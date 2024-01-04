ABD mortgage faizleri 2024'e su üstünde kalarak başladı

Freddie Mac'in Perşembe günü açıkladığı verilere göre, 30 yıllık sabit faizli mortgage 4 Ocak'ta sona eren haftada ortalama %6,62 olurken, bir önceki hafta bu oran %6,61 idi. Bir yıl önce ortalama 30 yıllık sabit faiz oranı %6,48 idi.

Küçük artışa rağmen, mortgage oranları son birkaç aydır düşerek on yıllardır en az uygun fiyatlı ev satın alma piyasalarından birinde mücadele eden ev alıcıları için satın alınabilirliği artırdı.

Ekim ayı sonunda %7,79 ile son 23 yılın en yüksek seviyesine ulaşan mortgage oranları, 2024 yılında Federal Rezerv'in faiz indirimine gideceği beklentisiyle bir puandan fazla aşağı çekildi.

Freddie Mac'in baş ekonomisti Sam Khater bir basın açıklamasında, Aralık ortasındaki son Fed toplantısından bu yana, piyasalar enflasyon verilerini sindirirken oranların nispeten yatay seyrettiğini söyledi.

Khater, "Federal Rezerv'den bu yıl faiz indirimi beklentisi ve azalan enflasyonist baskılar göz önüne alındığında, mortgage oranlarının yıl ilerledikçe aşağı doğru kaymaya devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Düşük mortgage oranları sevindirici bir haber olsa da, potansiyel ev alıcıları hala düşük envanter ve yükselmeye devam eden yüksek ev fiyatları gibi ikili zorluklarla uğraşıyor.

Ortalama mortgage oranı, Freddie Mac'in ülke genelindeki binlerce kredi kuruluşundan aldığı mortgage başvurularına dayanmaktadır. Anket sadece %20 peşinat veren ve mükemmel krediye sahip borçluları kapsamaktadır. Mevcut bir alıcının oranı farklı olabilir.

Bu gelişmekte olan bir haberdir ve güncellenecektir.

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Kaynak: edition.cnn.com