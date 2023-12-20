ABD genelinde birçok kişi için beyaz değil, ılıman bir Noel olacak

Bu olağandışı sıcaklık, yıkıcı kış fırtınaları olasılığını azaltacağı için hafta boyunca tatil gezginleri için mükemmel bir hediye olabilir. Ancak bazı son dakika yolcuları bu hafta sonu o kadar şanslı olmayabilir.

AAA'nın yılsonu tatil tahminlerine göre, Cumartesi günü başlayacak 10 günlük tatil seyahati dönemi, ABD havaalanlarında şimdiye kadarki en yoğun dönem olacak. Toplamda 115 milyon Amerikalının bu tatil sezonunda evlerinden en az 50 mil uzağa seyahat etmesi bekleniyor. İşte birçoğunu nelerin beklediği.

Doğu'da her şey yolunda ama Batı'da seyahat sıkıntısı var

Cuma gününe kadar ABD'nin doğu yarısında seyahat edenler için koşullar kuru ve büyük ölçüde sakin olacak. Cuma gününden Cumartesi gününe kadar güney ovalarından Orta Batı'ya doğru bir miktar yağmur yağacak, ancak şiddetli ve sele neden olabilecek yağışlar beklenmiyor.

Bu hafta en az iki fırtınanın sorunlara neden olabileceği Batı'da yıkıcı seyahat havası için daha büyük bir şans var. İlk fırtına Çarşamba'dan Cuma'ya kadar Kaliforniya'ya yağışlı hava getirecek. Eyaletin büyük bir bölümünde düşük rakımlı yağmur mümkünken Sierra Nevada'ya birkaç inç kar yağacak.

Güney Kaliforniya'nın bazı kesimlerinde, özellikle de kıyı bölgelerinde, Cuma gününe kadar her gün tekrarlanan sürekli yağışlar ve birkaç gök gürültülü fırtına nedeniyle sel tehdidi ortaya çıkacaktır. Fırtınalı hava Cuma gününün ilerleyen saatlerinde Güneybatı'ya doğru ilerleyecek ve Cumartesi gününe kadar bölgeyi etkileyecek.

İkinci bir yıkıcı fırtına Cuma günü Kuzeybatı Pasifik'e alçak rakımlı yağmur ve yüksek rakımlı kar getirecek ve Cumartesi günü Rockies'e doğru ilerleyecek. Bu iki yıkıcı fırtına Cumartesi günü geç saatlerde Rockies'de birleşerek daha büyük bir fırtına oluşturacak ve Pazar gününe kadar Montana'dan Arizona ve New Mexico'ya kadar kar yayacak.

Noel Arifesi fırtınasının etki alanını genişletmesiyle Pazar günü güney ovalar ve Aşağı Mississippi Vadisi'nden Ortabatı'ya kadar geniş bir yağmur alanı oluşacak. Sürekli yağışla birlikte, ABD'nin orta kesimlerinde esintili koşullar oluşabilir.

Kar yağışı Denver ve Salt Lake City'de Noel Arifesi seyahatlerini aksatabilirken, yağmur ve birkaç kuvvetli rüzgar Dallas'tan Minneapolis'e kadar sorunlara yol açabilir.

Noel'de rekorlar tehlikede

Genelde Noel arifesinde ABD'nin orta kesimlerinde meydana gelen büyük bir fırtına, bölgenin çok daha geniş bir bölümünde kar yağışı anlamına gelirdi; ancak bu yıl durum farklı.

Kısmen tropikal Pasifik'teki doğal bir okyanus ve hava durumu modeli olan ve dünya genelindeki hava durumunu etkileyen El Niño'nun etkisiyle bölgede çok ılıman ve potansiyel olarak rekor kıran sıcaklıklar oluşacak.

Noel'e kadar sıcaklıklar Ortabatı'nın bazı bölgelerinde ortalamanın 20 dereceden fazla, daha güneydeki bölgelerde ise ortalamanın yaklaşık 10 derece üzerinde olacak. Birçokları için Aralık sonundan ziyade Ekim sonu ya da Kasım başı gibi hissedilecek.

Günlük yüksek sıcaklık rekorları Cumartesi günü Yukarı Ortabatı'da ve Noel arifesinde daha çok Ortabatı ve Ovalarda tehlikede. Rekor sıcaklıklar muhtemelen Orta Batı'da Noel Günü'ne kadar devam edecek.

Minneapolis'teki en yüksek sıcaklığın Noel Günü'nde 40'ların üstünde olacağı tahmin ediliyor. Şehir genellikle Aralık ayının sonlarında 20'lerin ortalarına ulaşır, ancak bu yıl kayıtlardaki en sıcak Noel gününe yaklaşabilir.

Normalin 20 derece üzerinde bir sıcaklık tahmin edilmesine rağmen, Chicago'da Noel Günü için rekor kıran bir sıcaklığa ulaşılamayacak. Muhtemelen 50'lerin ortalarında bir sıcaklık görülecek ki bu da şehrin Cadılar Bayramı'nda olduğundan yaklaşık 15 derece daha sıcak olması anlamına geliyor.

Aslında Minneapolis ve Chicago'dan St. Louis'e kadar birçok büyük şehirde Noel gününün Cadılar Bayramı'ndan daha sıcak geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık ve yağmurla birlikte, ABD genelinde kar örtüsü olarak bilinen yerde cansız bir kar miktarı da geliyor. NOAA'ya göre Çarşamba sabahı itibariyle ABD anakarasının sadece %15,7'sinde kar vardı. Bu kar örtüsünün çoğu Rockies'de, bir kısmı da Kuzeydoğu'nun yüksek arazilerinde.

Bu hafta sonu Rockies'teki kar yağışı muhtemelen genel kar örtüsü yüzdesini biraz yükseltmeye yardımcı olacaktır. Ancak bu yıl, son yirmi yılın en az kar örtüsüne sahip Noel'in yaşanmasını engellemek için yeterli olmayabilir.

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Kaynak: edition.cnn.com