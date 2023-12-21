ABD genel cerrahı, Omicron dalgasının ülke çapında zirveye ulaşmadığını ve 'önümüzdeki birkaç haftanın zorlu geçeceğini' söyledi

Murthy Pazar günü CNN'e verdiği demeçte, "Ülkenin bazı bölgelerinde - özellikle New York ve Kuzeydoğu'nun diğer bölgelerinde - bir plato görmeye başlıyoruz ve bazı durumlarda vakalarda erken bir düşüş yaşanıyor" dedi.

"Buradaki zorluk tüm ülkenin aynı hızda ilerlemiyor olması" dedi. "Omicron dalgası ülkenin diğer bölgelerinde daha geç başladı, bu nedenle önümüzdeki günlerde ulusal bir zirve beklememeliyiz. Önümüzdeki birkaç hafta zorlu geçecek."

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, geçtiğimiz hafta boyunca her gün ortalama 750.000'den fazla yeni Covid-19 enfeksiyonu rapor edildi.

Bu da işte, okulda ve başka yerlerde bulunan Amerikalıların pandemi sırasında benzeri görülmemiş bir maruziyet riskiyle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor.

JHU verilerine göre, Covid-19'dan her gün ölen Amerikalıların sayısı son günlerde arttı ve Pazar günü 1.796 Covid-19 ölümü bildirildi.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nın verilerine göre Pazar günü itibariyle 156.000 kişi Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Covid-19 hastalarının yoğunluğu, bazı hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki diğer hastaları tedavi etmek için yer kalmadığı anlamına geliyor.

Brown Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi dekanı Dr. Ashish Jha Pazar günü Fox News'e verdiği demeçte "Bu sayıların önemli ölçüde artmasını bekliyorum" dedi.

"Sorun şu ki, sağlık hizmetleri işgücümüz tükeniyor, personelimiz yok. Bu yüzden önümüzdeki haftalar boyunca bu bir zorluk olacak."

Okulları daha fazla güvenlikle açık tutmaya çalışıyoruz

ABD şimdiye kadarki en bulaşıcı yeni koronavirüs türüyle savaşırken, bazı okul bölgeleri sınıfları açık tutmak için mücadele ederken, diğerleri uzaktan eğitime dönüşü önlemek için daha fazla güvenlik önlemi ekledi.

Chicago Devlet Okulları, Covid-19 testlerini artırma ve daha kaliteli KN95 maskeleri sağlama sözü verdikten sonra geçen hafta yüz yüze eğitime yeniden başladı.

Sağlık uzmanları, Amerikalıların okulların açık kalmasına yardımcı olmak için pandeminin herhangi bir noktasında olduğundan daha fazla araca sahip olduğunu söylüyor.

Bu araçlardan biri de yüz maskeleri. Virginia'da en az iki okul bölgesi, eyaletin yeni seçilen valisinin çocuklarının okulda maske takıp takmayacağına ebeveynlerin karar vermesi gerektiğine dair bir idari emir imzalamasına rağmen maske zorunluluğunu sürdürecek.

Eyalet yetkilileri Covid-19 testi dolandırıcılığına dikkat edin uyarısında bulundu

Çarşamba gününden itibaren Amerikalılar covidtests.gov adlı federal bir web sitesi üzerinden ücretsiz Covid-19 testleri sipariş edebilecekler.

Bir milyar test mevcut olacak ve her hane başlangıçta dört testle sınırlı olacak.

Murthy, 50 milyon testin toplum sağlığı merkezlerine gönderildiğini söyledi. Özel sigortası olan kişiler de artık kişi başına ayda sekiz test e kadar yaptırabiliyor.

Yine de bazı bölgelerde testlerin mevcut olmaması, dolandırıcıların ihtiyacı olanlardan faydalanmasına yol açtı.

Oregon, New Mexico ve Illinois başsavcıları, tüketicileri yanlış sonuçlar verebilen veya kişisel bilgileri çalabilen "pop-up" Covid-19 test siteleri konusunda uyardı.

Oregon Başsavcısı Ellen Rosenblum , insanların "cepten ücret talep eden, logo göstermeyen, testi yapan laboratuvarı açıklamayan, bilinen bir kuruluşa bağlı olmayan veya sosyal güvenlik numaraları gibi sigorta için gerekli olmayan hassas bilgileri isteyen pop-up test sitelerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini" söyledi.

Araştırmacı: '5. günde izolasyonun sonlandırılması negatif bir hızlı antijen testi içermelidir'

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin mevcut kılavuzuna göre Covid-19 ile enfekte olan kişiler, semptomları yoksa beş gün sonra izolasyona son verebilir ve en az beş gün daha başkalarının yanında maske takmaları gerekir.

CDC, bir teste erişimi olan biri için en iyi yaklaşımın, beş günlük izolasyon süresinin sonuna doğru kullanmak olduğunu söyledi. Ancak CDC, izolasyonu beş günde sonlandırmak için negatif bir test sonucunun gerekli olduğunu söylemedi.

Ancak Omicron varyantının bulaşıcılığı üzerine yapılan yeni bir çalışma, birçok kişinin enfeksiyonlarının ilk tespit edilmesinden beş gün sonra hala bulaşıcı olduğunun varsayıldığını ortaya koyarak daha temkinli bir yaklaşımın gerekli olabileceğini düşündürmektedir.

Araştırmacılar 537 NBA oyuncusu ve lige bağlı diğer kişilerden alınan 10.324 Covid-19 test sonucunu inceleyerek 97 doğrulanmış ve şüpheli Omicron vakası buldu.

Çalışmaya göre, önceki negatif testten bir veya daha az gün sonra pozitif çıkan 27 kişinin %52'sinin enfeksiyonun tespit edilmesinden beş gün sonra hala bulaşıcı olduğu düşünülüyordu.

Önceki negatif testten iki veya daha fazla gün sonra pozitif çıkan 70 kişinin ise %39'unun enfeksiyonun tespit edilmesinden beş gün sonra hala bulaşıcı olduğu varsayılmıştır.

Çalışmanın araştırmacılarından Yale Halk Sağlığı Okulu'ndan Nathan Grubaugh, "5. günde izolasyonun sonlandırılması, negatif bir hızlı antijen testini içermelidir" dedi. "Aksi takdirde izolasyonun uzatılması gerekir."

CNN'den John Bonifield, Eva McKend, Ryan Nobles, Laura Ly, Artemis Moshtaghian, Niah Humphrey ve Meagon Whitehead bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com