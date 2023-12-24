ABD hükümeti Brittney Griner'ın Rusya'da haksız yere gözaltına alındığını açıkladı

SPEHA ofisi, hükümetin yurtdışında haksız yere gözaltında tutulan Amerikalıların serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik diplomatik çabalarını yönetir ve koordine eder ve ofislerine geçiş, Rus yasal işlemlerinin sonuçlanmasını beklemek zorunda olmadıkları için özgürlüğünü müzakere etme çabalarında daha fazla esneklik anlamına gelir.

Carstens ve ekibi geçtiğimiz hafta ABD vatandaşı ve deniz piyadesi Trevor Reed 'in Rusya'dan serbest bırakılmasında önemli bir rol oynadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Amerikalıları serbest bırakma çabalarımız söz konusu olduğunda, Rehine İşleri Özel Başkanlık Temsilcisi Büyükelçi Carstens, bir Amerikalıyı eve getirebilmemiz, o Amerikalıyı ailesine kavuşturabilmemiz anlamına geliyorsa her yere gider, herkesle konuşur" dedi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki Salı günü yaptığı açıklamada Griner'in haksız yere alıkonulduğu kararının "rehine müzakerecisi [Carstens] ve Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde" alındığını söyledi.

"Ancak tipik olarak ve bunun değişeceğine inanmıyorum, hepimizin istediği ve arzuladığı bir sonuca, yani onu ve haksız yere alıkonulan ya da tutuklanan tüm Amerikalıları eve getirmek için alan bırakmak amacıyla, genellikle bu konu hakkında kapsamlı bir şekilde konuşmayız" dedi.

Griner'ın menajeri Lindsay Kagawa Colas ise yaptığı açıklamada, "Brittney 75 gündür gözaltında ve bizim beklentimiz Beyaz Saray'ın onu eve getirmek için ne gerekiyorsa yapmasıdır" dedi.

Bir WNBA sözcüsü, ligin Salı günkü haberi "olumlu bir gelişme ve onu eve götürmek için bir sonraki adım" olarak gördüğünü söyledi.

Biden yönetiminin çalışmalarına ek olarak, rehinelerin ve tutukluların aileleri adına özel olarak avukatlık yapan ve Reed'in eve getir ilmesinde rol oynayan Richardson Merkezi de Griner ailesi adına onun serbest bırakılmasını sağlamaya çalışıyor.

"Vali Richardson ve Richardson Center'ın Brittney'in güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlamak üzere ailesi adına çalıştıklarını teyit edebilirim. Richardson Center Başkan Yardımcısı ve İcra Direktörü Mickey Bergman CNN'e yaptığı açıklamada, devam eden çabalar ve hassasiyetler nedeniyle şu anda konuşmaktan ziyade çalışmaya odaklanmış durumdayız" dedi.

İki kez Olimpiyat altın madalyası kazanan ve WNBA takımlarından Phoenix Mercury'nin yıldızı olan Griner, Şubat ayında Moskova havaalanında tutuklanmış ve Rus yetkililer tarafından önemli miktarda uyuşturucu madde kaçakçılığı yapmakla suçlanmıştı - bu suçun cezası 10 yıla kadar hapis.

WNBA offseason döneminde Rusya'nın güçlü takımlarından UMMC Ekaterinburg'da oynuyor.

Salı günü WNBA, yedi kez All-Star seçilen Griner'ı 2022 sezonu boyunca 12 sahanın kenarlarında isminin baş harfleri ve forma numarasıyla (42) onurlandıracağını açıkladı. Ligden yapılan açıklamada Griner'a WNBA'deki maaşının tamamının da ödeneceği belirtildi.

WNBA Komiseri Cathy Engelbert yaptığı açıklamada, "2022 sezonuna başlarken Brittney'i basketbol oyunu ve toplum içinde yaptıklarımızın ön saflarında tutuyoruz" dedi.

"Brittney'i eve getirmek için çalışmaya devam ediyoruz ve bu olağanüstü zorlu dönemde toplumun BG ve ailesine gösterdiği destek için minnettarız."

WNBA sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada, ligin ABD hükümeti ile sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi.

Griner geçen sezon En Değerli Oyuncu Ödülü oylamasını ikinci sırada tamamlamıştı. 1.90'lık pivot Mercury'yi WNBA Finallerine taşıdı ve Phoenix burada Chicago Sky'a dört maçta kaybetti.

WNBA sezonu Cuma günü başlıyor ve Phoenix sezona evinde Las Vegas Aces'e karşı başlıyor.

Rus yetkililer CNN'in Dışişleri Bakanlığı'nın Griner davasına ilişkin yeni sınıflandırması hakkındaki yorum talebine hemen yanıt vermedi.

CNN'den Brian Todd ve Donald Judd bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com