ABD Hava Kuvvetleri, Çin'e karşı koymak için atom bombalarının atıldığı Pasifik havaalanını geri alacak

Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kenneth Wilsbach, Nikkei Asia 'ya verdiği ve bu hafta yayınlanan röportajında Tinian adasındaki Kuzey Havaalanı'nın, ABD Ordusu Hava Kuvvetleri'ne bağlı son birliklerin 1946'da burayı terk etmesinden bu yana üssün üzerinde büyüyen ormandan geri kazanılması çalışmaları tamamlandığında "kapsamlı" bir tesis haline geleceğini söyledi.

Wilsbach, "Önümüzdeki birkaç ay içinde dikkat ederseniz, özellikle Kuzey Tinian'da önemli bir ilerleme göreceksiniz" dedi. Hava Kuvvetleri ayrıca adanın merkezindeki Tinian Uluslararası Havaalanı'na da tesisler ekliyor.

Pasifik Hava Kuvvetleri Wilsbach'ın yorumlarını CNN'e doğruladı ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığını söyledi.

Tinian, Pasifik'te Hawaii'nin yaklaşık 6,000 kilometre (3,700 mil) batısında yer alan bir ABD toprağı olan Kuzey Mariana Adaları Topluluğu'nun bir parçasıdır. 39 kilometrekarelik adada sadece yaklaşık 3,000 kişi yaşıyor.

Nikkei'nin haberine göre Wilsbach havaalanının ne zaman faaliyete geçeceği konusunda bir zaman çizelgesi vermedi.

İkinci Dünya Savaşı'nda çok önemli

Tinian, yakınındaki Saipan ve Guam adalarıyla birlikte ABD hava operasyonları açısından zengin bir geçmişe sahiptir.

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Japon işgalcilerden ele geçirildikten sonra her üç ada da Japon anavatanına yıkım yağdıran B-29 Superfortress bombardıman uçaklarının filolarına ev sahipliği yapmıştır.

Tarihin en ölümcülbombardımanı olan ve 10 Mart 1945'te Tokyo'yu bombalayarak 100.000 kişinin ölümüne ve bir milyon kişinin yaralanmasına neden olan saldırı, üç adadan kalkan B-29 uçakları tarafından gerçekleştirilmiştir.

1945'te Japonya'nın acımasızca bombalanması sırasında Tinian'daki North Field, 8.000 metrelik dört pisti ve 40.000 personeliyle dünyanın en büyük ve en işlek havaalanı haline geldi.

North Field tarihteki yerini 6 Ağustos 1945'te, sabahın erken karanlığında, Enola Gay adlı B-29 bombardıman uçağının, o sabah Hiroşima 'ya atılacak ve ilk patlamasında 70.000 kişinin ölümüne yol açarak dünyayı nükleer çağa sokacak olan atom bombasını taşıyarak Able Pistinden aşağı yuvarlanmasıyla aldı.

Üç gün sonra, Bockscar adlı bir başka B-29, Nagazaki'ye atom bombası atmak üzere Tinian'dan havalanacak ve ilk patlamayla 46.000 kişinin ölümüne neden olacaktı.

Tarihi bir geçmiş, çağdaş kullanımlar

Hava Kuvvetleri'nin 2024 Mali Yılı bütçe talebi, Tinian adasındaki inşaat projeleri için 78 milyon dolar arandığını gösteriyor.

Islah projesi, ABD ordusunun Çevik Muharebe İstihdamı (ACE) stratejisinin bir parçasıdır ve bir Hava Kuvvetleri doktrin belgesinde "operasyonları merkezi fiziksel altyapılardan, düşman planlamasını zorlaştırabilecek ve müşterek kuvvet komutanlarına daha fazla seçenek sunabilecek daha küçük, dağınık konumlardan oluşan bir ağa kaydırır" denmektedir.

ABD'nin Pasifik'teki hava gücünün büyük bir kısmı Guam'daki Andersen Hava Kuvvetleri Üssü ya da Japonya'nın Okinawa adasındaki Kadena Hava Üssü gibi birkaç büyük hava üssünde yoğunlaşmış durumda.

Bu üslere yapılacak bir saldırı, çok fazla ABD hava gücünün buralarda yoğunlaşması halinde ABD ordusunun bir düşmana karşılık verme kabiliyetini sekteye uğratabilir.

Pentagon'un "hızlanan tehdit" olarak tanımladığı Çin'in füze gücü arttıkça, Hava Kuvvetleri de filosunu dağıtarak hedef alınmasını zorlaştıracak yerler arıyor.

Hava Kuvvetleri Hava Üniversitesi'nin 2022 tarihli bir makalesine göre, "ACE, kuvvetleri merkez ve kollu üs konfigürasyonları kullanarak tiyatro boyunca dağıtarak (Çin) tehditlerini azaltmaya yardımcı oluyor, servise öngörülemezlik sunuyor ve Halk Kurtuluş Ordusu'nun ABD Hava Kuvvetleri hava gücü etkilerini azaltmak için daha fazla füze harcamasını gerektiriyor."

Nikkei'ye konuşan Wilsbach, "Bir hedefleme sorunu yaratırsınız ve gerçekten de bazı isabetler alabilirsiniz, ancak yine de kuvvetlerinizin üstünlüğü hala etki yaratmaya devam eder" dedi.

Hava Kuvvetleri, Mart ayındaki Agile Reaper tatbikatı sırasında F-22 hayalet savaş uçaklarını uluslararası havaalanından kullanmak da dahil olmak üzere ACE konseptini Tinian'da zaten uyguluyordu.

Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, havaalanının ABD savaş uçaklarına sadece kendi taşıdıkları ya da C-17 uçaklarıyla taşınabilen malzemelere bağımlı olabilecekleri bir ortam sağladığı ve aynı zamanda "çatışmalı, bozulmuş ve operasyonel olarak sınırlı bir ortamda çalışmaya hazır ve yetenekli" olduklarını gösterdiği belirtildi.

F-22'ler Agile Reaper sırasında Tinian'ın 200 kilometre (125 mil) güneyindeki Guam'dan da operasyon gerçekleştirdi.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com