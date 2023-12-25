ABD erkek futbol takımı Trinidad ve Tobago karşısında şok yaşadı ama yine de Uluslar Ligi'nde yarı finale yükseldi

Fulham'ın savunma oyuncusu Antonee Robinson 25. dakikada attığı golle ABD'lileri uçuran bir başlangıç yaptı ancak Sergiño Dest'in bir anlık çılgınlığı 23 yaşındaki oyuncunun 30 saniye içinde iki sarı kart görmesine neden olunca maç tersine döndü.

Robinson'ın açılış golünün asistini yapan Dest, hakem kararına sinirlenerek topu kasıtlı olarak tribünlere doğru tekmelediği için ilk sarı kartını gördü. Sarı kart gördükten sonra hakemi azarlamaya devam eden ve ardından hakeme öpücükler gönderen Dest, hemen ardından ikinci kez kırmızı kart gördü.

Maçtan sonra Dest sosyal medya üzerinden bir özür yayınladı ve hareketlerini "çocukça" olarak nitelendirdi.

Instagram'da "Takım arkadaşlarımdan, personelimden, taraftarlarımdan ve tüm ulusumdan davranışım için özür dilemek istiyorum" diye yazdı. "Bu kabul edilemez, bencilce ve çocukçaydı - takımımı hayal kırıklığına uğrattım! Bu ders almam gereken bir şey ve bir daha olmayacak."

ABD kaptanı Tim Ream Dest'in tepkisi için "hiçbir açıklaması" olmadığını söyledi.

Ream maçtan sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Özel olarak söylediğimiz şeyleri burada kamuoyu önünde söyleyebileceğim çok fazla şey yok," dedi. "Genel olarak, oynayan oyunculara, yedek kulübesindeki oyunculara, oyunun kendisine ve hakemlere karşı tam bir saygısızlık hissi var.

"Dürüst olmak gerekirse benim için bu sadece bir saygısızlık hissi ve bunu anlaması gerekiyor çünkü bu oyunu tamamen değiştiriyor ve olası her türlü planı da değiştiriyor."

Baş antrenör Gregg Berhalter de Dest'in sahadaki tavrını değerlendirmekten geri durmadı.

Reuters'ın haberine göre Berhalter gazetecilere "Bu endişe verici çünkü temsil etmek istediğimiz şey bu değil" dedi. "Takım olarak, oyuncular olarak, personel olarak onu sorumlu tutmalıyız çünkü bu affedilemez.

"Gerçekten öyle ve maçtan sonra sözlerimizde çok kararlıydık. Birçok oyuncuyu tehlikeye attı ve bu havada birçok oyuncuya fazladan iş yaptırdı ve bu affedilemez.

"O genç bir oyuncu, bu takımın harika bir parçası. Öğrenecek ve büyüyecek. Aptalca bir hata yaptı ve bunun farkında," diye ekledi Berhalter.

Sayısal üstünlüğe sahip Trinidad ve Tobago, Reon Moore ve Alvin Jones'un golleriyle geriden gelerek maçı 2-1 kazandı ancak ABD'nin Teksas'taki ilk ayağı 3-0 kazanması yarı finale çıkmak için yeterli olmadı.

Bu yılki CONCACAF Uluslar Ligi aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan genişletilmiş 2024 Copa América için de eleme niteliği taşıyor. ABD son dörde kalarak turnuvadaki yerini garantiledi ancak Trinidad ve Tobago şimdi turnuvaya katılacak altı CONCACAF takımından biri olup olmayacağına karar vermek için tek eleme maçı oynayacak.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com