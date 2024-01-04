ABD Darphanesi Harriet Tubman'ı onurlandıran madeni paraları piyasaya sürdü

Sikkeler arasında 5 dolarlık altın sikkeler, 1 dolarlık gümüş sikkeler ve doğumunun iki yüzüncü yılı anısına yarım dolarlık sikkeler yer alıyor. Ajansa göre ABD Darphanesi Tubman'ı ilk kez madeni paralarla onurlandırıyor.

Büronun ilk siyahi direktörü olan ABD Darphane Müdürü Ventris Gibson CNN'e yaptığı açıklamada, "Hepimiz Harriet Tubman'a büyük bir minnet borçluyuz çünkü onun kahramanlığı, halkımız için özgürlük tutkusu ve bu ülkeye hizmeti olmasaydı ben ve pek çok kişi bugün bulunduğumuz yerde olamazdık" dedi.

"Darphane'de madeni paraların minyatür sanat tuvalleri olduğunu söylemeyi severiz ve Harriet Tubman madeni paraları gerçekten çarpıcı sanat eserleridir."

Ventris sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sikkeler onun ruhunu, azmini, yorulmak bilmeyen çabalarını ve tüm bireyler için özgürlük arzusunu somutlaştırıyor."

Ağustos 2022'de Başkan Joe Biden, ABD Darphanesini madeni paraları basmaya yönlendiren Harriet Tubman İki Yüzüncü Yıl Hatıra Parası Yasasını imzaladı.

Maryland, Dorchester County'de köleliğin içinde doğan Tubman, 1849 yılında kaçarak Pennsylvania'ya sığındı. Özgürlüğe kaçan köleleştirilmiş Afrikalılar için gizli güzergahlar ve güvenli evler ağı olan Yeraltı Demiryolu'nda "kondüktör" olarak Maryland ve diğer eyaletlerde birçok köleleştirilmiş Afrikalının kaçmasına yardımcı oldu. İç Savaş sırasında ABD Ordusunda casus, izci, hemşire ve aşçı olarak görev yaptı. Daha sonraki yıllarda ise Tubman kadınların oy hakkı hareketinde yer almıştır.

Gibson, her bir madeni paranın tasarımının Tubman'ın hayatının bir dönemini ve kölelik karşıtı çabalarını yansıttığını söyledi.

Gümüş doların tasarımı Tubman'ın Yeraltı Demiryolu'nda "kondüktör" olarak çalıştığı dönemi; yarım doların tasarımı ise Tubman'ı İç Savaş sırasında casus ve Birlik hemşiresi olarak gösteriyor.

Darphane'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 5 dolarlık altın sikke "uzaklara ve geleceğe güvenle bakan" yaşlı bir Tubman'ı tasvir ediyor ve üzerinde Tubman'ın inanç ve özgürlük gibi temel değerleri yer alıyor.

Gibson, ABD Darphanesi'nin madeni paraları Ulusal Yeraltı Demiryolu Özgürlük Merkezi ve Harriet Tubman Evi ile işbirliği içinde tasarladığını söyledi.

Tubman madeni paralarının piyasaya sürülmesi, daha önceki girişimlerin durmasının ardından bazı milletvekillerinin Tubman'ın 20 dolarlık banknotta Başkan Andrew Jackson'ın yerini alması için yeniden harekete geçmesinin ardından geldi.

Haziran ayında Demokrat Ohio Temsilcisi Joyce Beatty, kabul edilmesi halinde 31 Aralık 2026 tarihinden sonra basılacak tüm 20 dolarlık banknotlarda "banknotun ön yüzünde Harriet Tubman'ın portresinin yer almasını" zorunlu kılacak olan "2023 Yirmilik Kadın Yasası" tasarısını sundu.

Biden yönetimi daha önce Tubman'ın 20 dolarlık banknotta yer almasını "hızlandırmanın yollarını araştırdığını" söylemişti.

Tubman'ın büyük büyük büyük yeğeni Ernestine "Tina" Martin Wyatt, CNN'e yaptığı açıklamada teyzesini onurlandıran madeni paraların "güzel" olduğunu söyledi ve ABD Darphanesi'nin Tubman'ın mirasını anmasını övdü. Ancak Wyatt, teyzesinin yüzünü 20 dolarlık banknot üzerinde görmenin daha büyük bir ifade yaratacağını ve Amerika'nın bir ülke olarak büyümesinin sembolü olacağını söyledi.

Wyatt, "Madeni paralar muhteşem ama 20 dolarlık banknot benim için onun kim olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri'ne neler verdiği hakkında daha büyük bir şeyi temsil ediyor," dedi. "O, bu ülkedeki gerçek demokrasinin bir sembolüdür ve onu temsil etmesini istediğimiz sembollere dikkat etmeliyiz."

"20 dolarlık bir banknot, bunu her zaman değiştiriyorsunuz, bunu her zaman görüyorsunuz ... İşte bu noktada sembolizm gerçekten önemli çünkü bu ülkede sembolizm dolar banknotuyla başladı" dedi.

CNN yorum için ABD Hazine Bakanlığı ve Beyaz Saray'a ulaştı.

Yeni madeni paralar internet üzerinden ve Washington, DC, Denver ve Philadelphia'daki ABD Darphanesi mağazalarından satın alınabilir. ABD Darphanesi web sitesinde yapılan açıklamaya göre, madeni paraların satışından elde edilecek gelir Ulusal Yeraltı Demiryolu Özgürlük Merkezi ve Harriet Tubman Evi'ne aktarılacak.

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Kaynak: edition.cnn.com