ABD Futbolu eşit ücret anlaşmasını kabul etti

Anlaşmalar uyarınca US Soccer, Dünya Kupalarına katılan takımlara verilen "FIFA Dünya Kupası para ödülünü eşitleyen dünyadaki ilk Federasyon" olacak.

US Soccer Başkanı Cindy Parlow Cone Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Bu gerçekten tarihi bir an" dedi. "Bu anlaşmalar Amerika Birleşik Devletleri'nde oyunu sonsuza dek değiştirdi ve dünya çapında oyunu değiştirme potansiyeline sahip."

Cone sözlerine şunları ekledi: "US Soccer ile USWNT ve USMNT oyuncuları bu yeni anlaşmalarla ilişkilerini sıfırladılar ve ABD'nin önde gelen sporu olma misyonumuzu sürdürürken bizi karşılıklı büyüme ve işbirliğinin inanılmaz derecede heyecan verici yeni bir aşamasına götürüyorlar."

Anlaşmanın bir parçası olarak US Soccer, "yayın, ortak ve sponsorluk gelirlerinin bir kısmını, USWNT ve USMNT arasında eşit olarak bölünen 50/50'lik bir payla" paylaşacak.

USNSTPA liderlik grubu üyesi Walker Zimmerman, "Kadın ve erkeklere eşit ücret ödenmesinin mümkün olmadığını söylediler ama bu bizi durdurmadı ve devam edip bunu başardık" dedi.

Zimmerman sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun diğerlerini de bu tür bir değişime duyulan ihtiyaç konusunda uyandıracağını ve FIFA ile dünya genelindeki diğerlerine aynı yönde hareket etmeleri için ilham vereceğini umuyoruz."

Anlaşma ayrıca çocuk bakımı, ebeveyn izni, kısa süreli sakatlık, akıl sağlığı bozukluğu, seyahat ve eşit kalitede saha ve oyun yüzeyleri gibi diğer alanları da kapsıyor.

USWNT oyuncusu ve USWNTPA Başkanı Becky Sauerbrunn, "Bu anlaşmanın ve sadece eşit ücret sağlamada değil, aynı zamanda Milli Takım oyuncuları için antrenman ve oyun ortamını iyileştirmedeki tarihi başarılarının, benzer şekilde hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de yurtdışında kadın futbolunun sürekli büyümesi için temel oluşturacağını umuyoruz" dedi.

Aktris Jessica Chastain, duyurunun kamuoyuna açıklanmasının ardından "Gooooooal!" şeklinde bir tweet atarak sosyal medyadaki pek çok kişinin ruh halini yansıttı.

Bu yılın başlarında US Soccer ve USWNT, USWNT'nin US Soccer'a karşı cinsiyet ayrımcılığı davası açtığı Mart 2019'a kadar uzanan eşit ücret konusundaki anlaşmazlığı sona erdirmek için bir anlaşmaya vardı.

US Soccer ve USWNT'den yapılan ortak açıklamaya göre, anlaşmanın bir parçası olarak US Soccer, davadaki oyunculara 22 milyon dolar ödedi ve "USWNT oyuncularına kariyer sonrası hedeflerinde ve kadın ve kız futboluyla ilgili hayırsever çabalarında fayda sağlamak için" bir hesaba 2 milyon dolar daha yatırdı.

Çarşamba günkü eşit ücret duyurusu, USMNT'nin Katar'da 21 Kasım'da başlayacak 2022 Dünya Kupası'na katılmasından altı ay önce geldi.

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Kaynak: edition.cnn.com