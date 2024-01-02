ABD Donanması'nın en büyük uçak gemisi Akdeniz'deki uzun süreli görevinin ardından ABD'ye dönüyor

Yapılan açıklamada USS Gerald R. Ford uçak gemisinin 2 Mayıs'ta başlayan ve sekiz ay sürecek olan ilk muharebe görevinin ardından ana limanı olan Norfolk, Virginia'ya geri döneceği belirtildi.

Bir Donanma sözcüsü tarafından "dünyanın en uyarlanabilir ve ölümcül savaş platformu" olarak tanımlanan Ford, 2017 yılında hizmete girdi ve ABD Donanması'nın en yeni uçak gemisi ve Donanma'nın 40 yılı aşkın bir süredir tasarlanan ilk yeni uçak gemisi sınıfının öncü gemisi.

100,000 ton ağırlığındaki savaş gemisi, F/A-18 Super Hornet savaş uçakları ile birlikte, Hamas'ın 1,200'den fazla kişinin ölümüne neden olan terör saldırılarını takip eden günlerde İsrail açıklarına ulaştı.

Altıncı Filo, bu hareketin Ford'un ABD'nin "bölgesel caydırıcılık ve savunma duruşuna" katkıda bulunabilmesi için emredildiğini söyledi.

Ford'un ayrılmasıyla birlikte USS Eisenhower, Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıları nedeniyle gerilim artarken bölgedeki tek ABD uçak gemisi oldu.

Husiler 7 Ekim'den bu yana ticari gemilere düzinelerce saldırı düzenleyerek Hamas'ın İsrail'le savaştığı bir dönemde Hamas'la dayanışma içinde hareket ettiklerini söylüyorlar.

Hafta sonu Eisenhower açıklarında görev yapan helikopterler de dâhil olmak üzere ABD güçleri Husi birlikleriyle ilk ölümcül çatışmalarını yaşadı ve bir ticari gemiye saldıran ve yardıma gelen ABD helikopterlerine ateş açan üç Husi botunu batırdı.

"ABD Donanması helikopterleri kendilerini savunmak için ateşe karşılık vererek dört küçük tekneden üçünü batırdı ve mürettebatını öldürdü. Dördüncü tekne bölgeden kaçtı," şeklinde bir açıklama yaptı.

ABD Altıncı Filosu, Ford'un ayrılmasına rağmen ABD Donanmasının "hem Akdeniz'de hem de Orta Doğu'da kapsamlı bir kabiliyete" sahip olduğunu söyledi.

Altıncı Filo açıklamasında Deniz Piyadelerine ait F-35 hayalet savaş uçaklarını taşıyabilen amfibi saldırı gemisi USS Bataan'ın yanı sıra USS Carter Hall çıkarma gemisi ve USS Mesa Verde amfibi nakliye rıhtımının Doğu Akdeniz'de birlikte faaliyet gösterdiği belirtildi.

Altıncı Filo, bazıları son haftalarda Husi insansız hava araçlarını ve füzelerini düşüren ABD güdümlü füze destroyerlerinin de bölgede olduğunu söyledi.

Ayrıca ABD, Kızıldeniz'in güneyinde güvenliği arttırmayı amaçlayan bir deniz koalisyonu olan Refah Muhafızı Operasyonu'nu başlattı.

"Bölgedeki deniz güvenliğini güçlendirmek için Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla işbirliği yapıyoruz. DoD, herhangi bir devlet ya da devlet dışı aktörün bu krizi Gazze'nin ötesine tırmandırmasını engellemek için bölgedeki kolektif güç duruşunu güçlendirmeye devam edecektir."

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Kaynak: edition.cnn.com