ABD istihbarat analizi Hamas'ın İsrail'e saldırısından bu yana etkisinin arttığı uyarısında bulunuyor

İsrail'in amansız hava harekatı Gazze'de binlerce sivili öldürürken, ABD ve Avrupa tarafından terörist grup olarak tanımlanan Hamas, kendisini kadın ve çocukları öldüren acımasız bir zalime karşı savaşan tek silahlı grup olarak göstermeyi başardı. Farklı değerlendirmelere aşina olan yetkililer, grubun Arap ve Müslüman dünyasının bazı bölgelerinde kendisini Filistin davasının savunucusu ve İsrail'e karşı etkili bir savaşçı olarak başarılı bir şekilde konumlandırdığını söylüyor.

Hamas'ın artan etkisi, Ekim ayında İsrail'e düzenlediği ve yaklaşık 1.200 erkek, kadın ve çocuğun ölümüne neden olan korkunç saldırının ardından geldi. ABD, Hamas'ı tamamen ortadan kaldırma kampanyası da dahil olmak üzere, saldırının ardından İsrail'in kendini savunma hakkını kararlılıkla savundu.

Hamas'ın bakış açısına göre 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlenen saldırı operasyonel açıdan çarpıcı bir başarıydı. Bu kaynaklara göre, o tarihten bu yana geçen aylar içinde Hamas -özellikle işgal altındaki Batı Şeria'da- İsrail'in elinde tuttuğu yüzlerce Filistinli mahkûm ve tutuklunun serbest bırakılması için yaptığı pazarlıklarla takdir topladı.

Bu arada, Hamas'ın propaganda videoları, 7 Ekim saldırısının korkunç ayrıntılarına ve o günün görgü tanıkları tarafından bildirilen İsrailli kadınlara yönelik cinsel şiddet tasvirlerine rağmen, grubu İslam'ın öğretilerini takip eden son derece ahlaklı savaşçılar olarak gösteriyor ve Gazze'deki sivillerin çektiği acıların yıkıcı görüntüleri Arap sosyal medyasında viral hale geldi.

7 Ekim'den önce üst düzey bir yönetim yetkilisi şöyle demişti: "Hamas çok popüler bir örgüt değildi. Bugün ise daha popüler."

Çatışmanın Hamas'ın Gazze dışındaki etkisini, yıllardır kötü yönetimin güvensizliği beslediği Gazze'nin içinden daha fazla arttırması mümkün.

Kasım ayının ilk haftasında yapılan bir anket, 7 Ekim saldırılarına verilen güçlü desteğin Batı Şeria'daki Filistinliler arasında Gazze'ye kıyasla çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu: %68'e karşılık %47. İsrail bombardımanı nedeniyle çok sayıda Gazzeli evlerinden olduğu için savaş zamanında anket yapmak zor olsa da, bu bulgu diğer kamuoyu yoklamaları tarafından da yankılandı.

Biden yönetimi yetkilileri, İsrail bombardımanında ölen sivillerin sayısının Hamas'ın Filistin topraklarındaki popülaritesini daha da arttırma riski taşıdığı konusunda kamuoyunu uyarmaya başlarken ve analistler bombardımanın sadece orada ve yurtdışında daha fazla terörizme ilham verebileceği konusunda uyarırken, çeşitli değerlendirmeler ABD hükümeti içinde dolaşıma girdi.

Savunma Bakanı Lloyd Austin bu ayın başlarında yaptığı açıklamada "Bu tür bir savaşta ağırlık merkezi sivil halktır" dedi. "Onları düşmanın kucağına iterseniz, taktiksel bir zaferi stratejik bir yenilgiyle değiştirmiş olursunuz."

Yetkililer, Hamas'a desteğin hem Filistin topraklarında hem de bölgenin diğer yerlerinde arttığını gösteren bazı temel göstergeleri yakından takip ediyor.

Filistin Politika ve Anket Araştırmaları Merkezi'nin yaptığı anketler İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Hamas'a desteğin Eylül ayında %12'den Aralık ayında %44'e yükseldiğini gösteriyor. Nüfusunun yarısından fazlasının Filistin kökenli olduğu Ürdün'de sokaklara dökülen protestocular Hamas'a destek sloganları attı.

Bölgede uzmanlaşmış eski bir istihbarat yetkilisi olan Jonathan Panikoff, özellikle İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Hamas'ın giderek daha fazla "İsrail işgaline karşı bir şeyler yapan tek grup olarak görüldüğünü" söyledi.

Bu arada ABD terörle mücadele yetkilileri de Hamas'ın başarısının dünyanın dört bir yanındaki terörist gruplara ilham kaynağı olabileceğinden derin endişe duyuyor. ABD'de FBI Direktörü Chris Wray geçtiğimiz haftalarda Kongre'ye verdiği demeçte Hamas'tan ilham alan yalnız kurt saldırganları tespit etmek ve etkisiz hale getirmek için "gece gündüz" çalıştıklarını söyledi.

Wray, "Döndüğüm her yerde yanıp sönen ışıklar görüyorum" dedi.

Wray'in Avrupa'daki kolluk kuvveti meslektaşları da gardlarını almış durumdalar. Avrupa'da terör saldırıları planladığından şüphelenilen dört Hamas üyesi, Avrupa'daki Yahudi kurumlarına saldırı planladıkları şüphesiyle geçen hafta Almanya ve Hollanda'da tutuklandı.

Bu çarpıcı değerlendirmeler, İsrail'in Hamas'ın "kökünü kazıyacağı" yönündeki ısrarının imkansız olmasa bile ne kadar zor olduğunun altını çiziyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller geçen hafta yaptığı açıklamada Hamas'ın askeri liderliğinin yenilebileceğini ancak "bir fikri savaş alanında yenemezsiniz" dedi.

CNN'e konuşan bazı ABD'li yetkililer, istihbarat camiasının Hamas'a yönelik halk desteği konusundaki geniş görüşleri hakkında konuşurken, "etkiyi" ölçmenin son derece zor olduğunu vurguladı. Üst düzey bir yönetim yetkilisi de yüksek profilli saldırıların ardından terör gruplarının popülaritesinin arttığına dair geçmişte yapılan değerlendirmelerin "geçici" olduğunu belirtti. İstihbarat camiası için önemli bir soru da bu itibar artışının ne kadar süreceği.

7 Ekim'den önce Hamas'ın 2007'den beri yönettiği Gazze'deki siyasi desteğinin tehlikede olduğuna dair işaretler vardı.

Dikkat çekicibir şekilde 6 Ekim'detamamlanan bir anket, Gazze'deki Filistinlilerin %67'sinin Hamas'a "hiç güvenmediğini" ya da "pek güvenmediğini" bildirdiğini ortaya koydu ki bazı analistler bunun Hamas'ın saldırı motivasyonunda bir etken olabileceğine inanıyor. Gazze'deki Filistinliler 2007'den bu yana Gazze'ye gıda girişini kısıtlayan İsrail ablukasından ziyade Hamas yönetimini suçluyor.

Panikoff, "Bence bu en az haber yapılan hikayelerden biri," dedi. "[Hamas'ın] Gazze'de yönetişim açısından zorlandığını gösteren bazı veriler vardı. Bu da denenmiş ve doğrulanmış bir dikkat dağıtma yöntemi."

ABD istihbarat analistleri için kilit soru, İsrail'in çatışmayı ele alış biçiminin hem Gazze ve Batı Şeria'da hem de daha geniş Arap ve Müslüman dünyasında kamuoyunu nasıl etkileyeceğidir.

Geçmişte yapılan bazı kamuoyu yoklamaları, İsrail'in Gazze'ye yönelik daha katı politikalar uyguladığı dönemlerde - geçmişteki şiddet dönemleri de dahil olmak üzere - Hamas'ın popülaritesinin arttığını gösteriyor.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın aksine İsrail'e savaşı durdurması için uygulanan baskıya işaret etti.

Blinken Çarşamba günü yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Benim için çarpıcı olan, hepimizin görmek istediği gibi birçok ülkenin bu çatışmanın sona ermesi çağrısında bulunduğunu duymamıza rağmen, neredeyse hiç kimsenin Hamas'tan sivillerin arkasına saklanmayı bırakmasını, silahlarını bırakmasını ve teslim olmasını talep ettiğini duymuyorum." "Hamas bunu yaparsa bu iş yarın biter. Hamas bunu yapsaydı bu iş bir ay önce, altı hafta önce bitmiş olurdu. Ve nasıl olur da saldırgandan hiçbir talepte bulunulmaz ve sadece kurbandan talepte bulunulur."

Hamas'ın siyasi ideolojisinin "yenilgiye uğratılamayacağının" kabul edildiğini ima eden Hamas'ın Filistinli siyasi muhalifleri bile Hamas'ın Gazze'nin çatışma sonrası yönetiminde bir miktar gücü elinde tutma olasılığını gündeme getiriyor.

Filistin Başbakanı Muhammed Ştayyeh, İsrail'in Hamas'ı tamamen yenilgiye uğratma hedefinin gerçekçi olmadığını ve bunun yerine Hamas'ın çatışma sonrası herhangi bir yönetim yapısında Filistin Kurtuluş Örgütü'nün küçük ortağı olarak yer alması gerektiğini söyledi. Hamas 2006 yılında Gazze ve Batı Şeria'daki yasama seçimlerini kazandı ve şu anda FKÖ'ye hakim olan El Fetih partisi ile bir hükümet koalisyonu kurmayı reddetti. Daha sonra Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele geçirdi.

ABD hükümeti içindeki bazı analistler, İsrail'in Hamas'a karşı savaşını sürdürmesinin - Gazze'de Hamas tarafından yönetilen Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre yaklaşık 20.000 kişinin ölümüne neden olan cezalandırıcı bir hava harekatı da dahil olmak üzere - Hamas'ı siyasi olarak meşrulaştırmak ve daha fazla terörizme ilham vermek gibi istenmeyen bir etkisi olacağından korkuyor.

Panikoff "İsrailliler bunu yaparlarsa lanetlenirler, yapmazlarsa lanetlenirler" dedi. "Uzun vadede daha fazla terörizm doğurabilir. Ancak bundan sonra hangi ülkenin hükümetinin boş boş oturmasını bekleyeceğini de bilmiyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com