ABD havalimanları 'şimdiye kadarki en yoğun' Şükran Günü sezonuna hazırlanıyor

Ulaştırma Güvenlik İdaresi Pazartesi günü yaptığı açıklamada tatil dönemi boyunca toplam 30 milyon yolcu beklentisine yaklaştığını belirtti.

Kurum, tatil döneminde 24.7 milyon kişiyi taradığını - Pazar günü 2.9 milyonluk tek günlük rekor dahil - ve daha iki gün olduğunu söyledi.

CNN'e verdiği demeçte Pazartesi günü 2.67 milyon yolcuyu taramayı beklediğini söyledi - 30 milyon kilometre taşına ulaşmak için kalan sayının yarısından fazlası - ki bu da "her zamankinden daha yoğun" bir tatil seyahat sezonuna işaret edeceğini tahmin ediyor.

TSA artık Şükran Günü'nden önceki Cuma günü başlayan ve sonraki Salı günü sona eren 12 günlük dönemi yoğun dönem olarak sayıyor.

TSA Yöneticisi David Pekoske CNN'e yaptığı açıklamada, pandemi sonrası değişen seyahat alışkanlıkları nedeniyle yolcuların daha erken yola çıktıklarını ve daha uzun süre kaldıklarını, bu nedenle Salı gününün hala nispeten yoğun bir gün olabileceğini söyledi.

Şükran Günü'nden önceki Çarşamba günü ise, ABD havalimanlarında 2.7'den fazla kişinin taranmasıyla yine yoğun bir seyahat günü olsa da, tatil amaçlı seyahat edenlerin ziyaretlerini daha fazla güne yayması nedeniyle şimdiye kadarki en yoğun 10 seyahat günü arasında yer almayacaktır.

Ajansın rakamlarına göre en yoğun beş günün dördü bu yıl gerçekleşti; Pazar günü ve yaz seyahatlerinin en yoğun olduğu üç gün de buna dahil. Bir önceki yıla ait olup hala ilk beşte yer alan tek seyahat günü 2019'da Şükran Günü'nden sonraki Pazar günü oldu.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com