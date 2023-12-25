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ABD GP: 'F1 Amerikan pazarı için mükemmel bir spor'

Daha fazla Amerikalının Formula 1'i izlemesini nasıl sağlarsınız? Circuit of the Americas'ın başkanı Bobby Epstein cevabın kendisinde olduğunu düşünüyor.

 and  Hanna Hofmann
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Öne çıkan hikayeler

ABD GP: 'F1 Amerikan pazarı için mükemmel bir spor'

Circuit of Americas 23 Ekim'de ABD GP'sine ev sahipliği yapıyor

Lewis Hamilton rakibi Nico Rosberg ile arasındaki 33 puanlık farkı kapatmak istiyor

ABD Grand Prix'sine 23 Ekim'de ev sahipliği yapacak olan Circuit of the Americas'ın başkanı Bobby Epstein cevabı bildiğini düşünüyor.

"Lewis Hamilton'a vatandaşlık teklif edebiliriz!" Epstein CNN'in The Circuit programına küstahça bir öneride bulunuyor.

İngiliz pilot, dünya şampiyonluğunu korumak için umutsuzca yarıştığı için - Colorado'da bir evi olmasına rağmen - muhtemelen ABD'ye kalıcı olarak taşınmayı düşünemeyecek kadar meşgul.

Britanyalı pilotun üçüncü Formula 1 dünya şampiyonluğuna ulaştığı Ekim ayındaki Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinin ardından gülümseyen Lewis Hamilton ve üzgün Nico Rosberg. Mercedes pilotu Alman takım arkadaşıyla çalışma ilişkilerinin iyi olduğu konusunda ısrar ediyor.
Hamilton üçüncü Dünya Şampiyonluğunu - iki yıl içinde ikinci kez - üç yarış kala kazandı. Austin, Teksas yakınlarındaki Circuit of the Americas'ta elde edilen galibiyet Hamilton'ın 2015 sezonundaki 10. galibiyeti oldu.
Hamilton yarıştan sonra
2014 şampiyonu, Mart ayında Melbourne'de düzenlenen sezon açılışı Avustralya Grand Prix'sinde elde ettiği başarıyla dünya şampiyonluğu savunmasına galibiyetle başladı. Hamilton ve Mercedes'ten takım arkadaşı Nico Rosberg, Albert Park sokak pistindeki yarışı Britanyalı pilotun kontrol etmesi ve Alman pilotu geride bırakmasıyla domine etti.
Malezya Grand Prix'sini Rosberg'in ardından ikinci sırada tamamlayan Hamilton, Nisan ayında Şangay'da düzenlenen Çin Grand Prix'sinde elde ettiği zaferin ardından dünya sıralamasında Rosberg'in önüne geçti. İkinci Rosberg yavaş sürerek yarışı mahvettiğini iddia etse de, 30 yaşındaki pilot 35. Grand Prix zaferini polden bayrağa kazanarak elde etti.
Bir hafta sonra Hamilton, Bahreyn Grand Prix'sinde çizgiyi ilk sırada geçerek açılıştaki dört yarışta hat-trick yaptı. Son turda frenleri patlamasına rağmen birinciliğini korumayı başaran Hamilton, yarışı ikinci sırada bitiren Ferrari pilotu Kimi Raikkonen'i geride bıraktı. Hamilton
İspanya ve Monaco yarışlarını ikinci ve üçüncü sırada bitiren Rosberg, Hamilton'ın şampiyonadaki avantajını 10 puana indirdi ancak Haziran ayında Montreal'de yapılan Kanada Grand Prix'sinde tekrar kazanmaya başladı. Hamilton zafer kutlamalarında
Temmuz ayında Hamilton için Silverstone'daki Britanya Grand Prix'sinde bir ev zaferi vardı. İki hafta önce Avusturya'da ikinci olan Mercedes pilotu, üçüncü Britanya Grand Prix'sini kazanmak için start çizgisinde liderliği kaybettikten sonra Williams ikilisi Felipe Massa ve Valtteri Bottas'ı geride bıraktı. Hamilton yarıştan sonra
Hamilton tüm sezon boyunca ilk kez Macaristan Grand Prix'sinde podyuma çıkamadı ancak Ağustos ayında Spa'da düzenlenen Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonunu 2015'in altıncı birinciliğine dönüştürdü. Yarış boyunca kontrolü elinde tuttu ve yarışı ikinci sıradaki Rosberg'in önünde bitirerek şampiyonadaki liderliğini 28 puana çıkardı.
Eylül ayında Monza'da düzenlenen İtalya Grand Prix'sinde Hamilton Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in 25 saniyeden fazla önünde yarışı tamamlayarak zirveye yerleşti ve kalan yedi turda şampiyonluk avantajını 53 puana çıkardı. Mercedes'in lastiklerin izin verilen minimum basıncın altında olduğu gerekçesiyle soruşturulmasının ardından yapılan açıklamada,
Eylül ayı Hamilton için zaferlerle başlayıp zaferlerle biterken, Singapur'da emekli olmak zorunda kalmasının yarattığı hayal kırıklığını Japonya Grand Prix'sindeki başarısıyla telafi etti. Pol pozisyonundaki Rosberg'in önünde liderliği erken ele geçiren Hamilton, sezonun sekizinci galibiyetini alarak beş tur kala 48 puan farkla şampiyonanın zirvesine yerleşti.
Mercedes, Hamilton'ın Ekim ayında Soçi'de düzenlenen Rusya Grand Prix'sinde elde ettiği zaferin ardından Markalar Dünya Şampiyonluğunu kazandı. 30 yaşındaki pilot, pole pozisyonundan başlayan Rosberg'in gaz kelebeği sorunu nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kalmasının ardından büyük bir avantaj elde etti. Sezonun dokuzuncu galibiyetini alan Hamilton, iki hafta sonraki Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etme şansını yakaladı.
Hamilton, Circuit of the Americas'ta sezonun 10'uncu, toplamda ise 43'üncü zaferini kazanarak üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etti. Hamilton 56 turun 49'unda Rosberg'i geçerek şampiyonanın zirvesinde 76 puanlık tartışılmaz bir liderlik elde etti.
Hamilton yarıştan sonra podyumda şarkıcı Sir Elton John ile bir röportaj yaptı.
Hamilton tarihteki sadece 10. pilot ve 1973'te Sir Jackie Stewart'tan bu yana üç kez dünya şampiyonu olan ilk Britanyalı. Büyük Britanya'nın 15 dünya şampiyonu arasında arka arkaya şampiyon olan ilk pilot olan Hamilton, Stewart, Jack Brabham, Niki Lauda, Nelson Piquet ve Ayrton Senna'ya üç şampiyonlukla katılırken, sadece Michael Schumacher (yedi), Juan Manuel Fangio (beş), Alain Prost ve Vettel (her ikisi de dört) daha fazla başarı elde etti.
10'un gücü -- Lewis Hamilton 2015 F1 dünya şampiyonluğunu nasıl kazandı?

Hamilton Austin, Teksas'taki yarışa Mercedes'ten takım arkadaşı Nico Rosberg'in 33 puan gerisinde geliyor ve sezonun kalan dört yarışında sadece 100 puan kazanabilecek.

Epstein, Teksas'ın popüler pistinde yapılacak beşinci ABD Grand Prix'si öncesinde, "Bu yıl yarışın bu kadar sıkı olması önemli," diyor.

"Bu yıl sadece birisinin galip geldiğini görmek için değil, [şampiyonluk yarışının] sonucunu bilmediğinizde rekabeti görmek için gelen insanlar var."

'Son yılların en iyi yarışı'

Hamilton geçen yıl Patricia Kasırgası'nın sıralama turlarını Pazar gününe kadar iptal etmesine ve yarışın ıslak bir pistte başlamasına rağmen ABD'de kazandığı zaferle üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etti.

"Yıllardır yaptığımız en iyi yarıştı ve sezonun en yüksek izlenme oranına sahipti," diye hatırlıyor Epstein kaosa rağmen.

"Ancak alana gelenler için neler yapabileceğimiz konusunda çok şey öğrendik. Bir hafta içinde 25 inç yağmur yağdı ve bunu planlamak çok zor."

Teksaslı işadamı Bobby Epstein Austin'de F1 için uzun bir gelecek görüyor

Epstein hava durumunu kontrol edemeyebilir ama NASCAR'ın geleneksel olarak en popüler motor sporu olduğu ABD'de F1'in erişimini nasıl artırabileceği konusunda bazı fikirleri var.

Yarış haftasonu için pop yıldızları Taylor Swift ve Usher ile anlaşan Epstein, "Şu anda F1'in pazarlamasının çoğu yerel organizatörlere bırakılmış durumda ve bence yıl boyunca profilini yükseltebilirsek sunabileceğimiz çok daha fazla şey var" dedi.

'Mükemmel spor'

"Amerikan pazarı için mükemmel bir spor çünkü sınırlı bir süre. İki saatlik bir yarışınız var ve bunu o günkü programınıza dahil edebiliyorsunuz. Çoğu Amerikan sporu üç ya da dört saat sürebilir ya da ne kadar süreceğini bilemezsiniz.

"Ancak F1'in büyümesi için bir Amerikan şampiyonuna ihtiyacınız var... Gelecek vaat eden bazı pilotlarımız var ama bu birkaç yıl sürecek. Bu biraz zaman alacak."

Kaliforniyalı Alexander Rossi, ABD Grand Prix'sinde yarışan son yerli yarışçıydı ve 2015'te Marussia adına 12. olmuştu.

F1'deki koltuğunu kaybettikten sonra, 25 yaşındaki yarışçı 2016 yılında Andretti Autosport adına Indianapolis 500'ü kazanan şok çaylak olarak manşetlere çıktı. Rossi yarış hafta sonu boyunca Austin'de ünlü bir yarış efsanesi olarak boy gösterecek!

ABD ve onlar

Rossi şimdilik oval pist yarışlarına odaklanmış durumda, ancak ABD Grand Prix'sinde ev sahibi taraftarlar en azından 30 yıl sonra ilk kez Haas F1 renkleriyle destekleyecekleri bir Amerikan takımına sahip olacaklar.

Epstein "Haas F1'in profilini yükseltiyor" dedi. "NASCAR'da ve diğer yarışlarda başarılı oldular.

"Onları takip eden hayran kitlesi bu adamın [sahibi Gene Haas] neden NASCAR'dan farklı, daha yüksek bir yarış seviyesine geçtiğini çok merak ediyor."

2009'da üç kez Sprint Cup şampiyonu olan Tony Stewart ile güçlerini birleştirerek başarılı Stewart-Haas Racing NASCAR takımını kuran girişimci Haas, F1'deki ilk yarış yılında sağlam bir başlangıç yaptı.

Ferrari'den aldığı beygir gücü ve teknolojiyle Haas F1, Fransız pilot Romain Grosjean sayesinde ilk GP'sinde puan kazandı ve Japonya'daki son yarışta her iki araç da ilk kez sıralamalarda ilk 10'a girdi.

Gelecek vaat eden bir Amerikan takımının kendi topraklarına gelmesi, F1'in ABD'deki geleceğinin güvence altına alınmasına da yardımcı olabilir.

Brezilya, Kanada ve Almanya'daki klasik yarışların 2017 F1 takviminde henüz onaylanmadığı düşünüldüğünde bu biraz rahatlatıcı olabilir.

Epstein, F1'in Teksas'ta kalması için olası yeni bir sözleşme hakkında "Bir 10 yıl daha görmek isterim" dedi. "Bence bu gerçekleşecek."

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Kaynak: edition.cnn.com

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