ABD, Hamas'ın Gazze'deki hastaneyi komuta merkezi olarak kullandığı değerlendirmesini iki katına çıkardı

Yetkili Salı günü yaptığı açıklamada "ABD İstihbarat Topluluğu bu konudaki yargısına güvenmektedir ve Hamas ve [Filistin İslami Cemaati'nin] hastane kompleksini İsrail'e karşı yürüttüğü kampanyayla ilgili çeşitli amaçlar için kullandığına dair bilgileri bağımsız olarak doğrulamıştır" dedi.

Ancak ABD istihbarat topluluğu, El Şifa Hastanesi'nin İsrail'in iddia ettiği gibi Hamas operasyonlarının ne ölçüde "atan kalbi" olduğuna dair soruların gündeme gelmesinin ardından değerlendirmesini destekleyecek yeni bir kanıt yayınlamadı.

Aralık ayı sonunda Washington Post gazetesi İsrail'in bazı iddialarına şüpheyle yaklaşan kapsamlı bir araştırma yayınladı.

İsrail, doktorların durumu "felaket" olarak nitelendirdiği zor durumdaki hastaneye yönelik Kasım ayındaki kuşatma ve saldırısı nedeniyle yaygın eleştirilere maruz kalmıştı.

Yeni istihbarat, İsrail'in Kasım ayında El-Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskından önceki gün ve haftalarda Biden yönetimi ve İsrail tarafından dile getirilen, Hamas'ın hastane kompleksinin altındaki tünellerde bir komuta ve kontrol düğümüne sahip olduğuna dair istihbarat iddialarını yineledi.

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby de hastanenin silah depolamak ve rehineleri tutmak için kullanıldığını söylemişti.

ABD istihbaratının buna inanmaya devam ettiğini belirten üst düzey yetkili, bölgede "en azından birkaç rehine" bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Yetkili, "15 Kasım [İsrail Savunma Güçleri] operasyonundan sonra elde ettiğimiz bilgilere göre, hastanede bulunan Hamas üyeleri, IDF El Şifa kompleksine yaklaşırken günler öncesinden büyük ölçüde tahliye edilmişti ve Hamas, IDF'nin operasyonundan önce kompleksteki belgeleri ve elektronik cihazları imha etmişti" dedi.

İsrail bölgeyi kontrol altına aldıktan sonra ordu, sözcülerinin hastanenin içinde bulunduğu iddia edilen silahları ve hastanenin altındaki bir tünel sistemini gösteren bir dizi video yayınladı.

Kasım ayında Hamas, İsrail'in hastanenin güvenlik kameralarından rehinelerin içeri alındığını gösteren bir video yayınlamasının ardından, rehineleri farklı yerlerde alıkoymadan önce sağlık durumlarını "titizlikle izledikleri" için hastaneyi rehineleri getirmek için kullandıklarını kabul etti. Ancak Hamas hastaneyi bir komuta merkezi olarak kullandığını reddetti.

CNN, Kasım ayında ortaya çıkan tünel kuyusunu görmek için IDF ile birlikte Şifa hastane kompleksine gitti. IDF daha sonra şafttan uzanan ve hastane kompleksinin altından devam eden bir tüneli gösteren bir video yayınladı.

IDF tarafından 22 Kasım'da yayınlanan bir videoda, IDF sözcüsü Daniel Hagari tünellere girdi ve Hagari'nin hastanenin altında olduğunu ve güç sistemine bağlı olduğunu söylediği fayans kaplı bir oda ile bir banyoyu gösterdi.

Ancak bu, Hamas'ın hastaneyi operasyonları için birincil komuta ve kontrol düğümü olarak kullandığını kanıtlamaktan çok uzaktı ki bu iddia hem İsrail hem de ABD tarafından IDF hastaneye ulaşmadan önce defalarca dile getirilmişti. İsrail, doğrudan hastane binalarından yeraltına uzanan bir Hamas komuta merkezinin 3 boyutlu grafik gösterimini yayınlayacak kadar ileri gitti. Ne İsrail ne de ABD iddialarla tam olarak örtüşen kanıtlar yayınlamadı.

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Kaynak: edition.cnn.com