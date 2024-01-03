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ABD Grand Prix: 'Mükemmel' Lewis Hamilton Teksas galibiyetiyle F1 şampiyonluğu umutlarını canlandırdı

Lewis Hamilton ABD Grand Prix'sini kazandı

F1 şampiyonluk umutlarını canlandırıyor

Nico Rosberg ikinci bitirdi

Rosberg sıralamada 26 puan farkla lider

İki kez şampiyon olan pilot, şampiyona lideri ve Mercedes'ten takım arkadaşı Nico Rosberg'i Austin, Teksas'taki Circuit of Americas'ta ikinci sıraya düşürdü.

Bu sonuç, 2016 sezonunun bitimine üç tur kala ikili arasındaki farkı 26 puana indirdi.

Zorlu ve sorunsuz bir sürüşün ardından takımından "Mükemmel yarış Lewis," mesajı geldi.

Red Bull pilotu Daniel Ricciardo'nun Rosberg'i geçerek ikinci sıraya yükseldiği yarışta ön sıradan liderliğe yükselen Hamilton için bu kesinlikle bir 'kazanılması gereken' yarıştı.

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Alman Rosberg, Ricciardo'nun genç takım arkadaşı Max Verstappen'in teknik bir sorun nedeniyle pistte durmak zorunda kalmasının ardından ironik bir şekilde devreye sokulan Sanal Güvenlik Aracı periyodu sırasında Ricciardo'yu geçmeyi başardı.

Rosberg "İkincilik iyi, hasar sınırlamasıydı," diye itiraf etti.

Avustralyalı Ricciardo yarışı üçüncü bitirirken, Kimi Raikkonen'i emekliye ayıran Ferrari'de Sebastian Vettel dördüncü oldu.

İki kez şampiyon olan Fernando Alonso McLaren adına beşinci olurken, Carlos Sainz Toro Rosso adına altıncı oldu.

Hamilton'ın Temmuz sonundaki Almanya GP'sinden bu yana kazandığı ilk zafer olan mücadelesi, motor sorunları ve ilk dünya şampiyonluğunu arayan Rosberg'in istikrarlı performansı nedeniyle tehlikeye girdi.

Kasım sonunda Abu Dhabi'deki finalle sona erecek olan kalan yarışlarda zafer elde etse bile, Rosberg üç yarışta da ikincilikle zirveye çıkabileceği için Hamilton'ın kaderi kendi elinde değil.

"Yapabileceğim tek şey elimden gelenin en iyisini yapmak, Nico fevkalade iyi sürüyor, bu yüzden mücadele devam edecek, bunun için uğraşacağım" dedi.

Bu onun sezonun yedinci, son ikisi Mercedes'le olmak üzere üç dünya şampiyonluğu kazandığı parlak kariyerinin ise 50. galibiyeti oldu.

Teksas, geçen sezon burada şampiyonluğa ulaşan ve pistte dördüncü kez kazanan Britanyalı için de mutlu bir av alanı olmaya devam ediyor.

Onun popülaritesi Amerika Birleşik Devletleri'nde F1'e olan ilginin artmasına yardımcı oldu. 56 turluk yarışı izleyen büyük kalabalığın arasında kayakçı Lindsey Vonn ve tenis süperstarı Venus Williams gibi spor ünlüleri yer alırken, Taylor Swift de yarış öncesi eğlenceyi sağladı.

F1 sirki şimdi önümüzdeki hafta sonu yapılacak yarış için Meksika'ya taşınıyor ve şampiyonluk yarışı hala çok canlı.

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Kaynak: edition.cnn.com