savunmasız bırakacağını ve ABD'nin IŞİD'in saldırılarından daha büyük bir tehditle karşı karşıya kalacağını savundu. Çatışma o zamandan bu yana değişmiş olabilir, ancak Başkan Biden'ın yakın zamanda yaptığı "Amerika geri döndü" açıklaması, Irak Kürdistanı'nda IŞİD'e karşı savaşan ve Amerika'nın Erbil'deki müttefiklerine sırtını döndüğünü düşünen bazılarına boş geliyor.

IŞİD'i bastırmak için daha fazla desteğe ihtiyacımız var, daha azına değil. Batı'nın kilit müttefiklerinden biri olan Peşmerge, gücünün zirvesinde olduğu dönemde ABD öncülüğündeki koalisyonun terör örgütünü yenilgiye uğratma çabalarının merkezinde yer almış, Iraklı Kürtlerin başkenti Erbil yakınlarındaki saldırıları püskürtmüş ve Musul savaşında Irak hükümet güçleriyle birlikte IŞİD'i yenilgiye uğratmıştı.

ABD Irak'taki muharebe misyonunu sona erdirmeye hazırlanırken, bölgemizdeki tehdit giderek büyüyor. Irak Kürdistanı'ndaki Qarachogh dağı IŞİD savaşçıları için güvenli bir sığınak haline gelirken, Mahmur bölgesi de IŞİD'in yeniden güçlenmesine tanık oluyor.

Cihatçıların başarısız devletlerde ya da kanunsuz bölgelerde yeniden toparlanmalarına izin veremeyiz. Dünya, Taliban'ın geri döndüğü Afganistan'ı yakından izliyor ve El Kaide'nin topraklarını bir kez daha operasyon üssü olarak kullanmasına izin vereceklerine dair inandırıcı korkuları var. Irak'ta ise ABD ve müttefikleri Irak'ın IŞİD için düşmanca bir ortam olarak kalmasını sağlamalıdır.

Başkan'ın yardımcı olmak için yapması gereken iki şey var.

Başkan Biden Suriye ve Irak'ta ABD varlığını sürdürme taahhüdünde bulunmalıdır. ABD birlikleri, Peşmerge ve diğer koalisyon güçlerine bölgenin IŞİD tehdidinden arındırılmasını sağlamada yardımcı olmak için gerekli insan gücü, teknik uzmanlık ve kabiliyetleri sağlayabilir. Bu desteği sunmak aynı zamanda Başkan'ın İslamcı terör gruplarının kökünü kazıma konusundaki kararlılığına işaret edecek ve Başkan Trump'ın Amerika'yı dünya sahnesinden iyilik için bir güç olarak çekmesini düzeltme yolunda bir adım atacaktır.

ABD için riskler de olacaktır. Örneğin İran destekli Şii milisler Irak'ta ABD güçlerine saldırdı. Ancak IŞİD bölge ve dünya için ciddi bir tehdit oluşturduğundan, bu misyonun sürdürülmeye değer olduğuna inanıyorum.

ABD ayrıca Peşmerge'ye sağladığı askeri yardım, araç ve teçhizatı da arttırmalıdır. Bu tür yardımlar Peşmerge'nin IŞİD'i Irak Kürdistanı'ndan temizleme çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürebilmesi için hayati önem taşımaktadır ve Kürt güçleri IŞİD'i yenmek için en güçlü pozisyona ancak ABD ile devam eden ortaklık ve ABD'nin desteği sayesinde ulaşabilecektir.

ABD ve Kürtler terör ve despotizme karşı mücadelede uzun zamandır ortaktır. IŞİD, Orta Doğu'da istikrara ve Batı'nın güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit olmaya devam etmektedir. Propaganda yoluyla küresel ideolojik projeksiyonları, dini öneme sahip topraklardaki Orta Doğu varlığı ile desteklenecektir.

Sadece Irak Kürdistanı'nın değil, Amerika'nın ve dünyanın güvenliği için Başkan Biden, IŞİD militanlarının emellerini büyütmelerine ve daha fazla masum sivili öldürmelerine fırsat verilmemesini sağlamak üzere Kürtlerin yanında yer almalıdır.

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Kaynak: edition.cnn.com