ABD Futbolu, 1991'deki aile içi şiddet olayıyla ilgili açıklama yapan erkek baş antrenörü Gregg Berhalter hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu

US Soccer olayla ilgili ayrıntı vermezken, Berhalter Salı günü Twitter'da 1991 yılında bir tartışma sırasında o sırada kız arkadaşı olan eşi Rosalind'e tekme attığını söylediği anı anlatan uzun bir açıklama yayınladı. Açıklama Berhalter ve eşi tarafından imzalandı.

"O gece yaptıklarım için hiçbir mazeretim yok" diyen Berhalter, bunun "bugüne kadar pişmanlık duyduğu" "utanç verici bir an" olduğunu ve Rosalind'in sonunda onu affettiğini söyledi.

ABD'yi 2022 Katar Dünya Kupası'nda yöneten futbol antrenörü, Dünya Kupası sırasında birilerinin US Soccer ile temasa geçerek "benim hakkımda 'beni alaşağı edecek' bilgilere sahip olduklarını" söylediğini belirtti.

US Soccer, bağımsız bir soruşturma yürütmesi için derhal dışarıdan bir firma tuttuğunu söyledi.

Berhalter, kendisinin ve eşinin devam eden soruşturmada işbirliği yaptıklarını söyledi. US Soccer ayrıca çiftin "bu olay hakkında açıkça konuşmak için öne çıkmalarını" takdir ettiğini söyledi.

US Soccer'dan yapılan açıklamada ayrıca, soruşturma sırasında organizasyonun US Soccer dışından başka potansiyel uygunsuz davranışların da farkına vardığı belirtildi.

"Bu süreç boyunca ABD Futbolu, organizasyonumuz dışındaki bireyler tarafından personelimizin birden fazla üyesine yönelik potansiyel uygunsuz davranışlar hakkında bilgi sahibi oldu. Bu tür davranışları ciddiye alıyoruz ve soruşturmamızı bu iddiaları da kapsayacak şekilde genişlettik" dedi.

Organizasyon, soruşturmaya ek olarak geçen ay Erkek Milli Takım Programı'nda tam bir "teknik inceleme" başlattığını ve önümüzdeki günlerde programın Ocak kampına kimin liderlik edeceğini açıklayacağını da sözlerine ekledi.

Berhalter'in US Soccer'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Berhalter bu göreve Aralık 2018'de atanmıştı.

Koçun açıklaması şöyle sona eriyor: "Bu kadar uzun zaman öncesine ait bu kadar kişisel bir konu hakkında kamuya açık bir forumda konuşmamayı tercih etsek de, bizi neyin şekillendirdiğini ve son 31 yılda bundan ne kadar büyüdüğümüzü ve öğrendiğimizi paylaşmak için bu fırsatı kucaklıyoruz."

CNN'den Elizabeth Wolfe bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com