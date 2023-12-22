ABD istihbaratı İran'ın Kızıldeniz'de saldırı planladığını öne sürüyor

CNN'in daha önce bildirdiğine göre İran destekli Husi isyancılar son dört hafta içinde Kızıldeniz'den geçen yaklaşık bir düzine ticari ve ticari gemiye 100'den fazla saldırı düzenledi. Watson, yeni açıklanan istihbarata göre "Gazze krizi boyunca İran'ın desteği Husilerin İsrail'e ve deniz hedeflerine karşı saldırılar düzenlemesini sağladı, ancak İran operasyonel karar alma yetkisini Husilere sık sık devretti" dedi.

Salı günü üst düzey bir ABD askeri yetkilisi, İran'ın Husilere hedef seçme konusunda yardım edip etmediği sorusuna İranlıların Kızıldeniz'de faaliyet gösterdiğini söyledi. Ancak söz konusu yetkili Husilerin saldırılarının genel olarak gelişigüzel olduğunu söyledi.

Watson, "İran bu desteği sağlama ya da vermeme seçeneğine sahip, ki bu destek olmadan Husiler Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki nakliye hatlarında seyreden ticari gemileri etkili bir şekilde takip etmekte ve vurmakta zorlanacaktır" dedi.

Watson'a göre istihbarat ayrıca İranlıların Husilere deniz sahasında faaliyet göstermelerini sağlayan izleme sistemleri sağladığını da gösteriyor.

"İran tarafından sağlanan taktik istihbarat, grubun Kasım ayında saldırılara başlamasından bu yana Husilerin deniz araçlarını hedef almasını sağlamada kritik öneme sahip oldu" diye ekledi.

Watson, Husilerin saldırılarda kullandığı insansız hava araçları ve füzelerin de İran tarafından sağlandığını ve bunun İran'ın 2015'ten bu yana isyancı grubu silahlandırmasının bir parçası olduğunu söyledi.

ABD bu hafta Kızıldeniz'in güneyinde güvenliği arttırmayı amaçlayan bir deniz koalisyonu olan Refah Muhafızı Operasyonu'nu başlattı. Pentagon'un Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre şu ana kadar 20'den fazla ülke bu girişime imza attı.

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Kaynak: edition.cnn.com