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ABD GP: 'F1 Amerikan pazarı için mükemmel bir spor'

Circuit of Americas 23 Ekim'de ABD GP'sine ev sahipliği yapıyor

Lewis Hamilton rakibi Nico Rosberg ile arasındaki 33 puanlık farkı kapatmak istiyor

ABD Grand Prix'sine 23 Ekim'de ev sahipliği yapacak olan Circuit of the Americas'ın başkanı Bobby Epstein cevabı bildiğini düşünüyor.

"Lewis Hamilton'a vatandaşlık teklif edebiliriz!" Epstein CNN'in The Circuit programına küstahça bir öneride bulunuyor.

İngiliz pilot, dünya şampiyonluğunu korumak için umutsuzca yarıştığı için - Colorado'da bir evi olmasına rağmen - muhtemelen ABD'ye kalıcı olarak taşınmayı düşünemeyecek kadar meşgul.

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Hamilton Austin, Teksas'taki yarışa Mercedes'ten takım arkadaşı Nico Rosberg'in 33 puan gerisinde geliyor ve sezonun kalan dört yarışında sadece 100 puan kazanabilecek.

Epstein, Teksas'ın popüler pistinde yapılacak beşinci ABD Grand Prix'si öncesinde, "Bu yıl yarışın bu kadar sıkı olması önemli," diyor.

"Bu yıl sadece birisinin galip geldiğini görmek için değil, [şampiyonluk yarışının] sonucunu bilmediğinizde rekabeti görmek için gelen insanlar var."

'Son yılların en iyi yarışı'

Hamilton geçen yıl Patricia Kasırgası'nın sıralama turlarını Pazar gününe kadar iptal etmesine ve yarışın ıslak bir pistte başlamasına rağmen ABD'de kazandığı zaferle üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etti.

"Yıllardır yaptığımız en iyi yarıştı ve sezonun en yüksek izlenme oranına sahipti," diye hatırlıyor Epstein kaosa rağmen.

"Ancak alana gelenler için neler yapabileceğimiz konusunda çok şey öğrendik. Bir hafta içinde 25 inç yağmur yağdı ve bunu planlamak çok zor."

Epstein hava durumunu kontrol edemeyebilir ama NASCAR'ın geleneksel olarak en popüler motor sporu olduğu ABD'de F1'in erişimini nasıl artırabileceği konusunda bazı fikirleri var.

Yarış haftasonu için pop yıldızları Taylor Swift ve Usher ile anlaşan Epstein, "Şu anda F1'in pazarlamasının çoğu yerel organizatörlere bırakılmış durumda ve bence yıl boyunca profilini yükseltebilirsek sunabileceğimiz çok daha fazla şey var" dedi.

'Mükemmel spor'

"Amerikan pazarı için mükemmel bir spor çünkü sınırlı bir süre. İki saatlik bir yarışınız var ve bunu o günkü programınıza dahil edebiliyorsunuz. Çoğu Amerikan sporu üç ya da dört saat sürebilir ya da ne kadar süreceğini bilemezsiniz.

"Ancak F1'in büyümesi için bir Amerikan şampiyonuna ihtiyacınız var... Gelecek vaat eden bazı pilotlarımız var ama bu birkaç yıl sürecek. Bu biraz zaman alacak."

Kaliforniyalı Alexander Rossi, ABD Grand Prix'sinde yarışan son yerli yarışçıydı ve 2015'te Marussia adına 12. olmuştu.

F1'deki koltuğunu kaybettikten sonra, 25 yaşındaki yarışçı 2016 yılında Andretti Autosport adına Indianapolis 500'ü kazanan şok çaylak olarak manşetlere çıktı. Rossi yarış hafta sonu boyunca Austin'de ünlü bir yarış efsanesi olarak boy gösterecek!

ABD ve onlar

Rossi şimdilik oval pist yarışlarına odaklanmış durumda, ancak ABD Grand Prix'sinde ev sahibi taraftarlar en azından 30 yıl sonra ilk kez Haas F1 renkleriyle destekleyecekleri bir Amerikan takımına sahip olacaklar.

Epstein "Haas F1'in profilini yükseltiyor" dedi. "NASCAR'da ve diğer yarışlarda başarılı oldular.

"Onları takip eden hayran kitlesi bu adamın [sahibi Gene Haas] neden NASCAR'dan farklı, daha yüksek bir yarış seviyesine geçtiğini çok merak ediyor."

2009'da üç kez Sprint Cup şampiyonu olan Tony Stewart ile güçlerini birleştirerek başarılı Stewart-Haas Racing NASCAR takımını kuran girişimci Haas, F1'deki ilk yarış yılında sağlam bir başlangıç yaptı.

Ferrari'den aldığı beygir gücü ve teknolojiyle Haas F1, Fransız pilot Romain Grosjean sayesinde ilk GP'sinde puan kazandı ve Japonya'daki son yarışta her iki araç da ilk kez sıralamalarda ilk 10'a girdi.

Gelecek vaat eden bir Amerikan takımının kendi topraklarına gelmesi, F1'in ABD'deki geleceğinin güvence altına alınmasına da yardımcı olabilir.

Brezilya, Kanada ve Almanya'daki klasik yarışların 2017 F1 takviminde henüz onaylanmadığı düşünüldüğünde bu biraz rahatlatıcı olabilir.

Epstein, F1'in Teksas'ta kalması için olası yeni bir sözleşme hakkında "Bir 10 yıl daha görmek isterim" dedi. "Bence bu gerçekleşecek."

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Kaynak: edition.cnn.com