ABD FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda 11. dünya şampiyonluğunu kazandı

Amerikalılar ikinci çeyrekte farkı daha da açarak devre arasına 43-33 önde girdiler ve üst üste dördüncü şampiyonluklarına ulaştılar.

Turnuvanın MVP'si seçilen A'Ja Wilson 19 sayı ve Chelsea Gray 10 sayı atarak Sydney Superdome'da yaklaşık 16,000 taraftarın önünde favorilere liderlik etti.

Amerikalılar Avustralya'da çok sayıda rekora imza atarak final yolunda etkileyici bir performans sergiledi ve hak ettikleri galibiyeti aldılar.

Pazartesi günü Kore'yi 145-69 yenerek rekor sayıya ulaşan ABD, Kanada'yı da 83-43 yenerek bir yarı final müsabakasındaki en büyük galibiyet farkını elde etti.

Organizatörlere göre turnuvayı 145,519 taraftar izledi - yarışma tarihindeki en yüksek katılım.

Günün diğer maçında Avustralyalı harika Lauren Jackson 30 sayı atarak Opals'ın üçüncülük maçında Kanada'yı 95-65 yenmesini sağladı.

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Kaynak: edition.cnn.com